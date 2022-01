Test: Urbanista Los Angeles

Kan bli for stramme for store ører

Kort oppsummert

Urbanista har imponert oss tidligere ved å levere hodetelefoner som gir mye for pengene i et marked der konkurransen er ekstremt hard. Samtidig har det ikke virket som selskapet har vært spesielt opptatt av å ligge i forkant med nye teknologi og nye løsninger, men det ser ut til å ha forandret seg med den nye modellen Los Angeles.

Dette er nemlig de første hodetelefonene vi prøver som rett og slett har innebygget solcellepanel, noe som gjør at behovet for lading blir betydelig mindre enn med andre hodetelefoner. Faktisk kan du klare deg neste helt uten, forutsatt at du bruker dem mest utendørs. Men selv innendørs så lades de både fra lyset som kommer inn vinduene og fra lamper, og det gjør at de vil vare mye lenger enn selv hodetelefoner som i utgangspunktet har svært god batterilevetid.

Spesifikasjoner: Høyttalerelementer: 40 mm Bluetooth-versjon: 5.0 Kodeker: SBC og AAC Aktiv støydemping: Ja Stemmestyring: Siri, Google Assistant Batterilevetid med ANC: 50 timer Batterilevetid uten ANC: 80 timer

Utover det er Los Angeles et par hodetelefoner som leverer livlig og basstung lyd, som kanskje vil appellere spesielt til dem som hører mye på pop, elektronisk musikk og hip hop. Er du ute etter stor detaljrikdom, dynamikk og balanse i lydbildet, så kan det derimot være at du bør se på andre alternativer.

Designet og byggekvaliteten holder på sin side et høyt nivå, med en flott men samtidig diskret utforming som vil kunne passe for de fleste. Hodebøylen er naturlig nok stor i og med at den er utstyrt med en stor energifangende overflate, men også denne er ganske diskret og den oppleves ikke som noe problem.

Urbanista Los Angeles tar seg godt ut i sort, men de finnes også i gylden sandfarge som kanskje vil være mer fristende for noen. (Image credit: Truls Steinung)

Det er imidlertid nødvendig å nevne at passformen ikke vil være for alle. Øreklokkene er nemlig uvanlig små og grunne, og om du har store ører eller bare ikke liker at hodetelefoner sitter tett og stramt så er nok ikke Los Angeles for deg.

Alt i alt er Urbanista Los Angeles et spennende produkt som sannsynligvis bare er det første av mange med solcellepanel innebygget. Hvis denne teknologien virker fristende og du ikke lar deg skremme bort av basstung lyd og trang passform, så er de verdt et kjøp. Setter du derimot balansert og detaljrik lyd høyt og vil være sikker på at du får et par hodetelefoner som er komfortable uansett hvor lange du har dem på hodet, så kan det være du bør vente til andre produsenter kommer på banen eller Urbanista eventuelt slipper en oppdatert versjon.

Pris og tilgjengelighet

Urbanista Los Angeles er i salg i norske nettbutikker og på Urbanistas egne nettsider for 1990 kroner.

Dette er de dyreste hodetelefonene til Urbanista hittil, og prisen gjør at de konkurrerer mot svært gode alternativer fra Bose, Sennheiser and Sony. Samtidig byr de på en ekstra finesse ingen andre gjør, og det gir dem absolutt en fordel som kanskje kan forsvare prisen.

Bøylen er Los Angeles er stor, men det er det en god grunn til. (Image credit: Truls Steinung)

Design og funksjoner

Potensielt komfortable

Praktisk talt uendelig batterilevetid

Relativt nytting mobil-app

Med unntak av en ganske opplagt forskjell (som vi kommer tilbake til), så har Los Angeles mer eller mindre det samme designet som Urbanista Miami som vi testet tidligere i år. I motsetning til sistnevnte kommer imidlertid Los Angeles i de litt mer dempede fargevalgene sort og sand, fremfor førstnevnte fargesterke røde og grønne varianter.

Passformen er også i alle hovedsak den samme – altså ganske stram rundt ørene. Dette var noe vi kommenterte på ved Miami der vi måtte påpeke at folk med store ører kan få litt problemer med at klokkene er litt trange og grunne, og overraskende nok har Los Angeles blitt enda en tanke grunnene på innsiden av klokkene.

Skal du gå til innkjøp av disse kan det altså være en fordel om du har gjennomsnittlige ører eller mindre, og det hjelper nok også om du liker hodetelefoner som ligger tett på ørene.

Utover det har Los Angeles høy kvalitetsfølelse med kraftig polstring i øreklokkene og på innsiden av bøylen. Mekanismen som justerer størrelsen på bøylen virker også solid, og det samme gjør leddene som lar klokkene vinkles etter hodet ditt.

Powerfoyle-overflaten tar imot lys, og sender strøm videre til batteriet. (Image credit: Truls Steinung)

Det er på oversiden av hodebøylen vi finner finessen som skiller Los Angeles fra både Miami og alle andre hodetelefoner på markedet. Der sitter det nemlig en bred stripe med lysfølsomt materiale levert av Exeger, og det er denne såkalte Powerfoyle-overflaten som gjør det mulig for Los Angeles å lade batteriet fra både sola og alle andre lyskilder.

Faktisk lades de uansett om Los Angeles er på eller av, og ifølge Urbanista skal en times sollys føre til tre times lytting. Dette vil naturlig nok være avhengig av været, men så lenge du passer på å ikke slenge dem i en bag men heller la dem ligge fremme i sola eller under en lampe så burde du aldri trenge å plugge inn ladekabelen.

