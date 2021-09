Test: Neato D8

Neato D8 er en effektiv robotstøvsuger som navigerer godt og er enkel å bruke. Etter en litt humpete innkjøringsperiode har den også fungert pålitelig og forutsigbart. Den store svakheten den har er at utvalget av finesser ikke helt står til prisen, og det finnes rimeligere robotstøvsugere som gir deg mer for pengene.

Kort oppsummert

Neato er kanskje ikke det merket man først tenker på i et marked som i stor grad har vært preget av iRobots Roomba-modeller, men Neato er faktisk nærmest for veteraner å regne i robotstøvsugermarkedet, og nå har de lansert en ny serie der den første av dem er vår test modell D8.

D8 har den karakteristiske D-formen Neato er kjent for, noe selskapet fremhever som en fordel når det kommer til å komme rundt kriker og kroker. Opplevelsen vår er også at D8 gjør en god jobb med dette, noe som sannsynligvis også har sin årsak i at den bruker LIDAR til å kartlegge rommet og lager et kart som den deretter bruker til navigering.

D8 kontrolleres i all hovedsak fra den tilhørende MyNeato-appen. Der kan du sette opp faste planer for støvsuging, og du kan også tegne inn såkalte No Go-soner i de nevnte kartene slik at støvsugeren vet hvor den ikke skal kjøre.

D8 innfrir på det viktigste en støvsuger må levere på, nemlig rengjøringsegenskapene. Den gjør en god jobb med å fange opp det aller mest av støv, hår og andre typer rusk og rask, og etter litt innkjøringsproblemer i løpet av vår testperiode så fungerte den også veldig pålitelig.

D8 er den rimeligste modellen i den nye serien til Neato, der D9 og D10 også skal slippes etter hvert. Dermed er det ikke så overraskende at D8 ikke byr på et voldsomt utvalg av finesser, men prisen gjør likevel at vi hadde forventet noe mer. For eksempel savner muligheten til å spot-rengjøre når det er behov for det. Enda verre er det kanskje også at den ikke varsler om at støvbeholderen er full.

Om de dyrere modellene skal levere slike finesser er imidlertid litt uklart fortsatt, og den største forskjellen vi har funnet er batterikapasiteten. D8 skal holde til 100 minutters rengjøring, D9 skal holde i 120 minutter mens D10 skal klare hele 150 minutter. Hvilken du skal velge kommer altså først og fremst an på hvor stort hus du har.

Utover det skal det også være forskjell på kvaliteten på HEFA-filterne, noe som kan ha betydning for inneklimaet.

Neato D8 er altså en modell som passer for deg som har et gjennomsnittlig stort hus, som ikke har spesielle krav til filtrering av partikler, og som ikke krever det helt store utvalget av ekstra finesser utover normal støvsuging. Den navigerer og støvsuger godt, men om det gjør den verdt den litt stive prisen sammenlignet med populære modeller som Roborock S6 og diverse rimeligere Roomba-modeller, er vi mer usikre på. Kanskje kommer det til slutt og sist mest an på hvor godt du liker designet.

Pris og tilgjengelighet

Neato D8 er i salg nå i norske butikker, og prisen ligger på 5990 kr og oppover. Faktisk er det verdt å merke seg at prisen varierer kraftig fra nettbutikk til nettbutikk, så sjekk gjerne litt rundt før du slår til.

Oppsett

Betjeningen på selve roboten er svært enkel, og det meste skjer i den tilhørende appen. (Image credit: Truls Steinung)

Neato D8 er rask å komme i gang med. Du bare kobler ladebasen til en stikkontakt, og setter støvsugeren på ladebasen så er selve enheten klar til bruk. Deretter laster du ned MyNeato-appen til smarttelefonen din, og etter en rask oppsettprosess der du kobler den til WiFi, så er det bare å trykke på Start-knappen i appen (eller på støvsugeren) for å starte en runde med støvsuging.

Dessverre hadde vi enkelte problemer med innkjøring, og i løpet av de første dagene med bruk gikk ikke alt helt smertefritt.

(Image credit: Truls Steinung)

En av grunnene til dette, er at D8 fortløpende lager et kart over rommet ditt mens den jobber, og den bruker dette til å orientere seg og planlegge rengjøringen. Før dette kartet er ferdig virker det imidlertid som den ikke helt har oversikt over hva den driver med, og den kjørte seg stadig fast og fant heller ikke tilbake til basen.

Vi hadde også et annet problem som gikk på at den allerede under første rengjøringsrunde begynte å klage på at børsten satt fast, og at den trengte hjelp. Slike varsler kom både i form av talebeskjeder fra selve roboten, og i form av varsler fra appen. Dette virket merkelig på oss, i og med at den var ny og nesten helt ren, men løsningen ble likevel å åpne den opp og rengjøre det lille som var av støv og hår i børsten og sette den sammen igjen. Etter dette har den fungert fint, og helt uten slike problemer.

