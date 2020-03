Bästa Netflix-filmer: Titlarna du måste se under mars 2020

Här har vi samlat de bästa Netflix-filmerna du kan se just nu.

Eftersom det finns en så pass enorm katalog av filmer att välja mellan, är det enkelt att slösa bort timmar bara på att försöka hitta något att titta på. Istället för att ge dig ett dussintal rekommendationer som täcker många olika genrer, har vi därför plockat ut en lista på 20 filmer som har något för alla.

Du hittar en blandning av Netflix' egna originalfilmer som är exklusiva för streamingtjänsten och mer tidsbegränsade studiofilmer som tenderar att förändras beroende på månad. Vi kommer att hålla den här listan uppdaterad med de allra bästa filmerna på Netflix under hela 2020, så du alltid har de allra senaste titlarna att välja mellan.

Du hittar allt från drama och dokumentärer, till thrillers och animerade filmer - här är de 20 bästa filmerna på Netflix just nu.

John Wick 3: Parabellum

John Wick 3 på Netflix. (Image credit: Lionsgate)

Den tredje John Wick-filmen lades till på Netflix i början av 2020 och lyckas på något sätt hitta nya sätt att höja ribban på sina kampsport-scener jämfört med den andra filmen, inklusive strider i ett stall, en svärdkamp på motorcyklar och ett knivslagsmål i en knivaffär. John Wick: Chapter 3 - Parabellum är en dessutom en vackert gjort film. Även om dess action kan ligga på gränsen till löjlig, finns det ingen tvekan om den hantverksnivå i kampkoreografierna. Keanu Reeves passar dessutom perfekt som Wick, som är totalt lugnt och oföränderlig oavsett vilka motståndare han möter.

Dunkirk

Dunkirk på Netflix. (Image credit: Syncopy Inc)

Räddningen av de allierade trupperna av en frivillig bridag av civila fartyg är en oförglömlig stund i Storbritanniens historia och det finns få filmer som berättar om denna historiska stund lika bra som Christopher Nolans episka film. Vi får följa en pilot (Tom Hardy), en av de strandade soldaterna (Fionn Whitehead) och en av de civila som kom till undsättning (Mark Rylance). Dunkirk sticker ut för sina tystare stunder av reflektion lika mycket som den gör för dess spännande och nervkittlande scener.

The Revenant

The Revenant på Netflix. (Image credit: 20th Century Fox)

Leonardo DiCaprio vann Oscarpris för Best Actor för sin roll i detta brutala drama om en man som lämnas att dö i vildmarken på 1820-talet. Han överlever en björnattack och andra fasor i denna dystra, men vackert skildrade historia om hämd. Det är Iñárritus andra moderna klassiker och den väldigt annorlunda Birdman finns också ute på Netflix.

Uncut Gems

Uncut Gems på Netflix. (Image credit: Netflix)

Om du är känner dig redo att sitta igenom två oerhört stressiga timmar spänning från Safdie-bröderna, är det här filmen du ska se. Det går knappt att känna igen Adam Sandler, som mest är känd för sina roller i komedifilmer, när han spelar som en juvelerare i New York City som riskerar allt för att bli fri från sitt berg av skulder och arga inkasserare. Glöm inte bort att andas när du tittar på den här filmen.

Wonder Woman

Wonder Woman på Netflix. (Image credit: Warner Bros)

Wonder Woman är fortfarande den bästa av de senaste DC-filmerna (om vi inte räknar med Joker) och byter ut tristessen med den föregående Batman Vs Superman för en blandning av vad-håller-jag-på-med-komedi och episkt Great War-drama. Gal Gadot passar perfekt som Diana, medan Chris Pines uppriktiga soldat Steve Trevor kompletterar rollsättningen utmärkt.

The Irishman

The Irishman på Netflix. (Image credit: Netflix)

Denna långa Scorsese-film väckte uppmärksamhet för de omfattande specialeffekter som använts för att göra filmens stjärnor yngre - ett kreativt beslut som stundvis är distraherande. Det går inte förneka att det är trevligt att se De Niro, Pesci och Pacino i samma film tillsammans för troligen den sista gången och denna episka film som täcker hela karaktärernas livstid är en passande hyllning till deras samlade talanger.

The Irishman handlar om Frank Sheeran (De Niro), som berättar om sitt långa samarbete med den kriminella familjen Bufalino. Det är utan tvekan ett av de mest ambitiösa projekt någonsin från Netflix.

