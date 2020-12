Bästa Amazon Prime-serier: TV-serier du måste se från The Boys till Picard

Amazon Prime Video är kanske inte den mest populära streamingtjänsten i Sverige, men dess bibliotek blir allt starkare. Inte bara skryter den med tunga titlar som The Grand Tour (vars Madagaskar-avsnitt äntligen har fått ett släppdatum och en trailer). Tjänsten erbjuder också sprillans nya serier som Tales from the Loop och Utopia.

Har du inte Amazon Prime Video än? Det är en del av Amazon Prime-medlemskapet, som ger dig alla möjliga förmåner, inklusive snabba leveranser, tillgång till Prime Music, gratisinnehåll på Audible, Kindle Lending Library, fotolagring och sist men absolut inte minst chansen att streama fantastiska filmer och TV-serier genom Prime Video, som är Amazons version på en on-demand-streamingtjänst.

Eftersom Amazons fantastiska katalog med filmer och TV-program växer hela tiden, är det på tiden att vi samlar det bästa innehållet i en topplista. Så här är de bästa TV-serierna på Amazon Prime Video som du kan börja titta på idag.

Bästa Amazon Prime-serier - topplistan just nu

1. Vikings

2. Utopia

3. Tales from the Loop

4. The Office

5. Homecoming

6. Buffy the Vampire Slayer

7. Futurama

8. Star Trek: Picard

9. Hunters

10. The Expanse

11. The Tick

12. Good Omens

13. The Boys

14. The Grand Tour

15. American Gods

16. Last Man On Earth

17. The Marvelous Mrs Maisel

18. Parks and Recreation

19. The Americans

20. Mr Robot

21. The X-Files

22. All or Nothing: Manchester City

23. Catastrophe

Bästa Amazon Prime-serier - topplistan just nu

Vikings

Bästa Amazon Prime-serier - Vikings (Image credit: Amazon)

Om du haft fullt upp med att riva igenom 800-talets Norge och England i Assassin's Creed Valhalla, är Vikings i princip TV-versionen av det. Tänk dig det, korsat med Game of Thrones. Det finns sex säsonger av detta blodiga och beroendeframkallande norska äventyr att kolla igenom, där du får följa enkel jordbrukares resa till en fruktansvärd kämpe som plundrar europeiska länder på skatter. Det är ett perfekt bot for den deprimerande åttonde säsongen av Game of Thrones.

Säsonger på Amazon Prime Video: 6

Utopia

Bästa Amazon Prime-serier - Utopia (Image credit: Elizabeth Morris/Amazon Prime Video)

Vad som en gång var en liten kultklassiker, har nu fått Amazon-behandling med en stor budget. Även om många fans säkert hade föredragit en tredje säsong istället för en amerikansk remake, har den Gillian Flynn-skrivna (Gone Girl) Utopia åtminstone fått en större publik.

Nu med John Cusack och Rainn Wilson i rollerna (The Office), följer Utopia en grupp ungdomar som stöter på en mystisk grafisk roman bara för att få reda på att konspirationen den handlar om är sann. De har plötsligt blivit måltavla för en mörk Deep state-organisation och vad som följer är massor av våld och spänning.

Säsonger på Amazon Prime Video: 1

Tales from the Loop

Bästa Amazon Prime-serier - Tales from the Loop (Image credit: Jan Thijs/Amazon Studios)

Tales from the Loop är inspirerad av Simon Stålenhags extraordinära verk och är en tankeväckande sci-fi-antologi om en stad belägen ovanpå den mystiska maskinen The Loop. Den första säsongen introducerar oss för stadens medborgare och ger oss en känsla av hur livet är i denna underliga miljö.

Det är en annorlunda tvist på genren, så kolla in vår intervju med showrunnern Nathaniel Halpern för att få reda på mer om vad du kan förvänta dig. Viktigast av allt är att det är precis den typ av hoppfull TV vi behöver just nu.

Säsonger på Amazon Prime Video: 1

The Office

Bästa Amazon Prime-serier - The Office (Image credit: Deedle-Dee Productions / Reveille Productions / Universal Television)

Den amerikanska versionen av The Office är mindre dramatisk och mindre realistisk än sin kusin i Storbritannien och 187 avsnitt längre. Med Steve Carrell i huvudrollen och en minnesvärd grupp komedi-skådespelare är The Office en sådan där serie du kan ha på i bakgrunden och av misstag köra igenom 10 avsnitt i sträck. Det är en av de bästa moderna sitcoms, även om den är långt över ett årtionde gammal nu.

Även om senare säsonger inte är lika bra, särskilt efter att Carrell lämnar showen, är det väl värt att se igenom allt fram till den händelserika finalen.

