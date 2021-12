Test: Mill WiFi 700 W panelovn (GL700WIFI3)

Kort oppsummert

De ekstreme strømprisene vi har hatt denne vinteren gjør det fristende å se på løsninger som kan minimere strømforbruket mest mulig, og en av tiltakene som kan hjelpe er å gjøre oppvarmingen i huset litt smartere.

Det er nettopp dette norske Mills WiFi-ovner sikter mot å gjøre, og med 3. generasjon som nylig ble lansert, har de – tross et tilnærmet identisk ytre – flere nyheter å by på.

Det viktigste er kanskje den nye varmestyringen som gjør bruk av en såkalt PID-kontroller. I motsetning til vanlige termostater som ganske enkelt vekselvis skrur ovnen av og på for å oppnå ønsket temperatur, justerer denne løsningen i stedet effekten opp og ned etter behov. Dette lover Mill at skal gi jevnere temperatur, og det opplevde vi også ganske tydelig under vår testing.

Den andre viktige nyheten er en ny løsning for oppkobling som gjør bruk av Bluetooth. Mange som har hatt eldre Mill-ovner er nok kjent med at trådløsteknologien i disse kan være ganske lunefull, men alle disse problemene ser nå ut til å være løst og vår opplevelse har i hvert fall vært at både oppkobling og bruk har fungert problemfritt og sømløst med den nye 3.-generasjons-modellen.

Ellers har 3.-generasjons Mill fått et nytt betjeningspanel som ser litt mer moderne ut, og et display som er litt lettere å lese av.

Ovnen styres fra Mills egen app der du kan sette temperatur manuelt, eller sette opp ett eller flere programmer for en hel uke der du bestemmer når varmen skal skrus opp og nå. Dette fungerer helt fint når alt først er satt opp, men det skal sies at grensesnittet kunne vært en tanke mer strømlinjeformet. Det er ikke noe stort problem, men det er rom for forbedring på akkurat dette punktet.

Alternativt kan du også styre alt dette via separate smarthussystemer som Homey og Futurehome, eller strømleverandøren Tibbers app. Da får du mulighet til å kombinere Mill-ovner med for eksempel en varmepumpe og andre smarthus-produkter, og kontrollere dem i et integrert system.

Mills WiFi-ovner er i bunn og grunn et glimrende kjøp for dem som vil ha bedre kontroll på strømforbruket som går til oppvarming, og som liker å ha full kontroll fra en app. Det eneste som er verdt å merke seg er at du betaler litt ekstra for denne funksjonaliteten, så hvis du egentlig ikke trenger den smarte styringen og muligheten for integrasjon med smarthus-systemer men liker Mills design, så det er greit å være klar over at selskapet også tilbyr ovnene sine uten denne teknologien.

Pris og tilgjengelighet

Mill WiFi 700 W (GL700WIFI3) er i salg nå til priser som begynner på 1395 kroner i norske nettbutikker.

Utover det finnes 3. generasjons Mill WiFi-panelovner i varianter på 600, 800, 900, 1000, 1200, 1500 og 2000 W, og alle variantene kommer i både glass- og metalldesign.

I tillegg tilbyr Mill også en gulvmodell på 1200 W som følger konveksjonsprinsippet, og to gulvmodeller på 1500 og 2000 W med olje.

En ting som er litt påfallende er at prisforskjellen mellom de ulike størrelsene er overraskende liten, så det er ikke noe særlig poeng å prøve å spare noen kroner på å kjøpe en ovn med så lav effekt som mulig.

Samtidig er det også verdt å merke seg at de nye 3.-generasjons ovnene har en høyere pris enn forrige generasjon, så hvis du kan klare deg uten den nye oppkoblingsløsningen og den nye og jevnere varmestyringen så kan du spare noen hundrelapper på å kjøpe en eldre modell der de fortsatt er tilgjengelig.

Vi fikk en modell med glassfront tilsendt til test, men Mills ovner kommer også med hvit, avrundet metallfront for de som foretrekker det. (Image credit: Truls Steinung)

Installasjon og oppsett

Installasjonen av selve ovnen er i bunn og grunn akkurat den samme som for en hvilken som helst annen panelovn. Du skrur en brakett fast på veggen, og henger ovnen på den. Det eneste du må passe på er at du har en stikkontakt i nærheten, og at du har 10 centimeter klaring over og under, og 5 centimeter klaring på sidene. Det er ellers verdt å merke seg at Mills ovner er godkjent for bruk i våtrom med IP4-klassifisering, og det går dermed fint å bruke den på et bad så lenge den befinner seg i det som er definert som sone 2.

Den fysiske installasjonen er gjort på få minutter, og krever bare at du skrur opp opphengsbraketten på veggen. (Image credit: Truls Steinung)

Når ovnen er på plass på veggen er det bare å plugge inn kontakten og skru den på. Da fungerer den som en helt vanlig panelovn, der du setter en temperatur manuelt med pluss- og minusknappene.

Men det ville jo vært bortkastet å kjøpe en WiFi-ovn og bare bruke den manuelt, så neste steg er å laste ned den tilhørende appen på telefonen din, lage en konto og starte oppsettprosessen. Dette gjøres ved å velge "legg til enhet" i appen og følge instruksjonene.

Hvis du har en eller flere Mill-ovner fra før, så vet du kanskje at de har hatt enkelte problemer med tilkobling. Årsaken har i all hovedsak vært at de kun har fungert med 2,4 GHz nettverk, og routere som kombinerer 2,4 GHz og 5 GHz under samme navn har dermed hatt problemer med å opprette tilkobling. I tillegg har enkelte modeller også vært litt kresne med hva slags router-innstillinger de har ønsket å forholde seg til.