Inception

Inception på Netflix. (Image credit: Warner Bros)

Detta är fortfarande en av de bästa Christopher Nolan-filmerna som någonsin gjorts. Leonardo DiCaprio (en av de mest hyllade skådespelarna i sin generation), spelar i denna film med episk Hans Zimmer-musik och en konceptvinnande idé, där det är möjligt att gå in i folks drömmar för att manipulera dem och stjäla deras idéer. I takt med att filmen gräver djupare till drömmar inuti drömmar, målas en allt mer bisarr värld upp. Rollistan är dessutom riktigt imponerande med Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Cillian Murphy och Mario Cotillard. Nolans kommande film, Tenet, ser ut att bjuda på ett liknande tema.

Marriage Story

Marriage Story på Netflix. (Image credit: Netflix)

Se till att du är i rätt sinnesstämning om du ska kolla på Marriage Story (skippa den exempelvis om du är mitt i en tuff breakup), då den här sympatiska filmen handlar om ett äktenskap som håller på att falla isär. Filmen är stundvis riktigt tuff att kolla på. Det är den senaste filmen från regissören Noah Baumbach och huvudrollerna spelas av Adam Driver och Scarlett Johansson, som bjuder på fantastiska och känslofyllda framträdande. Försök att undvika memes och gif:s av filmen innan du ser den, annars finns risken att du bara ser det som filmen där Kylo Ren gråter hela tiden.

Looper

Looper på Netflix. (Image credit: DMG Entertainment)

Joe (Joseph Gordon-Levitt) är en så kallad looper, som betyder att han dödar brottslingar som skickats från en framtid där det är mycket svårare att bli av med en kropp. Det är ett simpelt och lönsamt jobb, tills han tvingas döda en äldre version av sig själv (Bruce Willis), av skäl som inte blir klara förrän längre fram. Det är en smart och innovativ sci-fi thriller från regissören Rian Johnson.

To All The Boys I've Loved Before

To All The Boys I've Loved Before på Netflix.

I denna romantiska tonårsfilm får vi följa Lara Jean som går på gymnasiet, när hon försöker navigera i skolan efter att fem hemliga kärleksbrev skickas ut till hennes crushes av misstag. Filmen är baserad på trilogin av Jenny Han och blev snabbt en av Netflix' mest framgångsrika originalfilmer efter den släpptes i oktober 2018.

Roma

Roma på Netflix. (Image credit: Netflix)

Roma är den mest personliga filmen hittills från regissören Alfonso Cuarón. På papper är Roma inte den enklaste filmen att sälja - en svartvit film som handlar om en hushållerska och som talas nästan uteslutande på spanska och det inhemska Mixtec-språket. Roma är dock en häpnadsväckande och vackert gjord film som låter dig följa livet för en familj i Mexico City under tidigt 1970-tal under en tid med stor social omvälvning.

Den beskrivs av Cuarón som 90% självbiografisk och ger en insikt i den kända regissörens tidiga liv, även om den berättas främst genom ögonen på hans hushållerska, Cleo (Yalitza Aparicio), som skulle komma att bli en älskad familjemedlem. Detta är en av de vackraste filmerna vi sett på flera år nu och Roma förtjänar att visas på de allra största skärmarna. Du kommer inte att bli besviken av Romas fantastiska 4K Ultra HD-presentation på Netflix - se bara till att ha näsdukar nära till hands, då du nästan säkert kommer att fälla några tårar under filmen.

Okja

Okja på Netflix.

Okja är en fantastisk film som bevisar att Netflix verkligen vet vad de håller på med när det gäller driftsättning av filmer. Den skapades av Bong Joon-ho, som därefter skulle skapa prisvinnaren Parasite. Filmen handlar om en liten flicka och hennes bästa kompis, som är ett jättedjur som kallas för Okja. Deras vänskap hotas när en VD (Tilda Swinton) vill använda Okja för skändliga ändamål. Filmens underliggande budskap må handla om djurrättsaktivism, men det är en så uppfriskande film att du inte kommer ha något emot att den stundvis kan kännas något predikande.

Annihilation

Annihilation på Netflix.

Netflix fixade de internationella rättigheterna till den här filmen från Ex Machina-regissören Alex Garland - något som visade sig vara ett bra beslut. Det är en kompromisslös sci-fi med inslag av skräck. Den är baserad på den populära bokserien The Southern Reach Trilogy av Jeff Vandermeer. Filmen fokuserar på en grupp forskare som går in i Area X, en del av jorden som ligger i karantän, där underliga saker pågår. Natalie Portman är fantastisk i huvudrollen, en biolog som vill ta reda på vad som hände med hennes man.

