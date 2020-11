Monster-PC til 380 000 kroner med tre RTX 3090-skjermkort er «den kraftigste og mest stillegående» noensinne

Vi i TechRadar elsker fjollete og dyre PC-prosjekter – dermed elsker vi også at Overclockers UK har slått seg sammen med Ian «8Pack» Parry (som har satt mang en rekord i overklokking) og laget et vanvittig monster: Et system til 380 000 kroner bestående av to PC-er, og med totalt tre RTX 3090-skjermkort. Hvis du har hatt problemer med å finne et RTX 3090 i butikkene, så kan det være fordi en stor andel befinner seg i denne maskinen.



8Pack OrionX2 Dual System Extreme koster som nevnt hele 380 000 kroner, og for prisen får du to særdeles kraftige PC-er i et spesiallaget kabinett som har blitt bygget av profesjonelle.

Ifølge Overclockers UK er «8Pack-serien laget for ekstreme entusiaster som higer etter det ultimate når det gjelder ytelse og det som skal til av håndverk, som bare Overlockers UK kan tilby.»

Spesifikasjoner

For samme pris som et par års nedbetalinger på huslånet, eller en ny bil, så forventer en kanskje at 8Pack OrionX2 Dual System Extreme har greie spesifikasjoner, og man har selvsagt helt rett.



Hovedsystemet har en overklokket Intel Core i9-10980XE med 18 kjerner og to mektige Nvidia RTX 3090-skjermkort koplet sammen via NV-Link. Man kan også konfigurere om maskinen til å ha tre RTX 3090-kort til å kjøre hver for seg, om man eksempelvis skal bruke maskinen til rendering eller lignende. Hver GPU har 24 GB GDDR6X-minne og er vannkjølt.

Maskinen kommer også med 128 GB RAM kjørende på 3600 MHz, to 2 TB Samsung 970 Evo M.2 NVMe-SSD-er som kan brukes i RAID 0 om man er ute etter ekstrem fart samt en 14 TB Seagate Ironwolf Pro-harddisk.



Allerede nå ser man at dette ikke akkurat er daffe saker, men 8Pack OrionX2 Dual System Extreme har også en PC nummer to innebygget, og det er ikke slik at dette er noe småtteri heller.



Dette andre systemet er basert på et Asus ROG Strix Z490I Gaming Mini-ITX-hovedkort med en overklokket Intel Core i7-10700K-prosessor, nok et RTX 3090, 32 GB DDR4 RAM, to 2 TB Samsung 970 Evo M.2 NVMe SSD-er i RAID 0 og en 14 TB Seagate Ironwolf Pro-harddisk.

(Image credit: Overclockers UK)

8Pack OrionX2 Dual System Extreme har tre spesiallagede vannkjølingssystemer, og hele greia får strøm fra en PSU på 2000 watt, en såkalt 8Pack Edition Super Flower Leadex – og det hele får man i et Phanteks-kabinett laget for anledningen.



Så, ja, du får mye for pengene, men trenger du noe av dette? Svaret er nesten garantert «nei». Den andre maskinen i kabinettet ville ha vært mer enn nok til å kunne spille alle de nyeste spillene i årevis fremover, mens hovedsystemet, med to (eller tre) RTX 3090-kort og 128 GB RAM er selvsagt bare tull å bruke til spill – hvis man vil ha en arbeidsstasjon med futt i kan dette systemet derimot være brukbart.

Vi kan ikke tenke oss at Overclockers UK selger mange av disse maskinene, men om du faktisk vil ha en, så er det også mulig å konfigurere innmaten. På grunn av at 8Pack også har andre jobber, vil det ta omtrent 42 dager å bygge et av disse monstrene, og det er også overveiende sannsynlig at du må vente litt ekstra på skjermkortene – bare det å få tak i ett RTX 3090 er vanskelig nok, her skal det altså til fire.