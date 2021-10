Test: Trust Onyx 255+

Trust Onyx 255+ er en god alt-i-ett-pakke som passer for deg som vil komme i gang med strømming eller YouTube-produksjon, uten å investere altfor mye i dyrt utstyr. Kvalitetsfølelsen kunne vært bedre og den kunne hatt mer fleksibel programvare, men lyden er til gjengjeld imponerende god og du får totalt sett mye for pengene.

Kort oppsummert

Kunne du tenke deg å komme i gang med å lage YouTube-videoer eller strømme på Twitch, men har et litt trangt budsjett til utstyr? Da kan det være at Trust Onyx 255+ er akkurat det du er ute etter.

Lydkvalitet er som kjent viktig for totalopplevelsen, men en god mikrofon kan fort bli dyrt. Ikke minst må en mikrofon vanligvis også kobles til PC-en via et eksternt lydkort, og det er også en fordel å ha mikrofonen på et skikkelig stativ så den ikke er i veien når den ikke brukes, men samtidig er lett tilgjengelig og enkel å posisjonere nå du skal bruke den

Trust Onyx 255+ spesifikasjoner Frekvensrespons: 30 - 18000 Hz Maks. lydnivå: 130 dB Mikrofontype: kondensator Karakteristikk: kardioide Samplingfrekvens: 96 KHz Samlingdybde: 24 bit Mikrofonens vekt: 400 g Totaltvekt: 1400 g Betjening: volum, inngangsforsterking, RGB-lys, lyddemping TIlkobling: USB-A Kabellengde: 180 cm OS-støtte: Windows, MacOS, Linux, Chrome OS

Trust Onyx 255+ sikter mot å levere alt dette i én totalpakke, og det til en pris som ligger godt under hva en god mikrofon, et eksternt lydkort og en en mikrofonarm vanligvis koster til sammen. Dette får den også i stor grad til, men ikke uten enkelte svakheter.

Det viktigste er at den leverer imponerende god lyd til denne prisen. Det skal sies at du med fordel kan fremheve klarheten i stemmen litt med en EQ og popfilteret er ikke voldsomt effektivt, men utover det er det ikke mye å utsette på lydkvaliteten.

Trust Onyx 255+ har ingen tilhørende programvare og alt av justeringer skjer på selve mikrofonen, men dette gjør den bare mer brukervennlig og enkel å bruke. Det er imidlertid verdt å påpeke at den ikke kommer med støtte for driverprotokollen ASIO som ville gjort den litt bedre egnet til bruk med diverse innspillingsprogrammer for PC, men det er fortsatt mulig å bruke den til dette likevel, og til strømming via OBS og liknende fungerer den uansett fint.

Det må sies at kvalitetsfølelsen ikke er all verden, med litt slark i stativet og mye plastdeler som ikke virker voldsomt solide. Samtidig er det naturlig nok begrenset hva man kan forvente når man kjøper en komplett integrert mikrofon med medfølgende mikrofonarm til bare 2000 kroner.

Trust Onyx 255+ gir deg altså mye for pengene, og dette er en god løsning for deg som vil komme i gang med strømming eller YouTube på budsjett.

Design og brukeropplevelse

Onyx 255+ gir deg alt du trenger for å komme i gang med opptak og streaming. (Image credit: Truls Steinung)

Designet til Trust Onyx 255+ levner ingen tvil om at dette er et gaming-fokusert produkt. Her er altså det meste sort bortsett fra den lysende ringen rundt selve mikrofonen, og den vil gli rett inn i et hvilket som helst typisk gaming-oppsett. Ønsker du å samkjøre lyset i mikrofonen med andre detaljer skal du også vite at du kan velge mellom seks ulike farger med en knapp på undersiden, men det er også alt. Du får altså ikke full RGB-utvalg her.

Samtidig er det også verdt å få med at man kan skru av den lysende ringen om man ønsker det, og da blir mikrofonen relativt diskret.

Det begrensede fargeutvalget står egentlig ganske greit i stil med resten av mikrofonen også, for det er mye som bærer preg av at dette på mange måter er et budsjettprodukt.

Hvis vi begynner med klemmen som fester mikrofonarmen til bordet så er den et lyspunkt i den forstand at den er av solid metall. Dermed sitter den trygt og god i bordkanten, mens gummi på både skruen og flaten som ligger mot oversiden av bordet beskytter møbelet ditt mot merker og riper.

Selve armen er derimot ikke like imponerende, både fordi den er av plast av relativt lav kvalitet, og fordi de to strammeskruene som lar deg låse armen i din valgte posisjon ikke er en spesielt god patent. Her har vi hatt bedre hell tidligere med løsninger som er basert på det samme prinsippet som gammeldagse skrivebordslamper med firkantede stålrør og fjærer, vi skulle egentlig ønske at Trust hadde gått for noe lignende. Når den først er på plass i en posisjon og ferdig strammet, sitter den heldigvis stabil, slik at du kan være trygg på at den forblir i samme posisjon mens du bruker den.

Strammeskruene på stativet har ikke den beste kvalitetsfølelsen, men de fungerer greit nok. (Image credit: Truls Steinung)

En detalj vi derimot liker godt med denne mikrofonarmen, er at den har to USB-porter øverst ved mikrofonfestet, mens kabelen som kobles til PC-en strekker seg helt fra bunnen av armen. Det er altså her man kobler til den korte kabelen fra selve mikrofonen, og du har da en ekstra kontakt i tillegg der du for eksempel kan koble til et par USB-hodetelefoner om du bruker det.

