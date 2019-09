Førsteinntrykk: iPhone 11 Pro Max

Du har sikkert allerede bladd deg gjennom vårt førsteinntrykk av iPhone 11 Pro, og lurer på om du heller skal sjekke ut den største modellen. (Hvis du ikke har det, burde du virkelig det. Ta det med ro … vi venter på deg.)

Noe som er heldig for deg er at vi har fått kloa i begge telefonene på lanseringsbegivenheten for iPhone, og vi er innstilt på å gi deg innsikt i hva som er forskjellen på de to modellene.

Spoiler: først og fremt er iPhone 11 Pro Max littegrann større enn iPhone 11 Pro. Som den litt mindre enheten ser Pro Max-versjonen veldig lik ut som iPhone anno 2018, med nærmest identisk design og skjermfasong.

Likevel er det litt å pløye seg gjennom. Og iPhone XS Max var favorittelefonen til mange brukere i fjor, takket være det store batteriet og den vidstrakte skjermen.

Faktisk var 2018-utgaven av Max den iPhone modellen med høyest ytelse og best spesifikasjoner noensinne, så hvor godt klarer egentlig iPhone 11 Pro Max å føre stafettpinnen videre?

iPhone 11 Max: lanseringsdato og pris

Hvis du lengter etter å legge hendene rundt denne gigantiske telefonen, er lanseringsdatoen for iPhone 11 Pro Max satt til fredag 20. september – og du kan forhåndsbestille den fra fredag 13. september hvis du ikke vil vente én dag lenger enn du må.

Prisen kan imidlertid være et hinder for mange. Det er kanskje overflødig å snakke om hvordan toppmodellen enkelte steder koster mer enn en MacBook – det er sant, men dette har vært tilfellet i flere år nå – og det er egentlig lite relevant, ettersom det er snakk om to vidt forskjellige produkter.

Likevel illustrerer det hvor dyr den aller beste modellen av iPhone 11 Pro Max er.

iPhone 11 Pro Max begynner på 12.999 kroner for utgaven med 64 GB lagring, og går du opp et steg til 256 GB må du ut med 14.890 kr. Er du blant dem som ikke tar til takke med noe mindre enn det råeste som er å få tak i, må du på sin side ut med hele 17.190 kr for toppmodellen med 512 GB lagring.

Kamera og video

Kameraet er nok det som vil stjele overskriftene med iPhone 11 Pro Max, der det er satt inn en tredje kamerasensor på baksiden.

Kameraoppsettet fyller nå et stort kvadrat på baksiden av telefonen, i stedet for fjorårets smalere rombeform. Ved at kameraenheten har samme farge som resten av telefonen, stikker den seg mindre ut fra helheten, men det er likevel et stort inngrep.

Med flerkameraoppsettet kan du zoome inn eller ut med 2x, men dette gikk litt klønete for seg i vår test, i overgangene mellom sensorene. (Image credit: TechRadar)

De tre sensorene omfatter den «normale», telelinsen og ultravidvinkelvarianten. Dette oppsettet er det samme som på den mindre iPhone 11 Pro, og det rommer den samme kunstige intelligensen (AI) på innsiden – takket være en forbedret Neural Engine fra Apple, altså «Hjernen» man finner inni den nye A13 Bionic-brikken. Da klarer man til og med å redde dårlige fotografier.

Har du tatt et dårlig bilde der et hode er kappet av? Ultravidvinkelen gir deg en forhåndsvisning slik at du ikke gjør det neste gang. Bedre nattmodus? Det er Apples siktemål, og testbildene vi har sett tok seg virkelig bra ut med tanke på det lyse og det mørke, men vi trenger å få testet ut dette i virkeligheten for å se hvordan den gjør seg sammenlignet med Google Pixels Night Sights funksjon.

Sjekk ut forskjellene på testbildene som ble vist ved lanseringsbegivenheten:

Sjekk ut forskjellene på testbildene som ble vist ved lanseringsbegivenheten:

Den kraftige brikken i det bankende hjertet til iPhone 11 Pro Max er også kapabel til temmelig imponerende videoopptak. 4K native video ved 60 fps, og Apple kunne ikke få skrytt nok på lanseringen av hvor vidundelig dette er.

Ettersom smarttelefoner begynner å bli den foretrukne redigeringsenheten for video på farten, er funksjoner som dette uvurderlige, og det er flott å se at Apple integrerer dem i den nyeste rekken av iPhone-modeller.

Det å kunne spille inn og redigere direkte fra iPhonen ser endelig ut til å bli virkelighet med denne nye modellen – så vi ser frem til å se om dette også er nyttig for ikke-profesjonelle regissører.

Men ut over det kan vi egentlig ikke si så mye om kameraet på iPhone 11 Pro Max. Det vi fant ut i løpet av den korte tiden vi fikk knipset med telefonene på lanseringsbegivenheten var egentlig ganske lite, men vi merket oss at kameraet var hurtig og skarpt som aldri før ved god belysning.

Design og skjerm

På designfronten kommer ikke iPhone 11 Pro Max med mye som er annerledes enn iPhone 11 Pro. Som paret iPhone XS og XS Max, er disse to telefonene bare designet til å være større eller mindre varianter av hverandre, slik at brukerne kan bestemme seg for hvilken som passer dem best.

iPhone 11 Pro Max er svært lik den største av modellene fra 2018, med tanke på ytterkanten i metall, baksiden i glass og høytallerristene nederst på enheten.

Den viktigste forandringen er den forannevnte kameraklumpen. Vi har hatt ulike varianter av disse på iPhone i noen år nå, og dette er en måte å få telefonen til å virke slank og elegant, samtidig som det gir sensorene mer plass til å hanke inn lys og forbedre smarttelefonbildene dine.

