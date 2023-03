Included in this guide:

Med ett par av de bästa aktiva högtalarna behöver du inte använda någon extern stereoförstärkare för att få ljud ur lådorna. Förstärkningen finns nämligen redan inbyggd i de aktiva högtalarna så att du antingen kan strömma musik trådlöst direkt genom dem eller koppla dem direkt till din tv eller skivspelare, om de aktiva högtalarna har den typen av ingång.

Aktiva stereohögtalare är ett bra val för dig som vill spara plats men samtidigt uppskattar att lyssna på din musik i bred stereo. I det här guiden har vi valt ut fem aktiva stereohögtalare som passar för olika ändamål.

Bästa aktiva högtalare 2023 - topplistan just nu

Triangle AIO Twin - de bästa aktiva stereohögtalarna för de flesta situationer

Bowers & Wilkins Formation Duo - bästa premiumvalet

Q Acoustics M20 HD - bästa budgetvalet

Sonos Five - bästa aktiva sterehögtalaren för streaming via wifi

Bästa aktiva högtalare 2023 - bäst i test just nu

Triangle AIO Twin är våra favoriter bland aktiva högtalare just nu. (Image credit: Triangle HiFi)

1. Triangle AIO Twin De bästa aktiva högtalarna för de flesta situationer. Our expert review: Specifikationer Effekt: 2 x 50W Ingångar: Wifi, Ethernet, RCA / Phono MM line level, 3.5mm, optisk, USB-A Utgångar: Subwoofer Bluetooth: Bluetooth: 5.0, aptX, aptX HD, aptX LL Storlek (h x b x d): 23,5 x 16,5 x 30,4 cm Vikt: 10,3 kg Dagens bästa erbjudanden Läs mer hos Amazon SE (Öppnas i ny flik) Läs mer hos Amazon SE (Öppnas i ny flik) Läs mer hos Amazon SE (Öppnas i ny flik) Anledningar att köpa + Kraftfull och livfull ljudbild + Kan användas i flera olika sammanhang + Stilren design Anledningar att låta bli - Det inbyggda phonosteget kunde ha varit bättre

Det här är de aktiva högtalarna du ska välja om du vill kunna spela allt från ditt Spotify-bibliotek trådlöst via Bluetooth eller wifi, till dina vinylskivor via det inbyggda phonosteget. Eller varför inte använda högtalarna som ett alternativ till en soundbar för tv:n? Ljudmässigt är det en ren fröjd att testa Triangle AIO Twin, som självsäkert lyfter fram detaljer och ger kraft åt alla typer av musikgenrer, utan att det någonsin låter ansträngt. Den enda nackdelen vi hittat är egentligen det inbyggda phonosteget, som inte tillåter en riktigt lika klar och precis ljudbild som de andra ingångarna.

Bowers & Wilkins Formation Duo låter bättre än de flesta andra trådlösa högtalare som vi har testat, men prislappen är också hög. (Image credit: Bowers & Wilkins)

2. Bowers & Wilkins Formation Duo Premiumvalet. Our expert review: Specifikationer Effekt: 250 W Ingångar: Streaming via wifi Utgångar: Inga Bluetooth: aptX HD Storlek (h x b x d): 39,5 x 19,7 x 30,5cm Vikt: 10,6 kg Dagens bästa erbjudanden Läs mer hos Hifiklubben (Öppnas i ny flik) Anledningar att köpa + Otrolig detaljrikedom i ljudet + Trådlösa + Kvalitet rakt igenom Anledningar att låta bli - Jättedyra och designen är inte för alla

De är varken billiga eller har en design som tilltalar alla, men letar du efter ett par trådlösa aktiva högtalare är Bowers & Wilkins Formation Duo så bra det bara blir. Högtalarna briljerar med en detaljrikedom utan dess like, vilket till och med blir till gränsen till ett problem när vi spelar vinylskivor som inte har hanterats så varsamt som de borde – högtalarna avslöjar allt!