Selve mikrofonen sitter i et antisjokk-oppheng som ser ut til å gjøre en relativt god jobb med å hindre at bevegelser skal forplante seg til opptaket.

Onyx 255+ har ingen tilhørende programvare, og alt av betjening foregår derfor på selve mikrofonen. Den er utstyrt med en knott som lar deg justere inngangsvolum (og dempe ved å holde den inne), og en bryter som lar deg justere volumet i hodetelefonene som er koblet i hodetelefonutgangen i front. Fordelen med å bruke denne utgangen sammenlignet med en annen utgang (eller USB som nevnt ovenfor), er at du slipper helt unna forsinkelsen som ofte kan oppstå når lydsignalet må gå gjennom PC-en før det når ørene dine.

Dette er spesielt viktig i og med at Onyx 255+ ikke støtter den veletablerte ASIO-driverprotokollen som sikrer lavest mulig forsinkelse ved opptak. I stedet må du bruker Windows' egen WASAPI-protokoll som riktignok har relativt lav forsinkelse, men som ikke er på nivå med ASIO. En løsning du kan prøve om du ønsker å ha lytting via PC-en er å legge inn tredjepartsprogramvaren ASIO4ALL, som gjør en hvilken som helst lydinngang og lydutgang ASIO-kompatibel, men det hadde helt klart vært bedre om Trust hadde lagt til denne muligheten i utgangspunktet.

Lydkvalitet

Inngangsnivå justeres med den øverste knotten, mens lyttenivå justeres med en liten bryter helt nederst. (Image credit: Truls Steinung)

Generell kvalitetsfølelse og funksjoner er nå én ting, men når det er snakk om en mikrofon så er det selvfølgelig lydkvaliteten som er det aller viktigste – og den er faktisk ganske god, sett i forhold til prisen – riktignok med et par ankepunkter.

Lydkvaliteten Onyx 255+ leverer er relativt imponerende, med en ganske flat frekvensgang som gir god detaljrikdom i mellomtonen. Den innebygde justeringen av inngangsnivå har i tillegg et stort spenn å gå på, slik at du kan justere nivået fra lav hvisking til roping uten at mikrofonen overstyrer.

Om vi skal utsette noe på frekvensgangen så må det være at den for vår kunne hatt en litt tydeligere heving rundt 5000 Hz for å fremheve klarheten i stemmen bedre. Så lenge du ikke har noe i mot å justere dette med en EQ, er det imidlertid ikke noe stort problem. Dessverre følger det ikke med noen form for programvare der du kan gjøre dette, så det må du eventuelt stå for selv.

Med litt justeringer av EQ fikk vi en lydprofil som ikke var alt for langt unna hva en Røde NT1-A leverer, og det må sies å være ganske bra for en mikrofon som er en alt-i-ett-løsning for gamere. Sistnevnte er en mikrofon som koster mer en Onyx 255+, og som krever både et stativ og et eksternt lydkort med fantommating i tillegg.

Et annet problem vi støtte på er imidlertid at det innebygde popfilteret, som i praksis er en skumgummihette over mikrofonen, kunne gjort en bedre jobb med å fjerne harde B-er og P-er. Hvor problematisk dette er vil være er avhengig av hva slags opptak du skal gjøre, og til vanlig strømming og YouTube-produksjon vil det kanskje ikke være så farlig.

Du kan også til en viss grad unngå problemet ved å stå lenger unna, men da får du som vanlig mindre bass og mer bakgrunnstøy i opptaket. En annen løsning kan være å gå til innkjøp av et separat popfilter som kan festes foran mikrofonen, men da mister du jo noe av poenget med å kjøpe en mikrofon som skal gi deg alt i en pakke.

Ellers opplever vi at kardioidekarakteristikken sikrer at den gjør en ganske god jobb med å holde støy unna, og du kan gjøre helt greie opptak i et vanlig rom uten noen ekstra støydemping.

Bør jeg kjøpe Trust Onyx 255+?

Knappen på undersiden lar deg veksle gjennom seks ulike farger på lysringen, eller deaktivere den ved å holde inne. (Image credit: Truls Steinung)

Kjøp den hvis ...

... du vil ha en enkel gaming-mikrofon som gir deg alt i ett Trust Onyx 255+ er ikke uten svakheter, men du får likevel mye for pengene om du har trangt budsjett.

... du vil ha en mikrofon som sitter på en justerbar arm Armen kunne riktignok vært av litt bedre kvalitet, men den gjør likevel i all hovedsak det den er ment å gjøre.



... du liker det typiske gaming-designet Onyx 255+ er sort og har en lysende ring med seks ulike fargevalg, noe som sikrer at den vil gli rett inn i et typisk gaming-oppsett.

Ikke kjøp den hvis ...

... du forventer topp kvalitet i alle ledd Onyx 255+ leverer god lyd, men utover det har Trust inngått en del kompromisser for å nå prisen på rundt 2000 kroner.

... du trenger et godt popfilter Vil du være sikker på å filtrere ut b-er og p-er skikkelig, så burde du nok investere i en mer omfattende løsning.

... du vil ha full opptaksfleksibilitet Onyx 255+ kommer ikke med tilhørende programvare der du kan justere innstillinger, og støtter ikke ASIO. Skal du bruke mikrofonen din til krevende opptak, kan derfor være fornuftig å se på andre alternativer.

Først testet: oktober 2021