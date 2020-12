De bästa julfilmerna: 12 klassiker du kan krypa upp i soffan med i jul

Utöver de religiösa och historiska sammanhangen som julen handlar om så spenderas mycket av tiden runt jul att samlas och titta på TV, gärna tillsammans med för mycket mat och godis, samt en och annan julklapp Det är inte bara julkalendern och Kalle Anka klockan 15 på julafton som lockar, det finns även många andra filmer som man av tradition tittar på kring jul. Det finns mängder av dåliga julfilmer, många är eländiga romantiska komedier med typiska titlar och skådespelare som ingen vet namnet på, men det finns även många klassiker som då måste se varje år.

I översikten som ni kan se nedan har vi samlat 13 julfavoriter som man bör överväga att titta på under juletid. Allt från de mest uppenbara klassikerna till ett par som det kanske var några år sen du såg.

Det här är vår lista över de bästa julfilmerna:

The Muppets Christmas Carol

(Image credit: Disney)

Alla berömda historier blir bättre när de utspelas av dockorna i The Muppets. Det här obestridbart en av de bästa filmerna med Muppets. Inte minst tack vare den grund som Charles Dickens lade i originalet A Christmas Carol och med Michael Caine som Scrooge. Det i kombination med den klassiska humorn som mupparna bjuder på är en storslagen kombination. Det här är en klassisk julfilm som du absolut bör se under julen.



Kan streamas på Google Play.

Die Hard

(Image credit: 20th Century Fox)

Varje år ställs samma, helt onödvändiga, fråga; Är Die Hard en Julfilm? Självklart är svaret på frågan Ja. Bruce Willis spelar John McClane, en polis i New York som reste till Los Angeles för att spendera jul med sin fru. När John besöker den årliga julfesten på Nakatomi Plaza så slår en terroristgrupp till. John är den enda som kan rädda dagen. Det här är en riktig actionklassiker och är den kanske bästa actionfilmerna som man kan se runt jul.

Kan streamas på Viaplay och Google Play.

Elf

(Image credit: New Line Cinema)

Will Ferrell spelar Buddy, en människa som blivit uppfostrad av älvor. I Elf så reser han från Nordpolen till New York i ett försök att återförenas med sin biologiska far, spelad av James Caan. Filmen regisseras av Jon Favreau (Med titlar som Iron Man, Djungelboken och The Mandalorian) så de är ingen okänd person som står bakom den här julkomedin. Elf är både rörande och rolig, det är den typ av julfilm som passar bra för barn i alla åldrar.



Kan streamas på Netflix, C More och Viaplay.

Bad Santa

(Image credit: Sony Pictures)

Billy Bob Thornton är inte som andra jultomtar i den här filmen av Terry Zwigoff. Tvärtom, karaktären som vi får följa här är en riktig skitstövel i ordets rätta bemärkelse. När han sedermera träffar ett barn som letar efter en förebild så ställs situationen på sin spets. Det är en krass film som inte är till för den lättkränkte, men är du en person som hatar den traditionella julfilmen är Bad Santa filmen för dig.



Kan streamas på Viaplay.

Home Alone

(Image credit: 20th Century Fox)

Det här är filmen som gjorde Macaulay Culkin till en superstjärna, i alla fall i några år. Ensam hemma är en av de roligaste och mest innovativa julfilmer som någonsin har gjorts. När familjen McCallister av misstag lämnar det yngsta barnet ensam hemma i familjens hus strax före jul så tror Kevin (Culkin) att han vunnit jackpotten. Han blir överlycklig av att slippa resten av familjen och istället kunna göra vad han vill. Men glädjen blir kortlivad, två inbrottstjuvar som kallar sig The Wet Bandits, planerar på att göra inbrott. Kevin bestämmer sig då för att försvara familjens hem, med hjälp av mängder av kreativa fällor.

Kan streamas på Google Play och Viaplay.

White Christmas

(Image credit: Paramount)

Det här är en riktig klassiker, där den legendariske Bing Crosby spelar huvudrollen. Många tror att den klassiska jullåten White Christmas skapades speciellt för den här filmen, men det är faktiskt tvärtom. Låten lanserades hela 12 år tidigare och det visar hur stor inverkan den har haft sen den släpptes 1942. Det här är en underbar musikalisk komedi för hela familjen.



