Back to school hos Proshop: 23% rabatt på laptopen Gigabyte Aero 15 XC

Om du behöver en ny laptop till plugg eller arbete, bör du kolla in det här fina Back to school-erbjudandet hos Proshop just nu. De ger dig nämligen en riktigt fin rabatt på laptopen Gigabyte Aero 15 XC just nu. Ordinarie pris för laptopen ligger på 21 499 kronor, men nu kan du klicka hem den för enbart 16 499 kronor, vilket innebär att du får en rabatt på hela 23%.

Gigabyte Aero 15 XC är en kraftfull laptop med en Intel Core i7-processor, RTX 3070-grafik, 16 GB RAM, 512 GB internminne, ultratunna ramar på 3 mm, upp till 8 timmars batteritid, ett bekvämt tangentbord med bra respons, en FHD-skärm med en upplösning på 1920 x 1080 och en uppdateringsfrekvens på 144 Hz och mycket mer.

Om du är intresserad av erbjudandet eller vill läsa mer om laptopen, kan du klicka in på länken här nedanför för att komma direkt till Proshops hemsida. Det är värt att nämna att Proshop har ett gäng andra fina erbjudanden nu under Back to school-reafesten, så vi rekommenderar att du tar en titt på deras hemsida för att inte missa något.

Gigabyte Aero 15 XC | 21 499:- 16 499:- | Proshop

