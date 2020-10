Test: HyperX Cloud Flight S

Kort oppsummert

Det er ikke oss bekjent hvem som egentlig har ønsket seg et gaming-headset med trådløs Qi-lading, men HyperX har sluppet et likevel: HyperX Cloud Flight S. Likhetene til originale Cloud Flight er svært begrensede, og røde detaljer og blottlagte kabler er fjernet for å skape et noe mer kompakt og profesjonelt ytre.

Stilen er tonet betraktelig ned. Istedenfor farger, lys og in-your-face-følelsen, er designet helt uanstrengt – nokså ulikt mye av dagens gaming-maskinvare. Denne varianten er kanskje ikke for alle, men vi liker denne retningen til Cloud Flight S godt. Det sitter treffsikkert på hodeskallen takket være den justerbare hodebøylen, og ikke minst de fløyelsmyke ørekoppene.

I skrivende stund koster HyperX Cloud Flight S i overkant av 2000 kroner, og det er nokså stivt, selv for et headsett av god kvalitet. Vi er likevel glade for å kunne rapportere at etter flere uker i bruk, med variert gaming, føles det likevel som de er verdt pengene. Solid byggekvalitet og super ytelse har det med å overbevise.

Knappene på HyperX Cloud Flight S føles også veldig gode på den sorte, matte plasten. Volumhjulet er spesielt hyggelig å justere på – det oser kvalitet når du ruller på det. På den venstre ørekoppen finnes det eneste som kanskje stikker seg noe ut (med mindre du leser dette helt bokstavelig), nemlig fire programmerbare knapper. Disse er som sunket inn i eksteriøret på ørekoppen.

(Image credit: HyperX)

De fremstår i grunnen som touch-knapper, men det er de ikke. De svikter raskt om du trykker lett på dem. Knappene kan programmeres gjennom HyperX' NGenuity-programvare. Du kan blant annet raskt justere på balansen i chat- eller spillmodus, eller tone ned volumet når du befinner deg i lobbyen. Det synes vi var ganske ålreit.

Headsettets kanskje fremste selgende egenskap er selvfølgelig den trådløse ladingen. Det følger ikke med Qi-ladestasjon til Cloud Flight S, men det er kompatibelt med flere ulike ladestasjoner vi har testet. Problemet med løsningen er at den venstre ørekoppen er nødt til å finne balansen mot underlaget for at ladingen skal starte, og den er ikke nødvendigvis supervillig til å ligge flatt. Avhengig av hvor du har plassert ladestasjonen, risikerer man også å dulte headsettet ut av vater. HyperX selger sin egen ladestasjon, ChargePlay Base, separat. Den kan lade to enheter samtidig.

Tatt i betraktning at det folk vanligvis føler for å legge på en slik ladestasjon ikke er større enn en telefon eller datamus, synes vi det er en noe pussig gimmick fra HyperX. Det er antakelig heller ikke vært bryet. Å lade Cloud Flight S med USB-kabelen som følger med, er både raskere og enklere siden Qi-ladingen ikke alltid er like villig til å iverksette.

Heldigvis gjør Cloud Flight S opp for det hele med sin 30-timers batterilevetid, og ikke minst den strålende lydkvaliteten som skildrer kuler og krutt med presis bass, samtidig som lyden fra dine medspillere er krystallklar.

(Image credit: HyperX)

Musikk (og alt annet du kan lytte til utenom gaming) fungerer også bra, selv om Cloud Flight S er noe skadelidende takket være NGenuitys labre equalizer-muligheter. Lydbildet er rikt og klart – vi skulle bare ønske at vi kunne tilpasse lyden ytterligere. 7.1-surround er et finfint tilskudd, men det er dessverre mange spill som ikke drar noe særlig nytte av det.

Om vi skal pirke bare litt til, rettes pekefingeren mot mikrofonen. Den kan enkelt tas av og på, men den imponerer ikke på noe vis. Ja, den fungerer fint og fjerner bakgrunnsstøy uten problemer, men lyden som tas opp er ikke av topp kvalitet. I andre enden høres stemmen litt skral ut. Ikke skandaløst dårlig, men man forventer litt mer av et headset til over 2000 kroner.

Totalt sett er likevel HyperX Cloud Flight S et svært solid valg for de fleste som jakter på et nytt gaming-headset. En god oppgradering fra alt av headset under 1000 kroner, og en god erstatning dersom ditt gamle headset til rundt 1500 kroner synger på siste verset.

(Image credit: Future)

Kjøp hvis ...

... du liker å skjemme deg selv bort

Vi vet at Cloud Flight S ikke er billig, men til gjengjeld er det svært behagelig. Hodebøylen er myk og fin, ørekoppene desto deiligere. Det skal mye til for å bli sliten av å ha på seg disse.

... du ønsker mer kontroll

Sett bort ifra tilskudd som Qi-lading og 7.1-surround, har Cloud Flight S en rekke andre egenskaper. Programmerbare knapper gir deg i stor grad anledning til å skreddersy din gaming-opplevelse. I hvert fall når det kommer til lyd.

... du spiller på både PC og PS4

Kanskje litt vel spesifikt, men hvis du spiller på både PC og PS4 er det sikkert godt å vite at Cloud Flight S fungerer utmerket på begge plattformer. Og bare innrøm det: Det er lov å kose seg litt med PlayStation, selv om du har en heftig gaming-maskin stående.

Ikke kjøp hvis ...

... du vil ha mest mulig verdi for pengene

Cloud Flight S er et kvalitets-headset, men det lever ikke helt opp til den stive prisen. Du får en del for pengene, men hvis du er en nøysom type skal du vite at du kan få mer trøkk per krone andre steder.

... trenger en god mikrofon

Det er ikke mye galt å si om plug-in-mikrofonen som følger med Cloud Flight S, og vi liker spesielt godt det myke LED-lyset som indikerer mikrofonstatus. Dessverre fanges ikke stemmen din opp like godt som mange andre headsett i samme prisklasse.