Säsonger på Amazon Prime Video: 9

Homecoming

Bästa Amazon Prime-serier - Homecoming (Image credit: Amazon Studios)

Homecoming är baserad på en populär podcast och är ett drama som utspelar sig i en mystisk anläggning där soldater får terapi efter att ha kommit tillbaka från tjänst. Men vad försöker anläggningen faktiskt göra mot dessa män? Det är själva kärnan i serien.

Den berättas i två tidsramar och med Julia Roberts i huvudrollen och detta spända drama från skaparen av Mr Robot, får det att kännas som att det ständigt byggs upp till en enorm tvist - men som aldrig levererar en. Avsnitten är dessutom överkomliga 30 minuter långa och samspelet mellan Roberts Heidi Bergman och den unga soldaten Walter Cruz (Stephan James) gör detta till en övertygande serie.

En andra säsong med Janelle Monáe i huvudrollen startade ett utmärkt nytt mysterium tidigare i år, som är fullt av överraskningar i ett lika snävt format.

Säsonger på Amazon Prime Video: 2

Buffy the Vampire Slayer

Bästa Amazon Prime-serier - Buffy the Vampire Slayer (Image credit: 20th Century Fox)

Amazon har streamingrättigheter till de flesta av de stora Fox TV-serierna som inte fick någon plats på Disney Plus, och det inkluderar Buffy the Vampire Slayer, som är ett av de bästa tonårsdraman som någonsin gjorts. Denna övernaturliga serie handlar om Buffy Summers, den utvalda, vars roll är att stoppa ondskans krafter och förhindra apokalypsen.

Veckans monster används ofta som metaforer för vad som än händer i karaktärernas liv - och det är förhållandena mellan Buffy och hennes vänner som verkligen ger serien liv. De tre första säsongerna, som utspelar sig på gymnasiet, är absolut bäst, medan senare säsonger inte riktigt lyckas hålla samma kvalitet. Serien har ändå alltid sina stunder, och Sarah Michelle Gellar är fantastisk i sin roll och får dig att glömma seriens numera föråldrade specialeffekter.

Dess spin-off-serie, Angel, är mindre konsekvent, men också väl värt att titta på. Det finns också på Amazon Prime.

Säsonger på Amazon Prime Video: 7

Futurama

Bästa Amazon Prime-serier - Futurama (Image credit: Fox)

Futuruma är tydligen inte tillräckligt barnvänligt för att streamas på Disney Plus, men som tur är kan du titta på Matt Groenings animerade favorit på Amazon Prime. Det är en av de bästa animerade komedierna för vuxna som någonsin gjorts.

Eller ja, det gäller åtminstone under de första fem säsongerna. Efter att serien kom tillbaka med en serie filmer och fyra nya säsonger på Comedy Central lyckades den aldrig riktigt hitta tillbaka till sin tidiga 2000-form igen. Futurama är dock på sin topp en matchning för The Simpsons och en uppenbar föregångare till Rick och Morty.

Säsonger på Amazon Prime Video: 10

Star Trek: Picard

Bästa Amazon Prime-serier - Star Trek: Picard (Image credit: CBS/Amazon Prime Video)

Den kan vara lite upp och ner ibland, men den senaste Star Trek-serien bjuder på en intressant syn på det universum, där Jean-Luc Picard befinner sig i arbete utanför Starfleet och i en konflikt med vad det har blivit. Detta är mer än bara en dyr fan-tjänst för alla TNG-älskare, utan är en episk sci-fi-serie som löst handlar om arvet från Data, som dog i Star Trek: Nemesis.

Picard kan stundvis ha lite udda tempo och tillbringar lite för mycket tid på överflödiga berättelser. Inte alla nya karaktärer går hem heller, men precis som med Discovery, är det väl värt att kolla in för både fans och nybörjare.

Säsonger på Amazon Prime Video: 1

Hunters

Bästa Amazon Prime-serier - Hunters (Image credit: Amazon Prime Video)

Hunters är det senaste stora Amazon Prime-originalet, med den stora lockningen att ha Al Pacino i sin första TV-serieroll. Det handlar om en dedikerad grupp av nazi-jägare, som söker efter konspiratorer som har för avsikt att åstadkomma ett fjärde rike i Amerika. Det är en annorlunda serie, som växlar mellan dystra skildringar av förintelsen och Tarantino-liknande våld, men den är väl värd att kolla in bara för hur dyr den ser ut.

Vi är inte säkra på om det kommer att släppas en säsong 2 av Hunters, men slutet på denna serie kommer säkert att få dig att fungera på vilken riktning serien kan ta härnäst.

Säsonger på Amazon Prime Video: 1

The Expanse

Bästa Amazon Prime-serier - The Expanse (Image credit: Amazon Prime)

The Expanse är förmodligen den bästa science-fiction-serien sedan Battlestar Galatica och är baserad på romanserien av James S. A. Corey, författarnamnen för Daniel Abraham och Ty Franck.

