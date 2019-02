Mer hjelpsomme feilmeldinger er på vei til Windows 10

Det kan se ut som feilmeldinger kan bli mer hjelpsomme i den kommende april-oppdateringen for Windows 10.

Alle som har brukt Windows har på et eller annet tidspunkt støtt på feilmeldinger om at noe har gått galt, som at et program eller selve Windows har stoppet opp.

Ikke bare er feilmeldinger irriterende – de er ofte også lite hjelpsomme. Vanligvis får du bare vite at noe har gått galt, i tillegg til å peke mot en Knowlegde Base-artikkel (uten en direkte lenke) eller gir deg en rekke med uforståelige bokstaver og tall. Du får altså ikke så mye å gå på hvis du skal prøve å løse problemet.

Nå har imidlertid Ars Technica oppdaget at apriloppdateringen for Windows 10 (også kjent som 19H1) vil bringe med seg nye feilmeldinger som ikke bare forteller deg hva som er feil, men også gir deg forslag til hvordan du løser problemet.

Gir deg løsninger, ikke bare problemer

Ved å tilby løsninger utover å bare opplyse om at en feil har oppstått, vil disse meldingene forhåpentligvis gjør Windows 10 litt mindre forvirrende og frustrerende å bruke.

Når et problem har oppstått vil du se ulike løsningsalternativer, og i tillegg en «lær mer»-lenke som tar deg til den relevante Knowledge Base-artikkelen i stedet for å overlate til deg å finne den selv.

Ideelt sett hadde vi ikke trengt feilmeldinger i de hele tatt, men realiteten er at feil vil oppstå feil før eller siden, så det er veldig positivt at Microsoft prøver å gjøre disse beskjedene mer hjelpsomme.