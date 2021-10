Test: Huawei MateView GT 34

Huaweis første gaming-skjerm byr på flott design og et stort 34 tommer kurvet panel med flott farger, god kontrast og 165 Hz oppdateringsfrekvens. Den imponerer ikke når det kommer til pikselrespons og HDR-ytelse og lyden i den innebygde lydplanken kunne også vært bedre, men utover det får du mye skjerm for pengene her.

Kort oppsummert

Med MateView GT 34 gjør Huawei noe så uvanlig som å tenke litt nytt når det kommer til hva en gaming-skjerm kan være, og resultatet er veldig spennende.

Huawei MateView GT 34 spesifikasjoner: Skjermstørrelse: 34 tommer Skjermforhold: 21:9 Oppløsning: 3440 x 1440 Fargedekning: 90% DCI-P3, 100% sRGB Lysstyrke: typisk 250 nits, maks ca. 450 Fargenøyaktighet: ΔE < 2 Kurving: 1500R Paneltype: VA Oppdateringsfrekvens: 165 Hz Farger: 1,07 milliarder (10 bit) Kontrastforhold: 4000:1 HDR: Ja Effekt lydplanke: 2 x 5 W Tilkoblinger: 2 x HDMI 2.0, Displayport 1.4, USB-C, 3,5 mm hodetelefon/mikrofon

MateView GT 34 er nemlig en skjerm som riktignok inngår en del kompromisser, men som samtidig prioriterer veldig riktig når det kommer til bildekvalitet, og som også har et stilfullt design som skiller seg fra mengden av gaming-produkter der ute.

Den 34-tommer store kurvede skjermen gir flott innlevelse, og mens pikselresponsen og HDR-ytelsen kunne vært bedre, så får du til gjengjeld flott kontrast og livlige farger som hever spillopplevelsen.

Oppdateringsfrekvensen på 165 Hz er også mer enn høy nok for alle unntatt de mest kresne, og tilkoblingsmulighetene er relativt fleksible selv om det er verdt å huske på at du må bruke DisplayPort for å dra nytte av full oppløsning sammen med full oppdateringsfrekvens.

Som nevnt tar også designet seg godt ut med solide materialer og høy kvalitetsfølelse, og det er positivt at de som liker litt gaming-"bling" kan få den innebygde lysstripen til å blinke i alle regnbuens farger, mens de som vil være mer diskret kan gi den et svakt hvitt lys eller skru den helt av.

Det må også nevnes at den innebygde lydplanken kan være kjekk å ha, men det er greit å være forberedt på at lydkvaliteten ikke er mer enn OK. Er ikke denne viktig for deg, så kan du altså spare 500 kroner ved gå for varianten uten denne.

Mateview GT 34 tar seg bra ut nesten hvor som helst. (Image credit: Truls Steinung)

Pris og tilgjengelighet

Huawei Mateview GT 34 er i salg nå til en veiledende pris på 5999 kroner i norske nettbutikker.

Den finnes også i en variant uten innebygget lydplanke til 5499 kroner.

Design og tilkoblinger

Det første punktet Huawei MateView GT 34 imponerer på, er designet. Det har nemlig en mer utpreget premium-følelse enn vi er vant til med gaming-skjermer, og det føles som den er gjennomtenkt konstruert og solid satt sammen i alle ledd. Selv høydejusteringen til stativet følelse ekstremt solid bygget.

Med unntak av den lysende stripen på den integrerte lydplanken (noe vi kommer tilbake til), så har den heller ikke noen utpreget gaming-estetikk, og det er det sikkert også en del som sette pris på. Denne skjermen kan fint brukes på et kontor uten å skille seg ut, og da hjelper det også at det store og brede panelet vil gjøre seg like godt til kontorarbeid som til spilling.

Lydplanken er utstyrt med en lysstripe som kan tilpasses etter eget ønske, og den fungerer også som en berøringskontroller for volum. (Image credit: Truls Steinung)

Det er imidlertid verdt å påpeke at de ergonomiske justeringene begrenser seg til høyde og tilt, og det er dermed ikke mulig å snu skjermen sidelengs. Dette er ikke nødvendigvis noe stort problem, med mindre du ofte har behov for å snu på skjermen for å vise frem noe til andre.

Tilkoblingene er plassert under et deksel på baksiden, og der finner vi 2 stk. HDMI 2.0-porter, 1 DisplayPort 1.4, en USB-C-port og lydutgang. USB-C-porten støtter både video inn, datatilkobling og 10 W lading, og den lar deg også utnytte den innebygde mikrofonen til for eksempel videosamtaler.

Det er også verdt å få med at HDMI 2.0-portene kun støtter den fulle oppløsningen til skjermen på 3440 x 1440 om du holder deg til 100 Hz oppdateringsfrekvens, så hvis du skal dra nytte av alle finessene til skjermen inkludert 165 Hz oppdateringsfrekvens ,så må du koble den til med DisplayPort.