I følge Mill skal alle disse problemene nå vært løst, og de nye 3.-generasjons ovnene gjør faktisk bruk av Bluetooth til å gjennomføre selve oppsettprosessen før WiFi overtar den daglige kommunikasjonen.

Og oppsettprosessen kunne ikke vært stort enklere. Den var unnagjort på et par minutter, og krevde kun at man taster inn WiFi-passord, gir ovnen et gjenkjennelig navn og knytter den til et rom i huset. Det siste er spesielt lurt om man skaffer seg flere ovner og ønsker å ha kontroll over varmen i ulike deler av huset.

Generasjon 3 har fått et nytt display med kapasitive knapper. (Image credit: Truls Steinung)

Bruk og smart styring

Når ovnen er ferdig satt opp, blir den tilgjengelig i appen og det blir mulig å styre temperaturen uansett hvor du befinner deg. Men dette i seg selv gjør ikke ovnen spesielt smart – det blir den først når man tar i bruk automatisk styring.

I appen kan man sette opp et program for uka der ovnen veksler mellom modusene Komfort, Sove, Borte og Av. Du kan selv velge temperatur for hver av modusene, og du kan også når som helst overstyre programmet og velge å aktivere en bestemt modus i enten et døgn eller kontinuerlig til du velger noe annet. Du kan også sette opp ulike programmer, og veksle mellom dem etter behov.

Appen lar deg sette opp en ukeplan for alle ovnene dine. Dette grensesnittet kunne vært en tanke mer brukervennlig, men det er veldig fleksibelt. (Image credit: Truls Steinung)

Ved siden av den nye tilkoblingsmetoden, har 3. generasjon Mill-ovner fått oppdatert varmeteknologi med en såkalt PID-kontroller. Mens de gamle ovnene kun skrur seg på og av etter behov, vil denne løsningen i stedet justere effektbruken gradvis etter behov, med tanke på å oppnå mindre temperaturvariasjoner og høyere komfort. Vår opplevelse er at dette fungerer veldig bra, og oppholder du deg nær ovnen over tid så merker du at varmen fra den ligger på et jevnt nivå fremfor at den veksler mellom å være veldig varm og helt kald.

Sammen med den nye varmekontrollen følger også en ny funksjon for prediktiv oppvarming, som skrur på varmen på forhånd slik at rommet skal nå ønsket temperatur på det tidspunktet man har valgt i programmet. Dette kan eventuelt deaktiveres i appen om man ønsker å bruke ovnen mer på gamlemåten. Det samme kan du for øvrig gjør med PID-kontrolleren om du ønsker det.

Ovnen har et relativt nøytralt design som vil ta seg godt ut hvor som helst. (Image credit: Truls Steinung)

Utover det har de nye ovnene også ekstra innstillinger som lar deg aktivere en barnelås der alle knappene på ovnen blir deaktivert, og en kommersiell modus som gjør det samme i tillegg til å også deakivere alle knappelys.

Smart styring med Mills egen app fungerer altså godt, og det gir gode muligheter for å sette opp et program som kan ta seg av den daglige kontrollen med varmen i huset ditt. Men mange har også andre smarthussystemer de ønsker å bruke til å kontrollere varme, og da er det greit å vite at Mill kan brukes med en rekke slike systemer, inkludert Homey, Home Assistant, Futurehome og Tibber. Vi har testet integrasjonen med de to sistnevnte.

Slik kan det se ut når Mill-ovnene er gjort tilgjengelig i henholdsvis Tibber-appen og Futurehome-appen. (Image credit: Truls Steinung)

Kobler du Mill til Futurehome, får du mulighet til å justere temperaturen direkte fra Futurehome-appen. På den måten kan du knytte ulike temperaturinnstillinger til de ulike modusene som «»hjemme», «bortreist» og «natt» i Futurehome, og styre temperatur og andre smarthusfunksjoner i huset på en integrert måte.

En annen mulighet er å hente Mill-ovnene dine inn i Tibber, og kontrollere dem fra Tibber-appen. Også der kan du sette opp program for hver enkelt ovn og justere temperaturen gjennom døgnet og uka. I tillegg har Tibber mulighet for nattsenking, dagsenking og bortemodus, og de vil også justere temperaturen etter strømprisen slik at man utnytter topper og daler i løpet av døgnet best mulig.

Bør du kjøpe Mill WiFi 3. gen?

Betjeningspanelet er skjult bak et diskret plastlokk. (Image credit: Truls Steinung)

Kjøp den hvis ...

... du vil ha enkel smartstyring av varmen i et rom Mill fortsetter å levere god varmestyring som kan betjenes fra hvor som helst.

... du vil integrere ovnene dine med et smarthussystem Mill-ovner kan enkelt integreres med andre systemer som Homey, Futurehome og Tibber.

... du vil ha en panelovn som tar seg bra ut Mill byr på panelovner i to ulike design med enten frostet glass eller hvit metallfront, og uansett hvilken du velger får du en ovn som vil ta seg godt ut hvor som helst i huset ditt.

Ikke kjøp den hvis ...

... du ikke trenger smartstyring av varme Hvis du bare trenger en enkel panelovn, så er det unødvendig å betale ekstra for WiFi- og smartfunksjonalitetet. Liker du designet, skal du vite at Mill tilbyr tilsvarende ovner uten slike funksjoner også.

Først testet: desember 2021