Serien utspelar sig i en framtid där människor har koloniserat större delar av solsystemet, men det finns stora splittringar mellan jordens invånare, Mars och 'Belters', som finns på rymdstationer bortom asteroidbältet. Den är full av politik, hjärtskärande emotionella berättelser och några av de mest hisnande scenerna i yttre rymden som vi någonsin har sett. Om du gillar sci-fi kommer du att älska det här.

Säsonger på Amazon Prime Video: 4

The Tick

Bästa Amazon Prime-serier - The Tick (Image credit: Amazon Prime Video)

Vi älskar mörka tvister på superhjälte-genren, och The Tick levererar just det: det handlar om en revisor med psykiska problem, som kanske eller kanske inte är en superhjälte - allt kan vara i hans huvud. Peter Serafinowicz spelar som Tick, och trots den ganska dystra klingande handlingen är detta en välgjord och surrealistisk komedi som är värd att kolla in.

Tyvärr var säsong 2 av The Tick åtminstone den sista på Amazon Prime, men den är fortfarande värd att kolla in.

Säsonger på Amazon Prime Video: 2

Good Omens

Bästa Amazon Prime-serier - Good Omens (Image credit: Amazon)

Innan han gick bort 2015 lät Terry Pratchett Neil Gaiman lova att han skulle anpassa Good Omens till en TV-serie, vilket är vad Gaiman har arbetat med under de senaste fyra åren.

Resultatet är en beroendeframkallande, galen men hjärtevärmande berättelse om gott och ont, vänskap, demoner, änglar och en framtidsblickande häxa.

Det är briljant typiskt brittisk humor och har några av de mest fantastiska skådespelarna som kan tänkas. Det här är perfekt för ett maratontittande under en helg.

Serien bjuder på några nya karaktärer och vändningar till historien, men är också tillräckligt trogen mot boken för att ge dem som har varit fans i nästan trettio år något att se fram emot.

Säsonger på Amazon Prime Video: 1

The Boys

Bästa Amazon Prime-serier - The Boys (Image credit: Amazon)

The Boys bygger på en enkel premiss: Vad händer om superhjältar suger? Alltså, verkligen, verkligen suger? Vad händer om de var egoistiska, själviska, korrupta och rent ut sagt oheroiska? Det är kärnan i The Boys. Nu är det säkert att många av dessa frågor har utforskats i andra medier, men Amazons over-the-top-serie gör det med en visuell panache och lite humor. Den första säsongen visade gott om löfte, och den andra levererade. Säsong 3 av The Boys är på väg och det kan säkert bli ännu bättre.

Säsonger på Amazon Prime Video: 2

The Grand Tour

Bästa Amazon Prime-serier - The Grand Tour (Image credit: Amazon Prime Video)

Clarkson, Hammond och den andra är tillbaka med Grand Tour: Season 2. Detta är väl något vi hade förväntat oss, eftersom de alla har massiva kontrakt som innebär att vi kommer att se en hel del säsonger av Definitivt-inte-Top-Gear-men-väldigt-likt-Top-Gear-serien. Den här säsongen kör Clarkson en snabb bil, Hammond kör en snabbare bil och dör nästan, och den andra kör en snabb bil som är betydligt långsammare än resten. Om du gillar att se medelålders män bränna gummi mitt i öknen, som en scen ur Mad Max: Fury Road, så är det här för dig. Och om vi inte riktigt har övertygat dig ännu - Gizmodo erbjöd detta citat om serien: "Några män som gör saker utan någon klart definierad anledning." Härliga grejer.

Nästa avsnitt av The Grand Tour säsong 4 borde vara nära förestående, men efter det kan det bli en längre väntan igen.

Säsonger på Amazon Prime Video: 4

American Gods

Bästa Amazon Prime-serier - American Gods (Image credit: Amazon Prime Video)

Baserat på romanen av Neil Gaiman och som togs till TV-skärmen av den ständigt utmärkta Bryan Fuller (innan han lämnade serien före säsong 2) är American Gods en existentiell titt på vad som skulle hända om gudar vandrade på jorden.

Med Ricky Whittle (som har gjort övergången från Hollyoaks till Hollywood med lätthet) och Ian McShane är showen både bisarr och fräck, kultisk och kontroversiell. Det kan ta ett tag att förstå vad tusan det är som pågår och seriens andra säsong är inte lika stark som den första, men det här är en smart serie som har fått oss att koppla av.

