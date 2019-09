Microsoft kan komme til å droppe Intel til fordel for AMD i Surface Laptop 3

Det kan se ut som Microsoft planlegger å lansere en 15-tommer Surface Laptop 3 med AMD Ryzen-prosessor i forbindelse med sitt lanseringsarrangement 2. oktober.

I og med at Microsoft hittil har holdt seg til Intel, så blir dette i tilfelle første gang AMD får stå for hjernen i en Surface-enhet.

Dette vil være en stor seier for AMD, og et kraftig slag for Intel. Microsofts Surface-enheter er premium-produkter som skal vise frem hva Windows 10-enheter er gode for, så dette valget vil kunne ses som en sterk anbefaling av AMD fra Microsofts side.

Ryktene stammer fra WinFuture som har funnet skjulte oppføringer om Surface-laptoper med AMD-prosessor hos europeiske forhandlere, og dette får dem til å hevde at de er overbevist om at en ny Surface 3 15-tommer skal utstyres med AMD på innsiden.

15-tommer for første gang

Ryktene peker altså også mot at Surface Laptop 3 får en 15-tommer skjerm, mens tidligere modeller kun har bydd på 13 tommer. På den måten kan Surface Laptop 3 også appellere til bruker som vil ha en større plass å jobbe på.

Vi vet ingenting sikkert om hvilke AMD-brikker Microsoft kan komme til å bruke, men WinFuture foreslår AMD Ryzen 5 3550H og Ryzen 7 3750H som gode kandidater, fordi de kombinerer kraftig 4-kjerners ytelse med Radeon RX Vega-grafikk.

Vi kommer til å være til stede under Microsofts lanseringsarrangement 2. oktober, og hvis en 15-tommer Surface Laptop 3 blir vist frem der så kommer vi til å bringe deg våre førsteinntrykk av den så fort det lar seg gjøre.