Q Acoustics M20 HD är ett par aktiva allroundhögtalare som kan användas i alla möjliga typer av sammanhang. (Image credit: Future)

3. Q Acoustics M20 HD Bästa budgetvalet. Specifikationer Effekt: 2 x 65 W Ingångar: USB (24-bit/192kHz), optisk (24-bit/192kHz), stereo RCA, 3.5mm Utgångar: Subwoofer Bluetooth: Bluetooth 5.0 (med aptX, aptX HD, aptX Låg latens, SBC, AAC) Storlek (h x b x d): 279 x 170 x 296 mm Vikt: 5,1kg + 5,5 kg Dagens bästa erbjudanden Läs mer hos Amazon SE (Öppnas i ny flik) Anledningar att köpa + Allroundhögtalare + Bra alternativ till soundbar + Varmt och balanserat ljud Anledningar att låta bli - Inget Bluetooth-stöd

The Q Acoustics M20 HD är ett par mångsidiga aktiva högtalare som fungerar lika bra i bokhyllan som tv-högtalare, för dig som inte vill ha en soundbar. Det varma och balanserade ljudet gör faktiskt de här högtalarna exempelariska för just film- och serier, och eftersom de måste anslutas med kabel får du inget fördröjning mellan bilden och ljudet. Vi hade förstås dock gärna sett Bluetooth-stöd för musiklyssning, då den långa kabeln som måste dras över golvet när vi ställer upp högtalarna i bred stereo är något vi hade klarat oss utan.

Sonos Five låter bra på egen hand men kan också bilda stereopar med en extra högtalare av samma typ. (Image credit: Sonos)

4. Sonos Five Bästa aktiva sterehögtalaren för streaming via wifi. Specifikationer Effekt: - Ingångar: 3,5 mm Minijack/AUX, Wifi, Apple AirPlay 2, Spotify Connect Utgångar: - Storlek: 20,3 x 36,4 x 15,4 cm Vikt: 6,36 kg per högtalare Dagens bästa erbjudanden Läs mer hos Proshop.se (Öppnas i ny flik) Läs mer hos Computersalg SE (Öppnas i ny flik) Läs mer hos Amazon SE (Öppnas i ny flik) Anledningar att köpa + Stort ljud som fyller hela rummet + Kan kopplas ihop med andra Sonos-högtalare + Bra byggkvalitet Anledningar att låta bli - Ingen Bluetooth-anslutning

Sonos Five säljs inte i stereopar, som de andra aktiva högtalarna på den här listan. Vi väljer dock att rekommendera två Sonos Five som ett alternativ att överväga för dig som ska köpa en ny aktiv högtalare, för snacka om att du får mycket ljud för pengarna. Sonos Five är nämligen kraftfull som den är på egen hand, men i stereopar får du en rymd i ljudet som lätt fyller ett stort vardagsrum eller dansgolv. Tycker du att det är för dyrt att köpa två högtalare kan du dock gott nöja dig med en – lägg den bara på sidan så förvandlas Sonos Five till en kompakt stereo.

Precis som de flesta andra Sonos-högtalare kan Five inte användas med Bluetooth, utan kräver anslutning till ditt hemnätverk för att strömma musik. Du kan streama direkt från musiktjänster som Spotify och Apple Music, via Airplay 2, eller genom Sonos-appen. Du kan även koppla en skivspelare till Sonos Five via 3,5 mm-porten med en aux-kabel.

Bästa aktiva stereohögtalare: Vanliga frågor och svar

Vad är aktiva högtalare? Aktiva högtalare har inbyggd förstärkning och behöver därför ingen extern förstärkare som ett par passiva högtalare gör.

Vilka aktiva stereohögtalare är bäst? Innan du väljer ett par aktiva högtalare bör du fundera på vad du har för behov – alla modeller kan exempelvis inte användas med trådlös anslutning som Bluetooth, medan andra huvudsakligen används trådlöst och därför exempelvis inte kan kopplas till en vanlig vinylspelare. De aktiva stereohögtalare som vi på TechRadar gillar allra mest är Triangle AIO Twin, som är mycket mångsidiga.

Kan jag koppla mina aktiva stereohögtalare till tv? Ja, många aktiva stereohögtalare kan kopplas till din tv, och fungerar då som ett alternativ till en soundbar.