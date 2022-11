Black Friday-deal: Rabatt på Samsung Galaxy A53 - nytt lägsta pris på mobilen

Black Friday 2022 Om du vill shoppa teknikprylar från en specifik kategori under årets stora reafest, kan du kolla in våra övriga Black Friday-artiklar:

Om du velat köpa en billig mobil (Öppnas i ny flik) nu under Black Friday (Öppnas i ny flik), borde du kolla in det här erbjudandet på Samsung Galaxy A53 hos Proshop just nu. De har ett Black Friday-erbjudande som ger dig det billigaste priset någonsin på mellanklassmobilen.

Samsung Galaxy A53 är en billig mobil från företaget som vanligtvis ligger mellan 3800-4100 kronor i pris, men nu under Black Friday-rean kan du klicka hem den för endast 3 490 kronor, vilket ger dig en fin rabatt på några hundralappar beroende på vilken återförsäljare du jämför pris från. Detta är det billigaste priset vi sett på mobilen sedan dess lansering och är ett perfekt tillfälle att slå till om du vill köpa en billig mobil under Black Friday.

(Öppnas i ny flik) SUPERDEAL Samsung Galaxy A53: 3 890:- 3 490:- hos Proshop (Öppnas i ny flik)

Spara 400 kr - Proshop har ett fint Black Friday-erbjudande på mellanklassmobilen Samsung Galaxy A53, som ger dig en rabatt på cirka 400 kronor och är det billigaste priset på mobilen hittills.