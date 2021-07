Test: Lenovo IdeaPad Flex 5i 13-tommer Chromebook

Lenovo IdeaPad Flex 5i er en sprek Chromebook med en lyssterk og fargerik skjerm og et solid og flott design. Den passer glimrende for deg som trenger litt ekstra ytelse sammenlignet med hva Chromebooks vanligvis leverer, og den fungerer fint til litt tyngre oppgaver som bilderedigering og lett spilling.

Kort oppsummert

Det finnes etter hvert et enormt utvalg av Chromebooks på markedet, men det er også en kjent sak at mange av dem er rimelige maskiner med beskjeden maskinvare.

Det er nå en gang sånn at Chrome OS faktisk ikke krever så mye krefter for å fungere godt, men etter hvert som Chrome OS får stadig flere muligheter, inkludert kjøring av tunge Android-apper, spill og ikke minst Linux-programmer, så viser det seg at det kan gi mening med en Chromebook med litt sprekere maskinvare likevel.

Det er her en maskin som IdeaPad Flex 5i med Core i5-prosessor virkelig kan komme til sin rett. Dette en den sprekeste utgaven av denne maskinen fra Lenovo (den finnes også i varianter med Core i3- og Celeron-prosessor), og den har krefter nok til tyngre oppgaver som de nevnt ovenfor. Det inkluderer altså tunge apper som Lightroom og Photoshop, og lettere spill fra Play Store.

Det er viktig å understrekke at man ikke må ha altfor høye forventninger til ytelsen her – spesielt når det gjelder grafikk – men IdeaPad Flex 5i passer glimrende til daglige arbeidsoppgaver som skolearbeid og kontorarbeid. 8 GB RAM sikrer at du kan ha mange faner åpne samtidig, og prosessoren gjør som nevnt at selv redigering av RAW-bilder går helt fint.

Spesifikasjoner: Skjermstørrelse: 13 tommer Skjermoppløsning: FHD Prosessor: Intel Core i5-10210U RAM: 8 GB Lagring: 128 GB Trådløs: WiFi 6 og Bluetooth 5 Batterilevetid: opptil 10 timer Tilkoblinger: 2x USB 3.1 Gen 1 Type-C, USB 3.1 Gen1 Type-A, 3,5 mm, Minnekortleser: Ja

I tillegg er IdeaPad Flex 5i solid bygget med flott chassis i metall og gummiert plast. Du får en flott skjerm med sterke farger og høy kontrast, og både tastaturet og pekeflaten gir en behagelig og god brukeropplevelse.

Vi setter også pris på at den er utstyrt med 2x USB-C i tillegg til en USB-A, 3,5 mm-kontakt og microSD-kortleser.

2-i-1-formfaktoren gjør at IdeaPad Flex 5i lever opp til Flex-navnet, og den gjør seg like godt til arbeid som til filmtitting etter endt skole- eller arbeidsdag. Det skal sies at den er i største og tyngste laget til å brukes som et nettbrett, men i teltmodus eller med tastaturet som "fot" så gjør den seg glimrende.

Om Core i5 er mer enn du egentlig trenger så er det verdt å huske på at du kan spare ganske mye på å gå for Core i3 eller Celeron og likevel få mange av de samme finessene, men om ytelse er en prioritet for deg så er denne utgaven av IdeaPad Flex 5i et glimrende valg.

Pris og tilgjengelighet

Lenovo IdeaPad Flex 5i Chromebook er tilgjengelig i norske nettbutikker nå.

Vår testutgave med i5-prosessor går for 7990 kr, men den finnes også tilgjengelig med i3-prosessor til rundt 6000 kr og Celeron-prosessor til rundt 4000 kroner.

Det ser også ut til at alle de tre modellene er på tilbud til stadighet, så hvis du følger med er det nok mulig å gjøre et ekstra godt kjøp.

Det er også verdt å få med at Lenovo snart slipper Flex i5 Chromebook i ny versjon med 11.-generasjons Intel-prosessor, og da blir det antakelig mulig å få dagens utgave til en veldig gunstig pris.

Design og skjerm

(Image credit: Truls Steinung)

Det første man legger merke til med IdeaPad Flex 5i, er at kvalitetsfølelsen er veldig godt. Den kjennes veldig solid med overside i metall og underside i plast, og den matte og gummiaktige plasten på innsiden gjør seg spesielt godt. Vi liker også designdetaljen med Lenovo-logo i det ene hjørnet av både lokket og innsidedekselet, og fargene er stilfulle uten å ta spesielt mye oppmerksomhet.

(Image credit: Truls Steinung)

Hengslen er naturlig nok et viktig aspekt ved enhver 2-i-1-laptop, og hengslen til IdeaPad Flex 5i er heldigvis av det solide slaget. Den føles veldig stram uten å være tung å flytte på, og det går helt fint å plassere maskinen i ulike posisjoner uten at skjermen på noe tidspunkt siger nedover.

Samtidig er dette altså en 13-tommer laptop, og størrelsen gjør dermed at det er mindre aktuelt å bruke den slik man gjerne bruker et tradisjonelt nettbrett. Til det blir den rett og slett for tung, og det går dårlig å holde den med en hånd i mer enn noen sekunder. Det du derimot kan gjøre er selvfølgelig å legge tastaturet på et bord eller i fanget og vinkle skjermen i en passende stilling. Da går det fint å bruke pekeskjermen, og det legger også til rette for en hyggelig filmopplevelse.

(Image credit: Truls Steinung)

Tastaturet til IdeaPad Flex 5i byr også på en hyggelig opplevelse. Tastene gir fra seg et behagelig klikk, og de har en relativt lang vandring. De kjennes også stabile, og følelsen er den samme over hele tastaturet.

