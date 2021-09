Test: JBL Tour One

Det er ingen tvil om at JBL sikter seg inn mot å konkurrere med Sony og Bose' toppmodeller med Tour One, ikke minst med tanke på at de legger seg på samme nivå når det kommer til pris. Og det skal sies at både lyden, støydempingen og til dels også komforten ligger på et høyt nivå, men dessverre er det ikke høyt nok til å måle seg med de beste. Om du derimot skulle finne Tour One på tilbud, så blir det mulig å gjøre et veldig godt kjøp.

Kort oppsummert

Markedet for trådløse premium-hodetelefoner med aktiv støydemping er tøft, og nivået for hva produsentene klarer å levere av funksjoner, lydkvalitet og komfort har blitt ekstremt høyt.

Det er altså nettopp dette markedet JBL kaster seg inn i med Tour One, noe som signaliseres tydelig av både designet, funksjonsutvalget og ikke minst prisen JBL har lagt seg på.

Og det skal sies at de på mange måter lykkes – det er bare det at de har så høye krav å leve opp til om de skal kunne konkurrere i dette segmentet.

Designet er som nevnt på alle måter premium, med solide materialer og byggekvalitet og en subtil men samtidig tøff fremtoning som fungerer godt.

Når det kommer til komfort leverer de også godt med god polstring og ergonomi, og den eneste svakheten på dette punktet er at de nok kan bli litt stamme over hodet for noen.

JBL Tour One spesifikasjoner: Bluetooth-versjon: 5.0 Elementstørrelse: 40 mm Frekvensrespons: 10 til 40 kHz Batterilevetid (med støydemping): 25 timer Batterilevetid (uten støydemping): 50 timer Utstyr: oppbevaringsmappe, USB-C-kabel, lydkabel, flyadapter Vekt: 268g

Støydempingen fungerer på sin side helt greit – spesielt når det gjelder lavfrekvent lyd – men den når ikke helt opp til de beste.

Der JBL Tour One leverer aller best, er også der det gjelder som mest – altså når det kommer til lyden. Den er først og fremst imponerende åpen og lufting, og du får stram og fin bass og en frisk og detaljrik diskant. Som vanlig med JBL er mellomtonen mer tilbakeholden, noe som sikkert er helt greit for noen, mens andre vil savne noe av detaljrikdommen man gjerne finner i den delen av frekvensspekteret.

Utover det er Tour One gode å bruke med intuitive kontroller på hodetelefonene, og en grei app der du kan endre en del innstillinger og justere lyden med en EQ. Ikke minst er batterilevetiden veldig god.

JBL Tour One er altså på ingen måte et dårlig produkt, og de leverer på de viktigste punktene der tråløse hodetelefoner må levere. Det er bare det at de ikke når opp de beste produktene de prøver å konkurrere med, og dermed blir det vanskelig å anbefale dem foran Sony WH-1000XM4 eller Bose Noise Cancelling Headphone 700. Skulle du derimot finne JBL Tour One på tilbud, så kan de absolutt være verdt å slå til på.

Pris og tilgjengelighet

JBL Tour One ble lansert i mai 2021, og prisen ligger på rundt 3000 kroner i norske nettbutikker.

Prisen gjør at Tour One stiller i samme klasse som anerkjente Sony WH-1000XM4 og Bose Noise Cancelling Headphones 700, mens de også må konkurrere med rimeligere men velansette produkter som Jabra Elite 85h.

Design og funksjoner

JBL Tour One tar seg godt ut med et subtilt men samtidig tøft design. (Image credit: Truls Steinung)

Når det kommer til design så lar vi oss imponere av Tour One. Det er ingen tvil om hvem de ønsker å konkurrere med, og vi opplever at de levere et utseende og en kvalitetsfølelse som gjør at de stiller sterkt mot Sony og Bose' alternativer.

Her snakker vi en utforming som skal utrykke premium-kvalitet og stilrenhet, uten å tiltrekke seg for mye oppmerksomhet. Vil du ha et par hodetelefoner som er tøffe men uten å gjøre for mye ut av seg, så kan de altså være et verdt en titt.

