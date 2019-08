Hyundais nye sparkesykkel lades i bilen

Hyundai melder i dag at de har utviklet en prototype på en kompakt og sammenleggbar elektrisk sparkesykkel, som er ment å brukes til såkalt «last mile»-mobilitet.

Planen skal ifølge selskapet være å integrere slike sparkesykler med bilder fra både Hyundai og Kia, og tanken er at den skal lades mens du kjører bil og så være klar til bruk når du parkerer.

Hyundai viste frem et slikt konsept allerede under CES i 2017, men den nye modellen skal være kraftig forbedret. Driften er flyttet fra forhjulet til bakhjulet for å øke stabiliteten, og forhjulet har også fått fjæring.

Holder seg innenfor norske regler

Ellers har sparkesykkelen et batteri på 10,5 Ah, og rekkevidde på 20 km. Topphastigheten holder seg også innenfor den norske grensen med 20 km/t.

I videoen ovenfor virker det veldig enkelt å legge den sammen og ta den med deg, men vekten på 7,7 kg får oss til å tenke at den kanskje ikke er fullt så enkel å ta under armen som Hyundai gir inntrykk av.

Hyundai har også planer om å utstyre sparkesykkelen med regenerativ bremsing, og dermed øke rekkevidden med 7 prosent.

Akkurat nå den nye sparkesykkelen kan ventes å dukke opp i biler fra Hyundai og Kia er ikke kjent, men det virker i hvert fall som selskapet har kommet et godt stykke i utviklingen så det er ikke sikkert det vil ta så alt for lang tid.