Det er verdt å påpeke at plasten i chassiset gjør at tastaturet flekser en del, men det er ikke verre enn at vi ikke opplever det som noe stort problem.

IdeaPad Flex 5i har fått en relativt romslig pekeflate som gir godt med rom til å navigere, og den har en glatt overflate som sikrer at du kan bevege musa presist. Den klikker også passe mye når du trykker den ned, og dobbeltklikk fungerer også fint som høyreklikk for deg som kommer fra Windows og er vant til å navigere på den måten.

Skjermen til IdeaPad Flex 5i er også et lyspunkt. Den er både lyssterk og fargerik, og vi opplever at den gjengir farger på en ganske presis måte. Sammenlignet med laptoper i premium-klassen (som Huawei Matebook X Pro) er det en viss forskjell i hvordan fargene “popper” og hvor mye lys den kan levere, men forskjellen er likevel mindre enn man skulle tro, prisforskjellen tatt i betrakning.

(Image credit: Truls Steinung)

(Image credit: Truls Steinung)

Av tilkoblingsmuligheter finner vi 2x USB-C, 1x USB-A, 3,5 mm-kontakt og mikroSD-kortleser. Dette sikrer ganske mange tilkoblingsmuligheter, og vi kan konstatere at det fungerer fint å koble til ekstern skjerm via adaptere for både HDMI og DisplayPort.

Bruk, ytelse og batterilevetid

Det komfortable tastaturet og den gode pekeflaten gjør IdeaPad Flex 5i godt egnet til daglig kontorbruk eller skolearbeid. Samtidig sikrer den gode skjermen også at du kan få veldig hyggelige filmopplevelser.

Vår testutgave av IdeaPad Flex 5i er utstyrt med i5-prosessor, og det merkes. Alt av apper og oppgaver flyter knirkefritt, og vi hadde ingen problemer med å ha haugevis av nettsider åpne samtidig og spille av video med høy kvalitet.

Den raske prosessoren og 8 GB RAM gjør også at tyngre apper kjører veldig fint, og vår testing av bilderedigering i Adobe Lightroom og Photoshop ga gode resultater. Her flyter det meste fint, bilder lastes inn raskt og justering av parametre skjer tilnærmet umiddelbart uten forsinkelsene man gjerne får med svakere maskinvare.

Takket være støtte for Android-apper er det som kjent mulig å kjøre en del Android-spill på Chromebook, og våre forsøk med blant annet The Room 3 viste at dette kan fungere helt fint, selv med litt mer krevende 3D-grafikk. Samtidig er det også mange populære spill, inkludert Call of Duty Mobile og PUBG, som ikke er tilgjengelige, så du bør absolutt ikke forvente at IdeaPad Flex 5i skal fungere som en fullverdig gaming-laptop.

(Image credit: Truls Steinung)

En ting som derimot er fullt mulig, er å installere Linux-versjonen av Minecraft (ved hjelp av det innebygde Linux-utviklingsmiljøet), og dette fungerte veldig fint på Flex 5i. Vi oppnådde en bildefrekvens som absolutt var spillbar (etter å ha begrenset innstillingene litt), og det er jo en fin bonus å få med på kjøpet.

Eventuelt er det verdt å huske på at Xbox Cloud Gaming i skrivende stund nettopp har blitt lansert til bruk via nettleser, og vår begrensede testing med en Xbox One-kontroller tyder på at dette fungerer veldig bra også på Chromebook. Denne og andre strømmeløsninger kan altså også gjøre Chromebook mer gaming-vennlig, tross den begrensede ytelsen.

Vi lar oss også overbevise av batterilevetiden IdeaPad Flex 5i leverer. Vår testing med avspilling av en repeterende testvideo i 1080p med lysstyrke på 50 prosent, ga oss en batterilevetid på hele 14 timer og 46 minutter. Det må sies å være glimrende, og betydelig mer enn de 10 timene Lenovo lover. Du vil altså kunne regne med at den vil holde det gående langt utover en vanlig arbeidsdag, og du vil ha massevis av batterilevetid igjen til å se en film på kvelden.

Bør jeg kjøpe Lenovo IdeaPad Flex 5i Chromebook?

(Image credit: Truls Steinung)

Kjøp den hvis ...

... du vil ha en Chromebook som klarer litt mer enn bare skole- eller kontorarbeid Lenovo IdeaPad Flex 5i med Core i5 leverer høyere ytelse enn mange andre Chromebooks på markedet, og kan passe for deg som vil ha en maskin som kan redigere bilder og gjøre mange ting på en gang.

... du vil ha en Chromebook med en god skjerm Skjermen til IdeaPad Flex 5i er lys- og fargesterk, og tåler sammenligning med langt dyrere laptoper. Den fungerer fint til enkel fotoredigering og glimrende til filmtitting.

... du vil ha god batterilevetid Vi oppnådde nesten 15 timers sammenhengende videoavspilling med IdeaPad Flex 5i, og det forteller oss at den burde holde til både én og to arbeidsdager med glans.

Ikke kjøp den hvis ...

... du er opptatt av å kunne spill tunge spill Selv om IdeaPad Flex 5i med i5-prosessor leverer høyere ytelse enn mange andre på markedet, så er den ingen erstatning for en kraftig Windows-laptop.

... du trenger tilgang til spesialisert programvare Chromebooks har mye positivt å by på, men hvis du trenger tilgang til spesialisert programvare for Windows eller Mac så blir mulighetene begrenset.

... du vil ha en lett og kompakt Chromebook IdeaPad Flex 5i er slank og lett til å være en 13-tommer, men det finnes mindre varianter på markedet om liten størrelse og lav vekt er ekstra viktig for deg.

Opprinnelig testet: juli 2021