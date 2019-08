Test: Fairphone 3

Fairphone 3 fokuserer på bærekraft fremfor å gi deg den råeste ytelsen eller den største skjermen, men de leverer også en telefon som for mange vil være god nok til daglig bruk. Ikke minst kan du ha litt bedre samvittighet med tanke på hvordan den er produsert, og det modulære designet gjør at du faktisk har mulig til å reparere telefonen din selv om noe skulle bli skadet eller ødelagt. Så får det heller være at prisen er litt høyere enn for andre telefoner med tilsvarende ytelse og funksjonsutvalg.

Mens de fleste mobilprodusenter fokuserer på stadig større skjermer, mer eksklusive design og et enormt utvalg av funksjoner, går det relativt ukjente nederlandske selskapet Fairphone i en ganske annen retning. De setter (som navnet tilsier) nemlig bærekraft i fokus, noe som reflekteres i de aller fleste sider ved produktene deres, og ifølge selskapet skal Fairphone 3 være deres absolutt mest bærekraftige til nå.

Men hva betyr det i praksis? Jo, for det første lover de at de bruker mest mulig resirkulerte materialer, mens resten er henter fra leverandører som ikke utnytter arbeidskraften sin eller setter liv og helse i fare. Ikke minst lover de selvfølgelig også at selve telefonene blir produsert under etisk forsvarlige forhold. Faktisk skryter Fairphone av at de er først ute av alle i forbrukerteknologiindustrien med en ekte Fairtrade Gold-sertifisering.

Ikke minst kan man anse Fairphone 3 som mer bærekraftig fordi den er en modulær mobiltelefon, noe som i praksis betyr at du kan åpne den selv og bytte deler som ikke virker eller som har blitt skadet. Potensielt kan du også oppgradere den hvis produsenten lager oppgraderte komponenter.

Alt dette er jo vel og bra, men det store spørsmålet blir selvfølgelig om det er en god telefon å bruke? Det har vi satt oss fore å finne ut.

Fairphone 3 spesifikasjoner Skjerm: 5,7 tommer (18:9-format) Brikkesett: Snapdragon 632 RAM: 4 GB Lagring: 64 GB Minnekortplass: Ja Android-versjon: 9 (Pie) Kamera: 12 MP Frontkamera: 8 MP Batterikapasitet: 3000 mAh med hurtilading Modulært design: 6 moduler som kan byttes ut

Design

Det er ikke til å komme unna at designet til Fairphone 3 kan oppfattes som ganske utdatert. Her får du brede kanter over og under skjermen (og på sidene), og skjermen på 5,7 tommer blir liten sammenlignet med dagens toppmodeller.

Samtidig er jo dette noe mange synes er helt greit, og det er også sider ved designet vi setter pris på. Baksiden er som bildene viser delvis gjennomsiktig, noe som gjør at du kan se konturene av komponentene på innsiden. Det står gått til konseptet med transparent produksjon og innhenting av råvarer, og det hinter også om mulighetene for å reparere telefonen selv om noe går galt.

(Image credit: Truls Steinung)

Plastoverflaten virker også slitesterk, og i motsetning til en telefon med glass eller blankt metall på baksiden, så treger du ikke bekymre deg så mye for riper her. Vi ser ikke noe særlig poeng i å ha det ekstra dekselet på den heller.

Den modulære konstruksjonen er nok imidlertid en viktig grunn til at Fairphone 3 er såpass stor som den er. Vekten på 187 g er riktignok ikke så voldsomt mye høyere enn enn hos mange av konkurrentene, men det er en god stund siden telefoner med skjermer på 5,7 tommer var så store og tykke som denne. Samtidig er den absolutt ikke så stor og tung at den er uhåndterlig, og den er for eksempel betydelig mindre enn toppmodeller som Galaxy Note 10+ og OnePlus 7 Pro, og den har omtrent samme høyde og bredde som Samsung Galaxy S10+.