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Spider-Man: Into the Spider-Verse på Netflix. (Image credit: Sony Pictures)

Det råder liten tvekan om att Spider-Man Into the Spider-Verse är den bästa animerade Spider-Man-filmen som någonsin gjorts, men helt ärligt, den kan till och med stjäla titeln som den bästa Spider-Man-filmen någonsin. Den här filmen tar dig på en resa som sträcker sig över olika universum och tidslinjer, där den ursprungliga Spider-Man Peter Parker måste lära en ny Spider-Man hur man räddar världen. I takt med att allt fler Spider-Men (och Spider-Women!) blir involverade i träningen, inser alla inblandade snart att det inte är masken som gör superhjälten, utan superhjälten som gör masken. Det är en inspirerande, hjärtvärmande och extremt välskriven film som definitivt är värd att titta på.

The Matrix

The Matrix på Netflix. (Image credit: Warner Bros.)

Kan du förstå att The Matrix är över två årtionden gammal nu? Det hade man knappast trott om man tittar på stjärnan Keanu Reeves. Wachowskis vision av en värld där större delar av mänskligheten är ansluten till en stor dator och lever falska liv, är fortfarande en av de bästa idéerna någonsin för en sci-film-film. Reglerna rullas ut på ett smart sätt av regissörerna och skapar en fascinerande ram för fantastiska martial arts- och skjutscener. De två uppföljarna bjöd inte på samma enkelhet och nådde inte samma höjder, men trots det är tydligen Matrix 4 på väg.

Always Be My Maybe

Always Be My Maybe på Netflix. (Image credit: Netflix)

Du kanske känner igen den kvinnliga stjärnan Ali Wong i Always Be My Maybe från hennes stand-ups på Netflix, men det är som en framgångsrik kändiskock som hon verkligen träffar rätt. Efter en misslyckad förlovning beger sig Wongs karaktär Sasha Tran till sin hemstad San Francisco för att starta en ny restaurang, där hon stöter på sin gamla BFF som spelas av Randall Park. Trots relationens turbulens, en kort fling med skådespelaren Keanu Reeves och skillnaderna i karriärer, försöker de två få det att fungera och resan från gamla vänner till älskare är fantastisk att följa.

The Hateful Eight

The Hateful Eight på Netflix. (Image credit: Netflix)

Det finns få regissörer som har filmografier så firade som Quentin Tarantino och med The Hateful Eight lägger han bara till ytterligare en juvel till sin redan glimrande karriär. Den drar igång några år efter inbördeskriget i en liten stuga i Wyoming under en kylig vinter, där ett gäng misstänkta individer samlas i ett och samma rum och det är oklart om någon kommer att lämna stugan levande eller inte. Den här filmen bjuder på Tarantinos mästerliga användning av dialoger och filmkonst för att verkligen få dig att känna dig som en del av all action och du kommer att finna att du misstänkt följer alla i rummet och försöker ta reda på vem som går att lita på.

Bird Box

Bird Box på Netflix. (Image credit: Netflix)

Det är hårda tider för skräckfilmer. Ja, vi sa det. Det senaste årtiondet har de förlitat sig på jumpscares och överdriven gore för att vinna över ny publik och det är sällan en skräckfilm är så välgjord och genomtänkt som Bird Box är. Även om filmen har några tydliga likheter med The Quiet Place från 2018, ställer Bird Box överlevare inför postapokalyptiska hot som orsakar människor att begå självmord vid ögonkontakt. Ögonbindlar håller monstren borta, men det innebär en svår uppgift för en mamma som måste förflytta två barn till säkerhet.

The Cabin In The Woods

The Cabin In The Woods på Netflix.

Denna supersmarta skräckfilm från Joss Whedon och Drew Goddard är en film som verkligen försöker att bjuda på något nytt inom skräckgenren, med ständiga hintar från gamla filmer och en postmodern spinn på det kända "cabin in the wood"-temat. Förvänta dig inte den gamla vanliga tittarupplevelsen från den här filmen, men du kan däremot förvänta dig en rejäl dos underhållning och ett oerhört originellt manus.

Misery

Misery på Netflix.

Misery är baserad på boken av Stephen King och följer en berömd författare som räddas från en bilkrasch av ett fan. Vi kommer inte att avslöja vad som händer därefter, men du kan förmodligen gissa att det inte direkt är den varma, lugna typ av återhämtning du kanske förväntar dig efter en olycka. Det här är verkligen inte en film för de mesiga, så förbered dig på att gömma dig bakom en kudde 50% av tiden.