Säsonger på Amazon Prime Video: 2

Last Man On Earth

Bästa Amazon Prime-serier - Last Man On Earth (Image credit: Amazon Prime Video)

Det är inte många som kan hitta det roliga i postapokalypsen, men Will Forte har lyckats med just det med The Last Man On Earth. Han skriver och spelar i denna komedi där han är den enda överlevande på jorden efter att ett virus dödar alla andra. Skådespelarna är lysande, med bland annat Jan Jones och Kristen Wiig som följer med på hans äventyr.

Säsonger på Amazon Prime Video: 4

The Marvelous Mrs Maisel

Bästa Amazon Prime-serier - The Marvelous Mrs Maisel (Image credit: Amazon)

Marvelous Mrs Maisel är serien från skaparen av Gilmore Girls, Amy Sherman-Palladino, och berättar historien om den judiska hemmafrun Miriam Maisel från 1950-talet. Efter att hennes man erkänner att han har haft en affär, kliver Midge berusad upp på scen på en komediklubb och upptäcker att hon är helt suverän. I en tid då kvinnor inte uppmuntras att vara offentligt roliga, förföljer Midge sin nyvunna komiska talang i den mansdominerade stand up-komedivärlden.

Säsonger på Amazon Prime Video: 3

Parks and Recreation

Bästa Amazon Prime-serier - Parks and Recreation (Image credit: Parks & Recreation / NBC)

Parks and Rec är en fantastisk serie. Den sågs ursprungligen som en slags spin-off av The Office - med samma kamerastil och långa tysta pauser. Serien växte snabbt från en underhållande första säsong till att bli ett riktigt komedifenomen, som utspelar sig över sju fantastiska säsonger. Det är inte bara manuset som gör serien fantastisk, utan det är även tack vare karaktärerna - som leds av den ständigt lysande Amy Poehler.

Säsonger på Amazon Prime Video: 7

The Americans

Bästa Amazon Prime-serier - The Americans (Image credit: FX/Amazon Prime Video)

Efter en något tuff start direkt efter sin lansering, har TV-serien The Americans äntligen hittat ett streaming-hem. Det är en spännande kriminalthriller som följer ett par KGB-agenter som låtsas vara amerikanska medborgare runt den tid då Ronald Reagan blev USA:s president.

Säsonger på Amazon Prime Video: 6

Mr Robot

Bästa Amazon Prime-serier - Mr Robot (Image credit: USA Network)

Det var en plågsam väntan på Mr Robot - den första säsongen hade slutat i USA innan resten av världen ens fick en chans att se den. Men dess popularitet innebar att det blev något av ett budkrig för att bestämma vem som skulle få sända serien. Amazon, Netflix och andra streamingtjänster försökte roffa åt sig rättigheterna.

Amazon vann till slut och är den perfekta platsen för en serie som fokuserar på hackaren Elliot (som spelas av den suveräna Rami Malek). Mr Robot är Fight Club för Tor-generationen och lyfter locket på en värld där Linux-kärnan du använder inte bara är ett hedersmärke utan ett sätt att leva.

Säsonger på Amazon Prime Video: 4

The X-Files

Bästa Amazon Prime-serier - The X-Files (Image credit: The X-Files / Fox)

X-Files var en av de första serierna som omfamnade event-TV. Ja, det hade många "veckans monster"-historier men skaparen Chris Carter lyckades producera en nio säsonger lång mytologi-serie som fick tittarna att komma tillbaka för mer. Det var även tack vare den lysande prestationen från David Duchovny som Fox Mulder och den ständigt utmärkta Gillian Anderson och Dana Scully. Nu när den tionde säsongen är på väg, har Amazon valt att göra alla nio tidigare säsonger tillgängliga på Prime - som alla har fått remasters för widescreen-format. Härliga grejer.

Säsonger på Amazon Prime Video: 9

All or Nothing: Manchester City

Bästa Amazon Prime-serier - All or Nothing (Image credit: Amazon Prime)

Vi rekommenderar definitivt att du kollar in All or Nothing, som är en fotbollsdokumentär som följer Manchester City bakom kulisserna under den Premier League-vinnande och rekordstora säsongen 2017/2018. Det är en serie i åtta delar som innehåller alla typer av exklusiva bilder, från omklädningsrumssamtal med tränaren Pep Guardiola, och en titt på spelarnas liv av och på planen.

Säsonger på Amazon Prime Video: 1

Catastrophe

Bästa Amazon Prime-serier - Catastrophe (Image credit: Amazon Prime Video)

Från Sharon Horgan och Rob Delaney kommer en av de roligaste, mest välskrivna sitcoms på flera år. Handlingen är enkel: en engångsligg blir till ett förhållande när Sharon meddelar att hon är gravid.

Den fjärde och sista säsongen finns nu tillgänglig på Amazon Prime Video.

Säsonger på Amazon Prime Video: 4