Funksjoner og bruk

Det er gledelig å se at Fairphone 3 er utstyrt med en ren utgave av Android 9 Pie. Dermed vet du akkurat hva slags grensesnitt du får, og vi kan også anta at den vil få nye oppdateringer relativt raskt. Samtidig får du altså ikke med noe ekstra utover Googles egne standard-apper, men vi kan ikke si det er mye vi savner her heller. Alt av apper man kan tenke seg er jo tilgjengelig for nedlasting i Google Play Store uansett, og du slipper at telefonen allerede er full av apper du ikke trenger når du slår den på for første gang.

Når det kommer til ytelse er ikke Fairphone 3 akkurat noe monster, men det hadde vi strengt tatt ikke ventet heller. Her får du typisk budsjettytelse som kan sammenlignes med for eksempel Moto G7 (som har samme prosessor), og det er mer enn nok for mange. Apper åpner seg raskt, og det er sjeldent vi opplever problemer med lugging i grensesnittet.

(Image credit: Truls Steinung)

En ting vi ikke liker like godt er de fysiske knappene, som har en litt billig og bløt følelse når man trykker på dem. Plasseringen er derimot helt grei, og vi kan ikke si de er noe stort ankepunkt, totalt sett.

Fingeravtrykkleseren gjør også en god jobb med å oppfatte fingeravtrykket vårt hver eneste gang. Om vi skal ha noe å utsette på den, så må det være at den er plassert litt høyere oppe på telefonen enn hva som hadde vært ideelt. Undertegnede har relativt lange fingre, men jeg må likevel strekke på pekefingeren for å nå frem til berøringsflaten.

Til sist må vi fremheve at det er veldig positivt at Fairphone 4 er utstyrt med NFC. Dette er noe som kommer spesielt godt med nå som stadig flere i Norge kan bruke Google Pay, men det er ikke en funksjon vi tar som en selvfølge i en telefon som dette.

Kamera

Kameraet er sjeldent et høydepunkt når det gjelder budsjettelefoner, men her ble vi faktisk positivt overrasket over Fairphone 3. Under gode lysforhold får du imponerende skarpe og klare bilder, og vi ble spesielt imponert over fargegjengivelsen.

Selv bildene vi tok på en skikkelig gråværsdag fikk relativt fine farger, og i dette tilfellet opplevde vi faktisk at enkelte bilder ble bedre enn dem vi fikk fra OnePlus 7 Pro som vi sammenlignet med. Samtidig skal det sies at sistnevnte ikke overraskende leverte bedre resultater i de fleste andre sammenligningene vi gjorde.

Bilde 1 av 3 Vi må si vi liker de friske fargene Fairphone 3 leverer her. (Foto: Truls Steinung) (Image credit: Truls Steinung) Bilde 2 av 3 Gråvær som dette fører ofte til veldig blasse bilder, men vi synes dette ser ganske bra ut. (Foto: Truls Steinung) (Image credit: Truls Steinung) Bilde 3 av 3 Mer utfordrende lysforhold med mye kontrast byr på større problemer, og her kunne Fairphone 3 taklet de mørke feltene bedre. (Foto: Truls Steinung) (Image credit: Truls Steinung)

Ikke minst ble det tydelig ved litt mer utfordrende lysforhold med mye kontrast, og i en relativt mørk gang med sterkt lys i enden fikk Fairphone 3 problemer med å fange både mørke og lys områder på en god måte. Samtidig skal det sies at den i det minste prioriterte å eksponere de lyse områdene riktig, noe som i dette tilfellet ga oss et bedre bilde enn hva vi kunne fått om de lyse områdene hadde blitt helt utvasket.

Du kan altså ikke forvente deg enormt detaljrike bilder ved svake eller vanskelige lysforhold, men kameraet er absolutt brukbart til hverdagslig bruk.

Selve kamera-appen er også ganske enkel og ikke nødvendigvis full av diverse finesser, men det er i hvert fall gjort plass til en portrettmodus. I og med at telefonen kun har ett kamera på hver side så vil selvfølgelig bokeh-effekten i portrettbildene være skapt med programvare, og vår opplever er at den ser OK ut men heller ikke mer. Den er rett og slett litt for kraftig til å se naturlig ut.

I tillegg er det også gjort plass til en pro-modus med manuelle kontroller, og det er hyggelig at du her får mulighet til å ta bilder i RAW-format og at du kan justere fokus manuelt.

