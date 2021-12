Bästa nyårsfilmer: De bästa titlarna att fira in det nya året med

En episk start på året Psst .. För dig som vill ha en episk och dramatisk start på det nya året - om du startar Sagan om de två tornen klockan 21:46:11 på nyårskvällen, kommer Theodin att säga "So it begins" exakt vid midnatt. (För extended edition måste du starta filmen klockan 21:13:19).

Filmen går bland annat att streama på Viaplay.

Den härliga juletiden är här - traditioner, julklappar, pynt och alldeles för mycket mat och godis. Julafton kommer och går, och dagarna efteråt brukar alltid kännas lite förvirrande. Rutinerna är huller om buller och man har knappt koll på vilken dag på veckan det är, men vad gör det? Det är ju dessa dagar det är helt okej att göra absolut ingenting och det är helt legalt att krypa upp i soffan under en varm filt och glo på film hela dagarna.

Så varför inte slå på en härlig nyårsfilm, för att komma in i rätt stämning inför det kommande tolvslaget till det nya året? Det finns en lång lista med härliga nyårsfilmer att gå igenom - allt från klassiker som sänds varje år till smöriga romantiska komedier fyllda med nyårskyssar!

Vill du ha lite tips på nyårsfilmer? Skrolla vidare för att se vår topplista.

Bästa nyårsfilmer

Här nedanför hittar du enligt oss de allra bästa nyårsfilmerna. Vi har samlat klassikerna som går varje år och alla de där smöriga romantiska komedierna som utspelar sig under jul och nyår. Men eftersom nyår innebär nyårslöften för många av oss och känns lite som en chans att börja om på nytt, har vi även samlat några filmer längst ned i listan som kommer handlar om otroliga livshistorier fyllda med kämparglöd, som både kommer att beröra, inspirera och motivera dig.

Nåväl, nu ska vi sluta tjata - här är de bästa nyårsfilmerna just nu.

Grevinnan och betjänten

Grevinnan och betjänten är en klassiker. (Image credit: SVT)

Denna tidlösa sketch skrevs redan 1920 av Lauri Wylie, men är lika populär än idag och sänds numera varje år runt jul. I den får vi följa grevinnan Miss Sophie som firar sin födelsedag. För att fira har hon bjudit hem sina gamla goda vänner Sir Toby, Admiral Von Schneider, Mr Pommeroy och Mr Winterbottom. Detta är åtminstone vad hon tror, men till följd av hennes höga ålder har hon överlevt dem alla och det blir istället betjäntens jobb att spela deras roller. Han serverar gästerna och tömmer deras glas, och blir allt mer berusad för varje varv runt bordet. Om du någonsin hört det kända citatet "Same procedure as every year" och undrat vart det kommer ifrån, så är svaret denna härliga sketch!

Visas på SVT1 på nyårsafton.

Gudfadern II

Man kan aldrig tröttna på Gudfadern-filmerna. (Image credit: Google Play Filmer)

Gudfadern 2 är andra delen i den berömda gangsterserien, där vi får följa Michael Corleone som nu tagit över som familjens gudfader efter sin fars bortgång i den första filmen. En av de mest minnesvärda scenerna i denna film utspelar sig just på nyårsafton, då Michael konfrontrerar sin kusin som förrått honom, när han mitt under det glada nyårsfirandet säger till sin kusin "I know it was you, Fredo. You broke my heart".

Går bland annat att streama på SF Anytime.

När Harry mötte Sally

Romantiska komedier är riktigt poppis runt nyår. (Image credit: ViaPlay)

Romantiska komedier är riktigt populära under både jul och nyår, och en av de mest kända är filmen När Harry mötte Sally. Vid deras första möte med varandra stör sig Sally på Harrys sätt och speciellt att han hävdar att två personer av olika kön inte kan vara vänner med varandra utan att det slutar med sex. Efter det första mötet träffar de på varandra av slumpen och utvecklar efter det en nära vänskap. De stöttar varandra i livets motgångar och försöker hjälpa varandra att hitta en partner, innan de sakta men säkert börjar inse att de istället börjar bli förälskade i varandra.

Går bland annat att streama på Viaplay.

Bridget Jones dagbok

Alla älskar väl Bridget Jones? (Image credit: ViaPlay)

I denna härliga romantiska komedi får vi följa med i Bridget Jones' liv, efter att hon vaknat upp på nyårsdagens morgon - bakfull, singel och ett liv i allmänt kaos. Hon bestämmer sig där och då för att återta kontrollen över sitt liv och försöka hitta kärleken under det kommande året. Hon finner sig snart i en situation där hon är tvungen att välja mellan två män. Vad som följer är en berättelse med många roliga ögonblick, pirriga möten, pinsamma stunder och mycket kärlek.

Går bland annat att streama på Viaplay.

Om en pojke

Denna film får en både att le och fälla en tår. (Image credit: ViaPlay)

I denna film får vi följa Hugh Grant i rollen som en rik ungkarl vid namn Will, som kommit på den briljanta idén att gå på möten för ensamstående föräldrar - för att ragga upp ensamstående mammor. Han ljuger om att han har en tvåårig son och det är på ett av dessa möten han träffar Suzie, som är vännina till Fiona och hennes 12-åriga son Marcus. Denne Marcus blir väldigt fäst vid Will och börjar dyka upp utanför hans lägenhet för att gömma sig från mobbare eller för att han inte vill gå hem. Will blir snart fäst vid Marcus och de två utvecklar en fin vänskap.

