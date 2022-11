Black Friday: Superdeal på Philips The One på 86 tum - billigaste priset någonsin

Detta Black Friday-erbjudande ger dig det billigaste priset någonsin på Philips The One på 86 tum.

Om du hoppats på att fynda en billig TV (Öppnas i ny flik) under Black Friday (Öppnas i ny flik)-rean, har du ett utmärkt tillfälle att göra det nu. Vi har nämligen hittat ett suveränt Black Friday-erbjudande på denna Smart LED TV från Philips på 86 tum, som ger dig det billigaste priset någonsin på TV-apparaten. Erbjudandet ger dig en rabatt på över 10 000 kronor.

Vid sin lansering kostade Philips The One saftiga 39 990 kronor, men har sedan dess sjunkit i pris och har under den senaste tiden skiftat i pris mellan 25 000-31 000 kronor. Med detta Black Friday-erbjudande kan du klicka hem TV-apparaten för endast 19 990 kronor, vilket innebär en fin rabatt på 35% jämfört med priset på TV-apparaten för en vecka sedan. Så om du velat fynda en billig TV under Black Friday, bör du slå till snabbt innan erbjudandet säljer slut.

