Black Friday-deal: Rabatt på 1 000 kronor på hörlurarna Bose Quietcomfort SE

Black Friday 2022 Om du vill shoppa teknikprylar från en specifik kategori under årets stora reafest, kan du kolla in våra övriga Black Friday-artiklar:

Har du planerat att klicka hem ett par nya hörlurar under Black Friday-rean? Då kan vi rekommendera att du kollar in detta suveräna Black Friday-erbjudande på de brusreducerande hörlurarna Bose Quietcomfort SE hos Webhallen just nu. Deras Black Friday-deal ger dig en rabatt på 1 000 kronor och ger dig det billigaste priset någonsin på hörlurarna.

Vid sin lansering kostade dessa premiumhörlurar 3 799 kronor, men sedan dess sjunkit något i pris för att lägga sig runt 2 990 kronor. Men nu under Black Friday-rean kan du alltså klicka hem dem för endast 1 990 kronor, vilket är det absolut billigaste priset vi sett på hörlurarna hittills. Så om du velat klicka hem ett par nya hörlurar till ett riktigt fyndpris, borde du verkligen passa på nu innan erbjudandet säljer slut.

