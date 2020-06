Test: Jays m-Five

Jays m-Five er et par enkle helt trådløse propper som sitter godt i ørene, som har et diskret design, og som leverer god lyd. Samtalelyden imponerer ikke og batterilevetiden er bare OK, men det er svakheter man kan se bort fra til denne prisen.

Kort oppsummert

Jays er en svensk produsent av hodetelefoner og høyttalere som har levert produkter i hele prisspekteret fra rimelige ørepropper i 300-kronersklassen til referanseørepropper til 3000 kroner.

m-Five passer sånn sett i den rimeligere enden av spekteret, og de kan regnes som en nedstrippet utgave av m-Seven fra i fjor. Designet er det samme, og den eneste forskjellen vi kan finne i spesifikasjonene er faktisk batterilevetiden. Hva som er endret utover det er mer uvisst, men det er i hvert fall tydelig at selskapet har ønsket å lage en enklere og rimelig utgave av de samme proppene, og det har de absolutt klart.

Jays m-Five spesifikasjoner: Bluetooth-standard: 5.0 Elementer: 6 mm Følsomhet: 85 dB Frekvensrespons: 20 – 20.000 Hz Mål: 16.1 x 13.2 x 0.8 mm Etui mål. 61.5 x 43 x 29.4 mm Batterikapasitet propper: 4,5 timer Batterikapasitet ladeetui: 18 timer totalt Vekt propper: 5,9g per propp Vekt etui: 42,6g

m-Five leverer god lyd for denne prisklassen, og du vil nok bli fornøyd med dette aspektet så lenge du ikke forventer at de skal låte som Sennheiser Momentum True Wireless 2 eller Sony WF-1000XM3.

Designet gir også inntrykk av at de er dyrere enn de er (noe som gir mening siden de er helt like de betydelig dyrere m-Seven), og passformen er også god. Det skal imidlertid sies at Jays markedsfører m-Five som gode til trening, men her vil vi påstå at det finnes konkurrenter som sitter tryggere i ørene om akkurat det er viktig for deg.

Du skal også være klar over at samtalelyden ikke er den beste og at du får ganske betydelig forsinkelse mellom lyd og bilde når du ser film og TV-serier, men utover det så er Jays m-Five et par gode propper som i stor grad innfrir til forventningene.

Pris og lanseringsdato

Jays m-Five er tilgjengelig i en rekke norske nettbutikker og på Jays egne sider til en pris på rundt 800 kroner. De kommer i de to variantene sort og grå.

Design

Jays har for vane å legge stor vekt på design, og m-Five fortsetter i kjent stil med en urban men samtidig minimalistisk utførelse som vil passe godt for de fleste.

Etuiet har en matt gummiaktig overflate som gir et flott kvalitetsinntrykk, mens selve proppene også er ensfarget og ganske anonyme med unntak av Jays-logoene på hver propp. På forsiden har etuiet fire LED-lamper som viser ladestatus, og disse aktiveres enten når du setter i proppene eller ved å trykke på en knapp på baksiden.

Jays markedsfører m-Five som passende for aktive folk, og m-en i navnet står faktisk for motion. Vi opplever også at de sitter godt i ørene ved daglig bruk, og du kan føle deg ganske trygg på at de sitter trygt mens du for eksempel er ute å går eller jobber i hagen. Er du ute etter et par propper som sitter godt mens du jogger eller driver med andre typer trening, vil vi nok derimot anbefale at du ser deg om etter andre alternativer. Da opplever i hvert fall vi at det trengs mer hold enn det de vanlige gummiproppene som går inn i øregangene kan levere.

Passformen er derimot god, og vår erfaring er at m-Five fint kan brukes over lang tid uten at de blir ubehagelige. Det skal sies at undertegnede måtte bytte til de største av de tre medfølgende gummipropp-parene for å få skikkelig passform og hold, noe som er en sjeldenhet i og med at jeg stort sett alltid opplever medium-propper som mest passende. Dette kan være greit å vite hvis du vet du har store øreganger, og vanligvis trenger de største proppene i et sett.