Går bland annat att streama på Viaplay.

A Lot Like Love

En smörig romantisk komedi på nyår? Ja, tack! (Image credit: SF Anytime)

Handlingen i denna populära nyårsfilm är ganska lik den vi får följa i När Harry mötte Sally, som du hittar högre upp i denna lista. Filmen handlar om Oliver och Emily, som under flera års vänskap träffas sporadiskt, samtiidgt som båda två kämpar med jobb och andra relationer. Allt eftersom åren går utvecklas denna vänskap till något starkare och de inser snart att de är förälskade i varandra.

Går bland annat att streama på SF Anytime.

New Year's Eve

En äkta nyårsfilm! (Image credit: Viaplay)

I denna romantiska komedi får vi följa ett gäng människor under en händelserik nyårsafton i New York. Vi får bland annat lära känna en kock, en cancerpatient, ett par som väntar barn, två personer som fastnar i en hiss och många fler. Under filmens gång får vi följa dessa människor och deras problem och se hur deras vägar korsas. Filmen får en verkligen att tänka på hur annorlunda ett nyårsaftonsfirande kan se ut för olika människor.

Går bland annat att streama på Amazon Prime Video.

The Holiday

En romantisk komedi med lite annorlunda handling. (Image credit: Netflix)

The Holiday är ytterligare en romantisk komedi som passar utmärkt att se på nyår. I filmen får vi följa de två kvinnorna Amanda och Iris, som båda har kärleksproblem. Iris, som bor i London, får reda på att kollegan hon varit kär i under flera års tid har förlovat sig och Amanda, som bor i Los Angeles, får reda på att hennes pojkvän Ethan varit otrogen mot henne. Båda kvinnor vill komma bort ett tag och får kontakt med varandra via en husbytarsajt på nätet. Några timmar senare bokar de en varsin flygbiljett med avresa dagen därpå och väl på plats lär de känna nya kärlekar och vänskaper.

Går bland annat att streama på Netflix.

En oväntad vänskap

En gripande film baserad på verkliga händelser. (Image credit: Netflix)

Denna gripande film är baserad på verkliga händelser och handlar om Driss, som är en ung kille från förorten och aristokraten Philippe. Driss har precis kommit ut från fängelset och får jobb som personlig assistent till den rika men ensamma Philippe, som är förlamad efter en skärmflygarolycka. De två har helt olika bakgrunder och livserfarenheter, men trots detta fungerar de bra tillsammans och de två utvecklar snart en stark vänskap.

Går bland annat att streama på Netflix.

Jakten på lycka

Du kommer garanterat att fälla en tår under denna film. (Image credit: Viaplay)

Jakten på lycka är ytterligare en film som är baserad på verkliga händelser. I denna film får vi följa händelser från Chris Gardners liv, en familjeman som kämpar för att få ett lyckligt liv tillsammans med sin son Christopher. Efter att hans flickvän lämnar honom, måste han ta hand om sin son på egen hand, men livet blir allt mer komplicerat och han finner sig snart utan lön och blir kort därefter vräkt. Nu står han på gatan tillsammans med sin son, utan någonstans att ta vägen och bestämmer sig för att försöka lyckas på börsen för att överleva.

Går bland annat att streama på Viaplay.

Million Dollar Baby

En av de bästa boxningsfilmerna som gjorts! (Image credit: ViaPlay)

I Million Dollar Baby får vi följa den gamla boxningstränaren Frankie, som har en lång och framgångsrik karriär som tränare, men har ett desto mindre framgångsrikt familjeliv efter att ha förlorat kontakten med sin enda dotter. I den nedgångna träningslokalen Hit Pit, som han driver tillsammans med en gammal vän, träffar han en dag Maggie. Hon kommer från en fattig bakgrund och har alltid fått höra att hon aldrig duger - men hon är envis och har bestämt sig för att bli en framgångsrik boxare och vill ha Frankie som tränare. Till en början vägrar Frankie, dels för att han tycker att hon är för gammal och dels för att han inte tränar kvinnor. Men Maggie envisas och visar sig vara en riktig naturbegåvning.

Går bland annat att streama på Viaplay.

Ivanhoe

Okej, inte riktigt en nyårsfilm, men ändå ett måste! (Image credit: Viaplay)

Okej, det här är väl inte riktigt en nyårsfilm, men vi valde att ta med den i listan ändå eftersom den alltid sänds på TV på nyårsdagen och har blivit en tradition för många. Pizza och Ivanhoe på nyårsdagen känns lite som ett måste, eller? I filmen får vi följa den unga riddaren Wilfred af Ivanhoe från 1100-talets England. Efter ett korståg finner denne sitt hem i nöd, efter att Prince John och hans följeslagare har tagit över makten under tiden de varit borta och missbrukar nu sina nyvunna privilegier.

Sänds på TV3 på nyårsdagen.