Kan streamas på Google Play.

It's a Wonderful Life

(Image credit: Liberty Films)

Många anser att It's a Wonderful Life av Frank Capra är en av de bästa filmerna någonsin, hur det än är med det så är filmen utan tvekan en av de mest älskade julklassikerna. James Stewart spelar en deprimerad affärsman som önskar att han aldrig hade fötts. En ängel hör önskan och bestämmer sig för att visa honom hur världen skulle ha sett ut för hans familj och vänner om han aldrig hade funnits. Det är en film som dels är oerhört sorglig men även väldigt hjärtvärmande, It's a Wonderful Life är en film som är omöjlig att inte tycka om.



Kan streamas på Google Play.

Scrooged

(Image credit: Paramount)

Scrooged är en film som är löst baserad på Charles Dickens A Christmas Carol. I filmen så får du se Bill Murray göra det som han gör bäst, då han spelar en lustig skitstövel som till slut lär sig vad det innebär att vara en god människa. Filmen mottogs inte väl av kritikerna när den släpptes, mycket tack vare den speciella och ibland löjliga humorn, men filmen har bit för bit tagit steg mot att bli en kultfilm, till stor del på grund av Bill Murray som är oemotståndlig i det mesta han gör. En rolig och rörande film.



Kan streamas på Viaplay och Google Play.

Love Actually

(Image credit: Prime Video)

Britterna är generellt bra på romantiska komedier som utspelar sig med jultema (se också gärna The Holiday). Den mest hyllade av filmerna är naturligtvis Love Actully. Filmen är gjord av skaparna från Four Weddings and a Funeral och Notting Hill. I filmen får du under tiden före jul följa åtta olika par som bor i London, där alla ha ett struligt kärleksliv. Det här är stundtals en hysteriskt rolig julfilm med hjärtat på rätt plats. Se gärna filmen med dina nära och kära.



Kan streamas på Viaplay, Amazon Prime och Google Play.

Miracle on 34th Street

(Image credit: 20th Century Fox)

Om du inte har något emot att fälla en tår tillsammans med familjen i jul så är Miracle on 34th Street filmen för dig. Det är svårt att inte bli varm om hjärtat med Kris Kringle (Edmind Gwenn) måste försvara sig mot många vuxna som hävdar att han inte kan vara själva jultomten. I filmen från 1947 så får du ta del av fantastiska skådespelarinsatser av en ung Natalie Wood, även Mureen O’hara och John Payne står för bra roller. Miracle on 34th Street är en oförglömlig film, men ha näsdukarna nära till hands.



Kan streamas på Google Play.

Krampus

(Image credit: Universal)

Det är inte alla julfilmer där allt är frid och fröjd. Tvärtom är det många som firar högtiden med skräck och rädsla. Om du inte är bekant med den från mytologiska figuren Krampus så kan vi berätta att det är en varelse vanlig i Centraleuropa som är halvt get, halvt demon. Krampus är raka motsatsen till jultomten, han straffar barn som inte har varit snälla genom att äta dem. Huvudrollsinnehavare i filmen är Adam Scott (Parks and Recreation) och Toni Collette (Muriels bröllop, Hereditary). Filmen har en lätt komisk touch, men låt dig inte luras, det är en riktig läskig film med ett skrämmande slut. Det här är en film att se efter att barnen har gått och lagt sig.



Kan strömmas på Viaplay, Apple TV och Google Play.

How the Grinch Stole Christmas

(Image credit: Universal)

Dr Seuss berättelser inhyser goda minnen som sänner över flera generationer, den här filmen baserad på How the Grinch Stole Christmas väcker exakt samma känslor som de klassiska böckerna. Grinchen, som titeln hänvisar till, spelas på ett utmärkt sätt av Jim Carrey under många lager av smink och med en fantastisk kostym. Även om Grinchen spenderar större delen av tiden med att försöka försura tillvaron för invånarna i Whowille, så försöker en ung flicka (Taylor Momsen) att bli vän med monstret och smälta hans frusna hjärta. En fantastisk och familjevänlig julfilm.



Kan streamas på Viaplay, Google play, Amazon Prime och Netflix.