Funksjoner

(Image credit: Truls Steinung)

Jays m-Five er utstyrt med berøringsflater på hver propp, og disse fungerer veldig godt. Enkle trykk på hver av dem starter og stopper avspilling og bekrefter mottak av telefonsamtaler, doble trykk på henholdsvis høyre og venstre propp lar deg hopp frem og tilbake mellom låter, og triple trykk aktiverer taleassistenten til telefonen din.

Det eneste vi ikke er så fornøyd med er at du må holde på høyre eller venstre propp i 3 sekunder for å skru volumet ett hakk opp eller ned, og det hadde vært en fordel om det var mulig å tilpasse disse funksjonene i en app. Dessverre får du ikke mulighet til det med m-Five.

Tilkobling til telefonen din gjøres på tradisjonelt vis, men det er verdt å merke seg at m-Five kun kan være tilkoblet én enhet av gangen. Du må altså koble fra forrige enhet før du eventuelt kan koble til en ny.

Vi må også kommentere at forsinkelsen mellom lyd og bilde er ganske lang når du ser på video eller spiller spill, noe som sannsynligvis henger sammen med at de kun støtter SBC og ikke AptX eller andre kodeker med lavere forsinkelse. Det er ikke så ille at de er helt ubrukelige til slikt, men hvis du skal bruke proppene dine til å se mye på serier og film eller spille spill så anbefaler vi deg å se etter andre alternativer.

Dessverre kommer også m-Five litt til kort når det gjelder samtalekvalitet. De får jobben gjort når det er helt nødvendig, men skal du bruke dem mye til handsfrisamtaler så bør du absolutt se etter andre alternativer. Dette er jo ikke noe du merker selv, men det vil ikke ta lang tid før de du snakker med begynner å kommentere at du høres ut som du er langt borte eller holder noe foran munnen mens du snakker.

Lydkvalitet

(Image credit: Truls Steinung)

Når det kommer til lyd så leverer Jays bra, prisen tatt i betraktning. De har ikke den beste dynamikken eller det mest luftige lydbildet vi har hørt, men balansen i frekvensspekteret er relativt god og de unngår stort sett den ulne mellomtonen rimelige ørepropper ofte har.

Om vi likevel skal ha noe å utsette på dem så må det være at de har en liten heving i mellomtonen, men det kan ha både positive og negative konsekvenser. Det kan få gitarbasert musikk til å høres enda litt tøffere og mer direkte ut, men det kan samtidig gjøre at vokalen og andre detaljer får litt mindre plass til å skinne.

Bassen er på sin side helt grei, selv om den ikke er like presist definert som i dyrere ørepropper av denne typen. Likevel gir den både elektronisk og mer organisk musikk et fint grunnlag, og det vil være godt nok for mange. Når det kommer til diskanten har vi lite å klage på, og den blir aldri skarp eller ubehagelig, selv ved høyt volum. Det bidrar også til at hele lydbildet får en fin klarhet som sikrer at all slags musikk låter frisk og levende.

Jays m-Five gir deg i det hele tatt en allsidig lydopplevelse som vil fungere godt til daglig bruk, og for 800 kroner er det ikke mye å klage på her.

Etuiet til Jays m-Five ser dyrere ut enn det er. (Image credit: Truls Steinung)

Kjøp disse hvis ...

Du vil ha et par enkle propper

Jays m-Five har ingen ekstra finesser å snakke om, men de leverer på de punktene der det gjelder.

Du vil ha et diskret og urbant design

m-Five har et design som gjør at de nærmest forsvinner og blir helt usynlige når du har dem i ørene.

Du vil ha propper som tåler litt vann

De kan ikke regnes som helt vanntette, men de vil tåle kraftig svetting og en lett regndusj.

Ikke kjøp disse hvis ...

Trenger lav forsinkelse mellom lyd og bilder

Forsinkelsen er ikke den verste vi har opplevd, men hvis du skal bruke dem mye til å se film og serier så finnes det bedre alternativer.

Trenger propper som sitter veldig godt

Jays m-Five sitter godt i ørene i daglig bruk, men skal du trene med dem så finnes det andre alternativer som sitter tryggere.