Komforten er også i utgangspunktet god, takket være kraftig polstring både i bøylen og i øreklokkene, men det er verdt å nevne at du avhengig av hodestørrelse kan oppleve at bøylen strammer litt mer enn man kanskje skulle ønske seg. Resultatet kan rett og slett bli at du får vondt i hodet av å bruke dem over lenger tid, så hvis du mistenker at dette kan gjelde deg så kan det være du bør vurdere andre alternativer. Fordel med den stramme passformen, er på sin side at de i hvert fall sitter veldig stabilt på hodet.

(Image credit: Truls Steinung)

Kontrollene er ganske intuitivt plassert. På høyre side finner du en av/på-knapp som også har en fjærbelastet tredje posisjon som aktiverer bluetooth-parring. Denne løsningen minner mye hvordan Bose løste dette i sine QC35, og det fungerer fint også her.

I fremkant av denne bryteren sitter volumknappene, i tillegg til en 2,5 mm hodetelefonutgang som lar deg bruke Tour One med kabel når du ønsker det. På høyre side sitter en USB-C-port i tillegg til en dedikert knapp som lar deg veksle mellom aktiv støydemping, awareness mode og passiv lyd.

I tillegg er også hele overflaten til den høyre klokken berøringsfølsom, og der kan du starte og stoppe avspilling med et trykk og dobbeltrykke for å hoppe til neste låt. Dessverre er det ikke mulig å hoppe bakover ved å trippeltrykke, slik man kan med en del andre tilsvarende produkter. Derimot kan du holde på overflaten i et par sekunder for å aktivere stemmeassistenten.

I appen får du mulighet til å bytte om funksjonaliteten til funksjonsknappen og holding på berøringsflaten, slik at førstnevnte aktiverer stemmeassistenten, mens sistnevnte veksler mellom å velge støydemping, awareness og passiv lyd.

Kontrollene på hodetelefonene er intuitive og gode å bruke. (Image credit: Truls Steinung)

Det er et stort pluss at JBL Tour One kommer med en solid oppbevaringsmappe, der du får plass til hodetelefonene og tilhørende kabler. Mappen er samtidig relativt slank, noe som er gjort mulig ved at øreklokkene kan vris og hele bøylen kan slås sammen.

Tilkobling er enkelt, og spesielt hvis du har en nyere Android-telefon som støtter Google Fast Pairing. Da vil et varsel dukke opp på skjermen så fort du slår på hodetelefonene, og du trenger bare å bekrefte for at tilkoblingen skal være klar. I tillegg får du tilbud om å laste ned den tilhørende JBL-appen.

I appen finner man en del innstillingsmuligheter, inkludert muligheten til å aktivere eller deaktivere autopause-funksjonen som slår inn når du tar av hodetelefonene, og en alarm som kan vekke deg om du tar deg en lur med hodetelefonene på.

I tillegg byr den også på en EQ som lar deg justere lyden etter eget ønske med et brukervennlig grafisk grensesnitt. Dessverre opplevde vi et problem med at innstillingene ikke alltid ble registrert slik at lyden ikke endret seg, men dette er forhåpentligvis bare en programvarefeil som blir rettet med en oppdatering.

God polstring kommer godt med, men bøylen kan nok bli i overkant stram for noen. (Image credit: Truls Steinung)

Når det kommer til aktiv støydemping så er den på ingen måte dårlig, men den er heller ikke helt på høyde med de beste. Den demper bass spesielt godt, så på flyturer vil du oppleve at de demper den mest plagsomme romlingen fra flymotorene ganske effektivt. Samtidig gjør den ikke så altfor mye med diskant og mellomtone, og du vil dermed høre skravling rundt deg omtrent like godt som vanlig. På den positive siden så påvirker ikke aktivering eller deaktivering av støydempingen lydkvaliteten på noen måte, og dette er ikke noe man alltid kan ta for gitt.

