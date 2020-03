Test: Drobo 5N2

Drobo 5N2 tar opp kampen med Synology, QNAP og ASUSTOR, og det amerikanske selskapet gjør mye riktig.

En NAS kan være veldig nyttig, både som utvidet lagringsplass, og ikke minst som sikkerhetskopieringslokasjon for alle familiens datamaskiner, nettbrett og mobiler.

Den kan gi deg mer kontroll over dine egne data enn skytjenester gjør, og du er samtidig sikret mot at tjenester går ned eller blir utilgjengelige når du trenger dem som mest. I tillegg kan mange slike produkter også fungere som server for en rekke andre funksjoner du kan ha nytte av i hjemmet, fra overvåkningskameraløsninger til Minecraft-servere.

I dette produktsegmentet er Synology, QNAP og ASUSTOR blant de store aktørene, men også amerikanske Drobo prøver å hevde seg, og 5N2 er deres nyeste forsøk på å konkurrere på markedet for NAS-er for hjemme- og SMB-markedet. Vi har tatt den inn på testbenken får å finne ut hvordan den klarer seg.

Drobo 5N2 spesifikasjoner Diskkapasitet: 5 x 3,5 tommers brønner Cache-lagring: 1 mSATA-plass Tilkoblinger: 2 x gigabit Ethernet Operativsystemstøtte: Windows 8 eller høyere og macOS 10.11 eller høyere Mål: 150,3 x 185,4 x 262,3 mm Vekt: 3,9 kg uten disker

Pris og tilgjengelighet

Drobo 5N2 er i salg nå, og prisen ligger på rundt 7500 kroner i norske nettbutikker.

Kunne du tenke deg en enhet som kan kobles direkte til en PC via Thunderbolt 3, kan du også gå for Drobo 5D3 som har en pris på rundt 8200 kroner, mens Drobo 5C har kun USB-Type C-tilkobling og en lavere pris på rundt 5300 kroner.

Funksjoner, design og støy

Installasjonen av disker er helt skrueløs, og du skyver dem ganske enkelt inn i sporene så de låses fast. (Image credit: Truls Steinung)

5N2 er en relativt kompakt NAS med fem 3,5 tommers brønner. Den er utstyrt med to nettverksporter som muliggjør linkaggregering med medfølgende høyere overføringskapasitet, og en luke på undersiden med plass til et mSATA-kort som kan brukes til Cache. Det hele er huset i et robust chassis som gir inntrykk av at det vil holde dataene dine sikre selv i utsatte miljøer. Samtidig er den også veldig tung med sine 3,9 kg uten disker, men det betyr jo ikke stort når den først er plassert der du skal ha den.

Du kan sette inn en mSATA-disk som kan fungere som cache-enhet. (Image credit: Truls Steinung)

Verre er det at 5N2 også produserer et betydelig støynivå. Mens QNAP- og Synology-NAS-er vi har brukt tidligere typisk produserer jevn vifte- og harddiskstøy som fint kan overses selv når du har dem stående rett ved siden av deg, vil vi absolutt anbefale å plassere 5N2 et godt stykke unna der du jobber (og helst i et annet rom). Støyen er nemlig både høy og ganske ujevn, og den preges også av en del lavfrekvent vibrasjonsstøy som bærer ganske godt. I og med at det går an å stoppe mye av denne støyen ved å trykke på ulike deler enheten, så er det tydelig at Drobo kunne unngått den ved å legge inn bedre støydemping, og det er dermed litt skuffende at de ikke har gjort nettopp det.

Oppsett

Drobo Dashboard gir tilgang til å justere innstillinger og dele mapper. (Image credit: Truls Steinung)

Drobo er svært enkel å komme i gang med, men i motsetning til konkurrenter som Synology og QNAP får du ikke et webbasert grensesnitt å betjene den fra. I stedet må du installere klientprogramvaren Drobo Dashboard på en PC eller en Mac, og betjene den derfra.

Når oppsettet av disker er klart vil du også oppdage at veldig få funksjoner faktisk er klare til bruk fra start. Du må nemlig manuelt installere funksjoner som Drobo Access som gir tilgang til filer og bilder fra nettleser og mobil, Drobo Pix som lar deg laste opp bilder automatisk fra mobil, og MyDrobo som gjør det mulig å få tilgang til en del av Drobos egne funksjoner fra nettet. Alt dette går imidlertid også relativt smertefritt for seg.

Når dette er gjort er enheten klar til bruk, og du står fritt til å installere flere apper og begynne å kopiere over filer.

Brukeropplevelse

Det er tydelig at Drobo har gått en litt annen vei enn konkurrenter som Synology og Qnap, for funksjonaliteten som følger med ut av esken er ganske begrenset og veldig fokusert på kjernefunksjonaliteten til en NAS – altså lagring. Det opplever vi også at den håndterer bra, med god automatisk håndtering av redundans og utvidelse med flere disker.

Vi fikk tilsendt fem harddisker til bruk under testingen, og Drobo har med vilje valgt ut fem helt ulike disker fra ulike produsenter og med ulik kapasitet fra 500 GB og helt opp til 8 TB. Disse håndterer Drobo helt fint sammen, noe som er godt å vite om du kunne tenke deg å bruke disker du allerede har.