Når det kommer til video får du mulighet til å filme i opptil 4K med 30 bilder per sekund, noe som er imponerende, men vår opplevelse var at videoene ble litt mer ustabile enn vi kunne ønske. Du vil absolutt ha mulighet til å fange viktige øyeblikk på film, men ikke forvent deg den råeste kvaliteten.

Reparasjon

(Image credit: Truls Steinung)

Et av de store salgsargumentene til Fairphone 3 er at den er modulær. Det betyr at hvis en komponent i telefonen går i stykker så er det mulig å bytte den, og det er faktisk gjort så enkelt at du kan gjøre det selv. Det følger til og med med et lite multiverktøy i esken, og nye moduler kan kjøpes fra produsentens nettside.

Her har vi åpnet telefonen og tatt ut kameramodulen, og det tok bare noen få minutter. (Image credit: Truls Steinung)

6 ulike moduler kan byttes, og disse er skjermen, frontkameraet, bakkameraet, høyttaleren, USB-kontakten og batteriet. Batteriet fjernes akkurat som man gjorde i gamle mobiltelefoner ved å fjerne dekselet bak og flippe batteripakken ut, mens resten krever at du fjerner 13 skruer og tar skjermen ut av chassiset. Denne prosessen var litt nervepirrende første gangen, men når man først har skjønt hvordan man gjør det så går det veldig greit. De fire resterende modulene er alle festet med to skruer hver, og når du har skrudd ut dem og løsnet de tydelig merkede båndkablene, er det bare å vippe modulene ut.

Ved siden av å potensielt spare deg for penger ved å reparere telefonen når noe går galt i stedet for å kjøpe helt ny, bidrar det selvfølgelig også til å holde forbruket nede, noe som glir rett inn i Fairphones profil som en bærekraftig telefon.

Batterilevetid

Batteriet på 3000 mAh er ikke voldsomt imponerende, men vår opplevelse var at det absolutt holder lenge nok. En hel dag med normal bruk, inkludert ringing, nettsurfing, epost, fotografering og litt lett spilling, ende gjerne med drøyt 20 prosent batteri igjen ved leggetid.

Vår batteritest der vi spiller av en film i 90 minutter med full lysstyrke på skjermen endte med at Fairphone 3 mistet 24 prosent batteri. Dette kan ikke kalles glimrende, men det er heller ikke spesielt langt unna for eksempel Moto G7 som mistet 22 prosent i samme test. Altså må det kunne kalles helt greit.

(Image credit: Truls Steinung)

Det er ellers positivt at Fairphone 3 er utstyrt med Quick Charge 3.0, noe som sikrer at du i hvert fall kan lade telefonen raskt opp igjen. Mindre positivt er det at det faktisk ikke følger med en lader i esken. Tanken med det er selvfølgelig at man skal spare miljøet og at du i stedet kan bruke en lader du allerede har, men Fairphone 3 er utstyrt med USB Type-C-port, og vi synes nok de i det minste kunne lagt ved en kabel, så kunne man eventuelt stå for selve laderen selv.

Konklusjon

Fairphone 3 er ikke en telefon for deg som vil ha det nyeste og beste – du får verken en stor skjerm, ekstrem ytelse eller fantastiske finesser.

Derimot får du en telefon som er god å bruke, som har helt grei ytelse til daglig bruk, og som har et overraskende godt kamera – i hvert fall ved greie lysforhold.

Du får også en telefon som er produsert på bærekraftig vis, noe som sikkert vil gi mange litt bedre samvittighet når man tenker på alle problemene som er forbundet med produksjonen av dagens forbrukerelektronikk.

Det beste av alt vil nok for mange også være det modulære designet, som gjør det mulig å reparere telefonen selv på enkelt vis.

Så får det heller være at den er stor og klumpete, har "liten" skjerm og et design som ikke helt kan måle seg med de mange konkurrentene i glass og blankt metall. At den også koster mer enn konkurrenter som Moto G7 som har sammenlignbar ytelse og større skjerm, får heller bare være. Det er tross alt ikke så rart at man må betale mer når telefonen er produsert på etisk forsvarlig vis med bærekraftige materialer.