Samtalekvalitet er viktig for deg som ofte ringer eller mottar samtaler mens du bruker hodetelefonene dine, og JBL Tour One leverer greit nok på dette punktet uten å imponere nevneverdig. Lyden blir relativt klar og fri for støy, men den har et uttalt telefonpreg med manglende diskant som gjør at du kan bli slitsom å høre på i lengden. De låter altså ikke dårlig, men hvis samtalekvalitet er viktig for deg så finnes det bedre alternativer å vurdere.

Lydkvalitet

(Image credit: Truls Steinung)

Vi kan like godt nevne den største styrken når det kommer til lyden i Tour One med en gang, og det er at den er imponerende åpen og lufting. Faktisk kan det å lytte til musikk med Tour One minne litt om hvordan det er å ha på seg et par hodetelefoner med åpent design, og det må sies å være ganske imponerende. Første gang vi prøvde dem ble vi faktisk et øyeblikk usikre på om lyden kom fra inni hodetelefonene eller fra høyttalerne foran oss, og det var en uventet opplevelse.

Samtidig er jo dette snakk om et JBL-produkt, og selskapet har en lydprofil som er gjenkjennelig. Her får du flott og presis bass, og en frisk diskant og øvre mellomtone som bringer frem vokal, gitarriff og synthlinjer på glimrende vis. Til gjengjeld er den nedre mellomtonen ganske avdempet, og du får dermed ikke den helt store detaljrikdommen i akustisk musikk.

Setter du på Billie Eilish' "NDA" får du virkelig kjente basstrykket Tour One kan levere, mens du samtidig får den nære vokalen hennes rett inn i øregangene og det store lydbildet fyller hele "rommet" rundt deg når løftet i refrenget kommer.

En låt som Royal Bloods "Oblivion" får også et flott fundament med den kraftige bassen, samtidig med at den røffe "gitarlyden" (som egentlig er en bass) absolutt kommer til sin rett.

En svakhet som må nevnes er at den friske diskanten til tider kan bli i overkant fremtredende, slik at den står i fare for å bli masete. Hvor mye dette vil plage deg er nok til en viss grad avhengig av preferansene dine, og dette er også et typisk trekk ved lydprofilen til JBL. Dermed er det nok slik mange av deres tilhengere vil ha det.

Batterilevetid

JBL lover at Tour One skal holde til 24 timers bruk ved normalt volum, og vår testing viser at det stemmer ganske bra. For å få til dette, er det nok imidlertid lurt å aktivere automatisk avslåing etter 15 minutters inaktivitet.

Det er også verdt å få med at JBL lover en batterilevetid på hele 50 timer om du har aktiv støydemping deaktivert. Dette har vi ikke testet like grundig, men alt utover 30 timer er uansett veldig bra, og hvis man kan nå opp mot 50 timer når behovet er der så er det helt glimrende.

Bør jeg kjøpe JBL Tour One?

Tour One kan være et veldig godt kjøp om du finner dem på tilbud. (Image credit: Truls Steinung)

Kjøp dem hvis ...

... du vil ha luftig og kraftig lyd

JBL er kjent for kraftig bass og frisk diskant, og det får du også her. I tillegg imponerer Tour One med et luftig lydbilde som føles imponerende åpent ut.

... du vil ha enkle og intuitive kontroller

Vi satte pris på hvor pålitelige kontrollene på hodetelefonene var, noe som ikke alltid er tilfelle med berøringskontroller.

... du vil ha ekstra lang batterilevetid

Vi opplevde at Tour One lett kunne holde det gående i opptil 30 timer mellom hver lading, noe som er mer enn de 24 timene JBL lover.

Ikke kjøp dem hvis ...

... hodetelefoner har lett for å bli for stramme over hodet ditt

Tour One kan bli i overkant stramme over hodet, så hvis dette er noe du er følsom for så kan det være du bør vurdere andre alternativer.

... du har trangt budsjett

JBL Tour One er ikke billige, og hvis du kunne tenke deg noe rimeligere så bør du se nærmere på Jabra Elite 85h eller JBLs egne Tune 750BTNC.

... du vil ha best mulig aktiv støydemping

Støydempingen til Tour One er ikke dårlig, men den kan ikke helt måle seg med Sony WH-1000XM4 og Bose Noise Cancelling Headphones 700.