Tilkoblingene er godt merket på baksiden under det avtagbare dekselet. (Image credit: Truls Steinung)

Ytelse, funksjoner og betjening

Når det kommer til bildekvalitet så leverer MateView GT 34 veldig godt, men den er ikke uten ankepunkter.

Førsteinntrykket er veldig bra med flotte farger og god kontrast, takket være et godt VA-panel. Vi setter også pris på kurvingen av skjermen, som bidrar til god innlevelse i alle slags spill.

Det som ikke overbeviser like mye er pikselresponsen som er oppgitt til 4 ms. Dette vil ikke imponerer dem som er vant til skjermer med pikselrespons på 1 ms eller mindre, men i praksis opplevde vi likevel at spillopplevelsen var generelt god med skarpe bilder. Det er også verdt å merke seg at skjermmenyen gir mulighet for å overklokke til flere ulike nivåer, men selv det høyeste nivået gir ikke den helt store forbedringen og dette bringer som vanlig også med seg uheldige bivirkninger.

Det er også verdt å trekke frem at HDR-ytelsen ikke er all verden, i og med at den maksimale lysstyrken er på kun 450 nits. Du får et merkbart større dynamisk forhold, men forskjellen er ikke overveldende stor. Om dette er viktig for deg, så burde du altså vurdere andre modeller i stedet.

MateView GT 34 er relativt slank, tross den kraftige kurvingen. (Image credit: Truls Steinung)

Oppdateringsfrekvensen på 165 Hz er ikke voldsomt imponerende sammenlignet med de raskeste på markedet akkurat nå, men med mindre du spiller esport-titler som CS:GO, så er den mer enn høy nok.

Til sist må vi ta med at DisplayPort 1.4 også legger visse begrensninger på hva skjermen kan vise, og du får ikke både 10 bit farger og 165 Hz oppdateringsfrekvens samtidig i denne oppløsningen. Dette vil sjelden være merkbart under spilling og betyr lite for den generelle bildekvaliteten, men med 8 bits farger kan bilder med jevne graderinger utvise såkalt "banding" der du ser tydelige avgrensede felter med trinnvise overganger mellom fargetoner.

Et aspekt som skuffer på papiret er fravær av støtte for variabel oppdateringsfrekvens, men etter litt søking på nettet så viser det seg at MateView GT faktisk både støtter AMD FreeSync Premium og fungerer som G-Sync Compatible. Det eneste du må gjøre er å holde betjenings-joysticken bakover i 10 sekunder, og dermed dukker det opp et nytt valg i skjermmenyen som lar deg aktivere FreeSync Premium.

Vår testing viser at dette fungerer veldig fint, og vi forstår ikke helt hvorfor Huawei ikke fremhever dette i markedsføringen sin.

Oppløsningen på 3440 x 1440 piksler er for øvrig veldig passende for den 34 tommer store skjermen, og den gir den god balanse mellom grafisk detaljrikdom og ytelse.

Betjeningsspaken gjør det enkelt å navigere i den oversiktlige menyen. (Image credit: Truls Steinung)

Betjeningen av Mateview GT 34 foregår med en kontrollspak i underkant av skjermen, og den gjør det veldig enkelt å navigere seg rundt i skjermmenyen.

Der får du mulighet til å velge ulike fargeeffekter for lysstripen, og det finnes en haug av ulike mønstre og fargevalg å velge mellom.

I Game Assist-menyen får du typiske gaming-funksjoner, som innebygget sikte og mulighet til å vis oppdateringsfrekvens øverst i høyre eller venstre hjørne.

Du får også de vanlige bildeinnstillingene, forhåndsinnstillinger for farge og en low blue light-modus.

Baksiden av MateView GT 34 tar seg bra ut, og når dekselet over tilkoblingene er på plass blir den også enda mer helhetlig og ubrutt. (Image credit: Truls Steinung)

Kjøp den hvis ...

... du mener at 34-tommer ultrabred med 3440 x 1440 piksler er den perfekte balansen

Vi mener at Huawei har lagt seg på et veldig riktig nivå med dette formatet og denne oppløsningen, og samme ned 165 Hz oppdateringsfrekvens så fungerer det glimrende.

... du setter pris på flott design og god byggekvalitet

Denne skjermen slår de fleste i denne prisklassen når det kommer til kvalitetsfølelse

... du foretrekker styrkene til VA-paneler sammenlignet med IPS

Huawei MateView GT har fantastisk kontrast og imponerende rike farger, takket være skjermteknologien Huawei har satset på.

Ikke kjøp den hvis ...

... du vil ha best mulig pikselrespons

4 ms responstid er ikke direkte dårlig, men det kan ikke måle seg med de beste IPS-panelene på markedet.

... du forventer at den integrerte lydplanken skal låte knallbra

Lydplanken låter ikke direkte dårlig og den er bedre enn de fleste innebygde høyttalere, men den kan ikke måle seg med et par separate høyttalere av grei kvalitet.

... du vil ha skikkelig HDR-ytelse MateView GT støtter HDR, men ytelsen kunne vært bedre, noe som også bare er å forvente når lysstyrken kun når 450 nits.

Først testet: oktober 2021