Da er det samtidig også kjekt at Drobo håndterer disker som feiler på en veldig elegant måte. Redundansen gjør nemlig at alt fungerer som før selv om en disk plutselig skulle ta kvelden, og hvis du aktiverer dobbel redundans så tåler den at to disker feiler uten at det oppstår problemer. Bare husk at du da ofrer ekstra lagringsplass.

Dette testet vi ved å ta ut en tilfeldig disk under normal drift (valget falt på en 2 TB-disk), og resultatet var bare et varsel om at en disk var fjernet mens enheten brukte rundt 15 minutter på å hente seg inn. Det var heller ikke noe problem å fortsette å bruke enheten mens denne prosessen pågikk.

En annen spennende detalj er at Drobo 5N2 er utstyrt med et innebygget batteri som sikrer at den stenger seg ned på en ryddig måte om den mister strømmen. Den har altså i praksis en innebygget UPS. Dette testet vi ved å trekke ut kontakten under drift, og enheten startet da umiddelbart nedstenging og hadde skrudd seg av i løpet av et halvt minutt. Da vi plugget i kontakten igjen startet den opp, og alt var som før uten noen tegn til at den hadde mistet strømtilførselen.

Noe vi imidlertid savner er en inkludert backup-løsning som er sømløs og brukervennlig. Du får med en gratis prøveperiode på Retrospect Backup, men dette koster penger om du vil bruke den utover prøveperioden, og vi opplever heller ikke løsningen som særlig brukervennlig. På Windows-maskiner er det selvfølgelig mulig å i bruk Fillogg, mens du på Mac får støtte for Time Machine, men vi kunne likevel ønske oss en dedikert løsning fra Drobo som tok seg av jobben.

App-utvalg

App-utvalget er mindre enn det du får fra Synology og QNAP. (Image credit: Truls Steinung)

Drobo Dashboard gir tilgang til å installere et greit utvalg av apper, inkludert Plex, diverse nedlastingstjenester, Wordpress osv. Utvalget er imidlertid ganske lite sammenlignet med hva du får tilgang til hos mange av konkurrentene.

Det skal likevel sies at det er en ganske enkel sak å laste ned tredjeparts apper fra nettet og installere dem (du bare laster ned en .gz-fil, legger den i en bestemt mappe på enheten og restarter, så går resten av seg selv), men hvis du er opptatt av å bruke NAS-en din til mange ulike ting og tilpasse alt etter eget ønske så gir de grafiske grensesnittene til Synology og QNAP deg mye større muligheter. Hos Drobo ligger fokus først og fremst på lagring.

Ytelse

Drobo 5N2 er solid og robust, men den er ikke spesielt pen å se på. (Image credit: Truls Steinung)

Ytelsesmessig leverer Drobo helt greit i vår testing. Med en enkel gigabit-forbindelse oppnådde vi skrivehastigheter på rundt 530 mbit per sekund, mens lesehastigheten lå på rundt 840. Det må sies å være bra, men den må samtidig se seg slått av en QNAP TS251+ som leverer enda litt bedre på både lesing og skriving med henholdsvis 640 og 850 mbit.

Vi testet også bruk av linkaggregering via en ASUS-router med slik støtte, og mens hastighetene ble omtrent de samme ved kun én overføring, opplevde vi som ventet en betydelig økning til henholdsvis 760 og 1300 mbit totalt ved to samtidige overføringer. Her måtte imidlertid også Drobo se seg slått av QNAP, som presterte henholdsvis 880 og 1770 mbit ved bruk av linkaggregering.

Uansett viser i hvert fall vår testing at Drobo leverer mer enn høye nok hastigheter og ytelse til å kunne bruke den for eksempel som en Plex-server, og avspilling av både TV-serier og filmer i høy kvalitet fungerte helt fint både til en PC, en Android-telefon og en LG-TV av nyere dato.

Konklusjon

Drobo 5N2 er absolutt ikke noen dårlig NAS, og den utfører grunnfunksjonaliteten sin – altså lagring av filer – på en god måte. Det er stort å si på hastighetene og ytelsen den leverer.

Vi liker også veldig godt at den ser ut til å håndtere datasikkerhet på en veldig godt måte. Den takler feilende disker utrolig godt, og det er en stor fordel at den har et innebygget batteri som sikrer dataene mens enheten skrur seg av, hvis den mister strømtilførselen.

Dessverre har den imidlertid også enkelte svakheter som trekker ned. For det første er den mye mindre funksjonsrik ut av esken enn alternativene fra Synology og QNAP, og du får også færre apper å velge mellom.

Ikke minst er prisen relativt høy, og du får en QNAP TS-451+ med 8 GB RAM til omtrent samme pris, mens Synology DS918+ er å få til rundt 1500 kroner mindre. Ikke minst er det verdt å huske på at begge disse produsentene tilbyr mange flere modeller med færre harddiskbrønner og litt mer begrenset ytelse, til en betydelig lavere pris enn dette også. Er du derimot fast bestemt på at du skal ha fem harddiskbrønner, så er et greit å huske på at Synologys eneste alternativ, DS1019+, koster 1000 kroner mer.

Drobo 5N2 er altså først og fremst et godt valg om du virkelig trenger robustheten, den gode datasikringen og plass til hele fem harddisker.