Skjermpanelteknologien er også omtrent som fjorårets. OLED-skjermen er fortsatt der, noe som gir klare bilder, høyoppløst skarphet, kraftigere farger og livligere kontraster mellom mørke og lyse områder i bildene.

Noe nytt er Super Retina XDR-skjermen, som bokstavelig talt gjør ting lysere med de to ytterpunktene i lyshetsskalaen: 800 nits når du er ute i sollyset og trenger at skjermen er lys når du ikke ser innhold i HDR, og utrolig 1200 vits når du er utendørs og faktisk ser HDR-innhold.

Den ser også vesentlig lysere ut enn 1200 nits, noe som innebærer at du kan se film som støtter HDR10 og Dolby Vision med enda større dybde, i tillegg til at du kan bruke skjermen som en enda bedre referansemonitor når du filmer.

Du kan se en mengde filmer med blendende lysstyrke og likevel se de mørke scenene med stor klarhet. Da vi testet ut filmene som fantes tilgjengelig viste telefonen oss intet nytt med hensyn til ytelse, men dette var i det lyse, luftige demolokalet, og man må gå grundigere til verks for å teste ut dette.

Den store 6,5- tommers skjermen føles stor i hånden, selv om du skulle være vant til å bruke en enda større mobil, men det betyr likevel ikke at den er for stor, for hvis du velger akkurat denne telefonen er det nettopp for å få mer å ta i.

Vi mener at hvis du er komfortabel med den største varianten, burde du også dra nytte av den. Den gir deg mer tumleplass til nettsurfing, mer skarphet, og en bedre skjerm til filmtitting og gaming – og alt dette er flott å ha på en smarttelefon.

Bare pass på å skaffe deg et iPhone 11 Pro Max-deksel i tilfelle du skulle glippe telefonen – og det kan fort skje endel ganger.

iOS 13 og batterikapasiteten

Som sin mindre slektning innebærer iPhone 11 Pro Max' status som en av toppmodellene fra Apple i 2019, at den viser frem det beste av iOS 13.

Grensesnittet er omtrent som du vil vente deg, særlig om du har vent deg til å bruke den offentlige betaen av iOS 13 de seneste par månedene.

Det betyr ikke at det ikke kommer noen nye funksjoner med den nye 11 Pro. For eksempel er Face ID blitt forbedret, takket være et bredere synsfelt i frontkameraet.

Noe vi konsentrerte oss om den korte tiden vi fikk med enheten var gaming-kapasiteten til iPhone 11 Pro Max (og dette er et navn vi ikke venner oss til med det første). Det ble gjort et stort poeng av at A13 Bionic-brikken ikke bare er den raskeste i en smarttelefon noen gang, men også en av dem med størst grafikkapasitet.

Da vi testet ut spillet Pascal’s Wager i demoområdet oppdaget vi et par ting: det brukte noe lengre tid på å laste enn vi hadde trodd, men da vi først kom igang, viste den grafiske overlegenheten seg i lyset som spilte i hovekarakterens rustning og rendringen av skyggene omkring. Dette var helt overlegent til å være en smarttelefon.

Hovedspørsmålet er hvordan denne kraften vil arte seg under en lang spillsekvens. Apple har tro på at den kan holde det gående hele veien, men la oss finne ut hvordan det påvirker energinivået gjennom en litt lengre sekvens.

Når det gjelder batteritiden, skryter Apple av A13 Bionic-brikkens evne til å forlenge tiden mellom ladingene. De hevder at varigheten er økt med fem timer sammenlignet med den 12 måneder eldre iPhone XS Max, og i tillegg leveres den – endelig – med en hurtiglader.

Vi sier endelig fordi detter er noe Samsung og andre har tilbudt en god stund nå, så det er kjærkomne nyheter at alle som kjøper den nye iPhone 11 Pro Max kan dra nytte av hurtigladeren fra første øyeblikk. Apple skryter av 0 til 50 prosent lading på bare 30 minutter med den medfølgende 18 W-adapteren.

Her får du imidlertid ingen omvendt trådløs lading. Ryktet om noe slikt svirret en del i oppladingen til iPhone-lanseringen, men det ser ikke ut til at Apple har fått til funksjonaliteten de ønsket.

Tanken var å få våre AirPods, Apple Watch eller kanskje til og med en annen iPhone til å kunne lades opp på baksiden av enheten, men det skjer ikke denne gangen. Uansett får man faktisk trådløs lading, slik at du ikke alltid må plugge inn Lightning-kabelen for å bygge opp batterinivået noen dyrebare prosent.

Noe vi ikke har fått testet ennå er at iPhone 11 Pro Max skal ha bedre batterikapasitet enn lillesøsteren iPhone 11 Pro, ettersom det er plass i det større skroget til et fysisk større batteri. Mer plass = mer mAh til å holde mobilen i gang lenger.

Tidlig vurdering

Hvis du er typen som bare vil ha den aller beste iPhone-modellen med tanke på kraft og ytelse, er det nok iPhone 11 Pro Max du skal skaffe deg.

Hovedinnvendingen er størrelsen. Telefonen er stor i hånden, rett og slett. Den er heller ikke like umiddelbart nyskapende som iPhone 11 Pro, ettersom vi allerede fikk en telefon av denne størrelsen i fjor.

Dessuten begynner designet å se litt utdatert ut med den nedsenkningen øverst på skjermen, og fraværet av funksjoner andre produsenter kan tilby.

Det er grunnfestet i Apples natur å lage en smarttelefon som akkurat er bra nok, med det oppgraderte kameraet som gjør det akkurat tilstrekkelig annerledes fra iPhone XS Max for Apple-entusiastene. Men det føles ikke som noe man må ha, til tross for at den nå sikter seg mot «proff»-markedet – eller mot dem som streber etter å tilhøre det.