Dette har Urbanista også tatt med i beregningen når de har designet det medfølgende etuiet. Det er nemlig utformet slik at solcelleoverflaten ikke er tildekket, og de vil dermed kunne lade mens de er beskyttet av etuiet også.

På toppen av det hele stiller Los Angeles også med glimrende batterilevetid på hele 50 timer med støydempingen aktivert og 80 timer uten. Dermed burde du har mer enn nok å gå på selv om du har for vante å bruke hodetelefonene dine i et mørkt rom.

Los Angeles vil naturlig nok lade raskest på en solfylt dag, men ladingen er overraskende effektiv på en grå vinterdag også. (Image credit: Truls Steinung)

Også betjeningen er hel lik den man finner på Miami. På høyre øreklokke sitter det volumknapper og en multifunksjonsknapp som brukes til å skru klokkene av og på, sette dem i parringsmodus og starte og stoppe avspilling. I tillegg kan volumknappene holdes inne for å hoppe en låt frem eller tilbake.

På venstre klokke sitter det en USB-C-port til lading, og en kontroll-knapp som kan tilordnes ulike funksjoner i Urbanista-appen. Det du ikke får er en 3,5 mm-kontakt, så Los Angeles kan kun brukes trådløst.

I appen gir Urbanista deg en grafisk fremstilling som viser hvor mye batteri Los Angeles til enhver tid bruker og hvor mye de henter inn fra omgivelseslyset. Dermed får du god oversikt over hvor mye lys som faktisk skal til for at de skal lade effektivt, og du får også et godt inntrykk av når du eventuelt kan ha behov for å gi dem litt ekstra påfyll med ladekabelen.

Utover det lar appen deg veksle mellom aktiv støydemping, omgivelseslyd og en normal modus, mens innstillingspanelet lar deg bestemme hva kontroll-knappen skal gjøre. Sistnevnte innebærer veksling mellom de ulike modusene nevnt over, eller kun deaktivering og aktivering av hver av dem. I tillegg kan du tilordne en egen funksjon til et langt trykk på samme knapp, og standardfunksjonen her er stemmeassistent.

Designet er relativt kompakt, men vi kunne levd med litt større hodetelefoner hvis det betydde at det var mer plass på innsiden. (Image credit: Truls Steinung)

Lydkvalitet

Vekt på bass

Litt lite dynamikk

Støydempingen er grei men ikke mer

Lydmessig passer Urbanista Los Angeles kanskje aller best for deg som liker hodetelefoner med kraftig bass og den relativt fremtredende mellomtone som gir følelse av trøkk. Bare vær forberedt på at du kanskje ikke får helt den detaljrikdommen og dynamikken du kunne fått andre steder.

Så lenge du hører på pop og rap så trenger ikke dette å være noe problem og det kan faktisk til og med være en fordel, men setter du på mer akustisk preget musikk med mer kompleksitet i lydbildet så kan resultatet bli mindre ideelt. Da vil du nok også merke bedre den litt manglende dynamikken.

Los Angeles låter tøft, men kunne hatt mer detaljrikdom og dynamikk. (Image credit: Truls Steinung)

Heldigvis redder Los Angeles seg til en viss grad inn ved å levere nok diskant til at helheten får et relativt friskt preg likevel. Det hjelper også at alt låter ganske rent og klart selv når du skrur volumet kraftig opp.

Dessverre er ikke den medfølgende appen utstyrt med en EQ, så det er ikke mulig å justere bassresponsen og balansen etter eget ønske. Dette kunne nok kommet godt med, og bedret på svakhetene en del.

Det er også verdt å merke seg at lyden forandrer seg betraktelig til det verre når man skrur av den aktiv støydempingen. Da blir nemlig bassen og mellomtonen flere hakk kraftigere, og hele lydbildet blir mer ullent. Derfor anbefaler vi at du først og fremst bruker Los Angeles med ANC aktivert.

Støydempingen er for øvrig helt OK når det kommer til effektivitet, men ikke særlig mer. Den demper riktignok bass imponerende godt, men diskant og kanskje aller mest mellomtone slipper i stor grad gjennom. Dermed vil du oppleve at de tar bort det verste av den plagsomme romlingen når du sitter på fly eller tog, men støy fra medpassasjerer vil nok fortsatt høres ganske godt.

Bør jeg kjøpe Urbanista Los Angeles?

Det smarte etuiet gjør at Los Angeles kan lade selv når de er pakket ned. (Image credit: Truls Steinung)

Kjøp dem hvis ...

... du er lei av å plugge inn hodetelefonene dine

Så lenge du er litt bevisst på hvor du legger fra deg Urbanista Los Angeles, så vil det gå laaang tid mellom hver gang du må plugge dem inn for å lade.

... du vil ha livlig lyd med kraftig bass

Los Angeles leverer skikkelig trøkk med mye bass og energi.

... du vil ha et par hodetelefoner som er relativt kompakte

Urbanista Los Angeles er blant de slankere og mer kompakte hodetelefonene vi har testet.

Ikke kjøp dem hvis ...

... du vil ha balansert og nøytral lyd

Los Angeles leverer kraftig bass og trøkk, men du må ikke forvente den største detaljrikdommen og presis balanse.

... du har store ører

Los Angeles har en rimelig stram passform, og det kan bli et problem for deg som har store ører.

... du vil ha topp støydemping

Los Angeles demper lyd både aktivt og passivt, men det finnes andre som leverer bedre på dette punktet.