Beasts of No Nation

Beasts of No Nation på Netflix. (Image credit: Netflix)

I Beasts of No Nation får vi se Idris Elba som en krigsherre och får följa Agus berättelse som tvingas bli en barnsoldat under inbördeskriget i ett icke namngivet afrikanskt land. Vad som följer är en mardröm: pojkar kidnappas från sina familjer och tvingas döda för att utöva en blodig hämnd på världen. Det är en krigsfilm med ett djupt budskap och är förmodligen den närmaste motsvarigheten till Apocalypse Now som vi kommer att få se på ett bra tag.

Her

Her på Netflix.

Även om det är en film som nästan säkert hånar teknik-nördar som oss, är Her en vacker berättelse om en ensam man som räddas av en futuristisk och fiktiv smartassistent. Ibland är den lite övertydlig med sitt budskap, men Her ger en solid grund till varför mänsklig kontakt är intimare än maskiner, även om den senare innebär att vi slipper den besvärliga och ibland pinsamma tidiga dejting-fasen med hjälp av en personligt anpassad algoritm.

Avengers: Infinity War

Avengers: Infinity War på Netflix. (Image credit: Marvel)

Infinity War är en fantastisk prestation inom filmskapande. Russo Brothers (filmens regissörer) fick uppgiften att skapa en enhetlig Marvel-crossover med alla karaktärer från de senaste 10 åren. Det är en stor, djärv vision för ett universum som så försiktigt började med Iron Man för bara ett kort årtionde sedan. De lyckas dock på ett sömlöst sätt sy ihop gänget med superhjältar som tillsammans kämpar med en skurk som har kraften att utplåna hälften av allt liv i universum. Den kan vara något tung på actionsekvenser, däremellan får vi en faktiskt berättelse direkt från världen av Marvels comics.

Jiro Dreams of Sushi

Jiro Dreams of Sushi på Netflix. (Image credit: Netflix)

Jiro Dreams of Sushi är den upplyftande dokumentären av en man som aldrig gav upp på sina drömmar. Jiro blev den första trestjärniga Michelin-sushikocken i Japan och har kallats för en nationell skatt. Det är Jiros engagemang för hans hantverk som bär filmen framåt, men det är hans två söner, som båda är kända sushikockar som deras far, som gör filmen till en av de bästa dokumentärer som någonsin gjorts. Om du är i behov av lite inspiration, är detta ett måste att se.

Blackfish

Blackfish på Netflix.

Blackfish är en av de viktigaste dokumentärerna från det senaste årtiondet. Den handlar om späckhuggaren Tilikums liv, som tråkigt nog gick bort i början av 2017. Han hölls i fångenskap som ett showdjur på SeaWorld och dokumentären utforskar den hemska sidan av varför det är en fruktansvärt dålig idé att hålla valar i fångenskap. Blackfish hade en sådan inverkan att SeaWorld bestämde sig för att sluta med sina späckhuggar-shower och ändra image. Detta är riktigt kraftfulla grejer.

The Theory of Everything

The Theory of Everything på Netflix. (Image credit: Amazon Prime)

The Theory of Everything är berättelsen om Stephen Hawkings liv med ett fokus på romantik. Stjärnorna Eddie Redmaybe i rollen som Hawking, som trots den enorma utmaningen av att spela en karaktär med ALS, bjuder på en Oscar-värdig prestation som mannen som löste några av de största mysterierna kring svarta hål. Även om filmen överblickar större delar av vetenskapen bakom Hawkings största upptäckter, gör den ett exceptionellt jobb med att visa upp utmaningen med att ge vård till en person vars hälsa gradvis försämras. Den är baserad på källmaterial från Hawkings första fru, författaren Jane Hawking och hennes bok Traveling to Infinity.

Solo: A Star Wars Movie

Solo: A Star Wars Movie på Netflix. (Image credit: Lucasfilm)

Nej, världen behövde inte en Star Wars-film om Han Solos ursprung. Allt du behöver veta om honom finns med i filmen från 1977, utan tvekan. Trots det har denna spin-off, som är den minst framgångsrika av alla moderna Star Wars-filmer, några riktigt bra delar. Donald Glovers Lando Calrissian är en fantastisk skapelse och Alden Ehrenreichs version av Han är inte alls dålig. Bortsett från några klumpiga missar, är den här filmen faktiskt en godbit. Det är en av de konstigaste och mest innovativa tillskotten vi sett i Star Wars-universumet, men den är bättre än vad folk ger den credit för. Den släpptes bara vid fel tidpunkt.