Brukeropplevelse og funksjoner

Under den øverste delen med Neato-logo på, sitter det en LIDAR som kartlegger rommet fortløpende. (Image credit: Truls Steinung)

Alt av innstillinger og funksjoner er altså samlet i MyNeato-appen. Der kan du sette opp et ukesskjema for når du vil at roboten skal støvsuge, og du kan velge mellom to ulike moduser. Eco-modus gjør at støvsugeren jobber med lavere sugeevne og rullehastighet slik at den kan gå lenger og være mer stillegående, mens turbo-modus sikrer at den jobber med full kraft.

I appen finner du også kartene som blir generert mens roboten kjører, og du kan gå gjennom tidligere kart og velge ut det som fremstår som mest nøyaktig.

I tillegg kan du også legge inn No-Go-soner, altså områder der støvsugeren ikke skal gå. Neato D8 trenger altså ikke fysiske barrierer for å hindre at den kjører for eksempel under et skrivebord eller under TV-bordet der det er mye ledninger å kjøre seg fast i. Du bare markerer disse områdene i appen, og dermed vet støvsugeren hva den skal holde seg unna. Vår erfaring er at dette fungerer veldig fint i praksis.

Det er også verdt å merke seg at det i skrivende stund kun er mulig å ha kart over ett område, men det fremkommer av appen at Neato jobber med å legge til mulighet for å håndtere flere områder med separate kart. Dette vil være nyttig for dem som har et stort hus, men det er altså ikke kjent når denne funksjonen vil lanseres.

Uansett imponerer Neato 8D med gode navigeringsevner, og den kommer seg frem på smale steder og under lave hindringer uten store problemer. Ikke minst gjør den en god jobb med å rengjøre i hjørner og rundt hindringer der andre ofte ikke kommer til. Selv om LIDAR-teknologien altså fører til noen innkjøringsproblemer, ser det altså ut til at det fungerer godt i praksis.

Vår opplevelse er også at Neato D8 har god sugeevne, og den fanger opp det meste fra lett støv og smuler til hår fra både dyr og mennesker. Dermed er det ikke stort å si på rengjøringsevnene til støvsugeren. Som vanlig med robotstøvsugere er den selvfølgelig ikke en fullgod erstatning for manuell støvsuging, men den vil gjøre at du må støvsugere selv mye sjeldnere.

Appen er oversiktlig og brukervennlig. (Image credit: Truls Steinung)

Appen lar deg før øvring starte og stoppe støvsugingen manuelt, og hvis du er usikker på hvor støvsugeren har gjort av seg – for eksempel fordi den har satt seg fast under sofaen – så kan du trykke på en knapp som får den til å lage lyd.

Apropos lyd så er det faktisk et av irritasjonmomentene som har dukket opp med Neato D8. Den er nemlig veldig skravlete, og stemmen er også veldig høy. Hvis støvsugingen for eksempel starter på et tidspunkt der det ikke passer så godt, så går det i utgangspunktet fint å bare sette den tilbake på basen. Problemet er at den absolutt skal fortelle deg at støvsugingen er avbrutt ved å si "I'm cancelling the cleaning run". Setter den seg fast på et trangt sted så skravler den også i vei, når det egentlig hadde vært nok med et enkelt lydsignal.

Når noe går galt varsler også appen deg, men dette er mindre nyttig fordi varslene kun er en generisk melding om at "noe har gått galt", og ikke hva. Her hadde det vært en fordel om du faktisk fikk et konkret varsel om at støvsugeren ikke finner basen, at børsten sitter fast eller at den har kjørt seg fast i noen stolbein.

Det er positivt at støvbeholderen er stor, men det hadde vært en fordel om den varselet når den er full. (Image credit: Truls Steinung)

Det er også litt skuffende at man ikke får varsel om at støvbeholderen er full. Dette er noe Roomba i7 gjør, og i denne prisklassen synes vi dette er en funksjon som burde være på plass. I praksis går det riktignok greit så lenge man husker å tømme den med jevne mellomrom, men poenget med smarthusprodukter er jo at de skal gjøre ting automatisk, eller hva?

Bør jeg kjøpe Neato D8?

Neato D8 har et nøytralt design som vil passe inn hvor som helst. (Image credit: Truls Steinung)

Kjøp den hvis ...

... du vil ha en robotstøvsuger med flott design Neato D8 ser penere ut enn de fleste andre på markedet, og vil ta seg godt ut i de fleste hjem.

... du vil ha en robotstøvsuger som navigerer godt Når Neato D8 først har gjort seg kjent i huset ditt, gjør den en god jobb med å navigere seg rundt. Ikke minst fungerer no go-sonene veldig godt.

... du vil ha en robotstøvsuger som er effektiv Neato D8 her god sugeevne, og tar med seg det aller mest av støv, hår, smuler og annen skitt som befinner seg på gulvene dine.

Ikke kjøp den hvis ...

... du vil ha en rimelig robotstøvsuger Neato D8 er ikke blant de dyreste på markedet, men de koster mer enn mange andre modeller som kan være like gode valg.

... du vil at robotstøvsugeren din skal si fra når den er full Det er litt skuffende at ikke Neato D8 varsler om at støvbeholderen er full. Du må altså selv passe på at den ikke blir for full.

... hvis du misliker smartutstyr som prater til deg Neato D8 er en skravlete robotstøvsuger som aldri lar sjansen gå fra seg til å si fra om hva som skjer med den.

Først testet: august 2021