West Ham – Manchester City: Slik ser du Premier League-kampen, uansett hvor du befinner deg

Manchester City starter sitt forsvar av Premier League-tittelen mot West Ham, som kunne by på mangt et problem for Pep Guardiola forrige sesong. The Hammers var farlig nære å kjøre City-seieren i grøfta i nest siste runde, og det er ingen garantier for at Guardiola har klart å integrere Erling Braut Haaland, den nye super-nieren fra Norge riktig ennå. David Moyes menn har alle muligheter til å overraske i dag. Følg med videre for mer informasjon om hvordan du ser West Ham – Manchester City og Premier League på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.

West Ham vs. Manchester City Dato: Søndag 7. august Avspark: 15:00 Arena: London Stadium, London Norske TV-kanaler: Viasport Premier League, Viasport Premier League 1, Viasport Premier League 2, Viasport Premier League 3, Viasat Ultra HD, Viasat 4 Strøm på nett: Viaplay (opens in new tab) Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt (opens in new tab)

Abu Dhabi-pengene har har fri flyt inn til klubbkassa i sommer, men storsigneringen Haaland har, ikke overraskende, allerede fått hard medfart i den britiske pressen etter å ha kastet bort et par urovekkende gode sjanser i forrige helgs Community Shield. At Kevin de Bruyne ikke så ut til å være villig til å spille frem nordmannen da han skapte problemer for Liverpools offsidefelle var en snodig detalj.



Samarbeidet mellom de to har vært en våt drøm helt siden interessen for jærbuen entret ryktemølla, men det kan se ut til at playmakerne på City har blitt litt for vante med Guardiolas spissløse system. Det kan potensielt ta litt tid å bli vant med at monsteret fra Borussia Dortmund gjør motstanderenes forsvar til en lekestue.



West Hams slueste trekk i sommer var å klare å beholde Declan Rice og Jarrod Bowen, som terroriserte City i mai. Sistnevnte puttet to nesten identiske mål ved å dra nytte av et par småfeil i City-forsvaret, og Michael Antonio burde strengt tatt ha stått for et tredje, før Guardiolas menn slo tilbake.



The Hammers gikk ut av startblokka med et brak forrige sesong, og det virket nærmest garantert at de ville ende opp på kvalifiseringsplass (til Champions League), men luften gikk etter hvert ut av laget. At Gianluca Scamacca nå er med på laget bør lette byrden for ovennevnte Antonio, men om det holder helt inn denne gangen gjenstår å se. Slik ser du West Ham – Manchester City og Premier League på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.

Slik ser du Premier League-fotball hvis du befinner deg i utlandet

Nå som det er fritt frem å dra på reise til nær og fjern er det ikke umulig at du i løpet av Premier League 2022/23-sesongen kommer til å befinne deg utenlands, hvilket i praksis betyr at det kan bli vanskelig å få tilgang til engelsk fotball slik du er vant med hjemme. Ingen grunn til panikk! Selv om geoblokkering fører til at du ikke kan nyte norske Premier League-strømmer utenfor EU/EØS, så finnes det en løsning.



De digitale grensene kan forseres hvis man bruker en VPN-tjeneste – dette er supersmart programvare som lar deg bestemme hvor enheten du bruker til strømming skal befinne seg i verden, i alle fall sett utenfra. Dette lar deg reise verden rundt, samtidig som du får tilgang til norske sendinger – og det er slett ikke vanskelig å bruke en VPN-tjeneste.

Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se Premier League, uansett hvor du befinner deg i verden.

(opens in new tab) ExpressVPN – skaff deg vår testvinner (opens in new tab)



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis (opens in new tab). Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager (opens in new tab)

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske Premier League-sendingene fra utlandet.

Slik strømmer du de norske Premier League-sendingene

I mange land kan det være krevende å sette seg inn i hvem som har rettighetene til å sende sportsbegivenheter, og deriblant Premier League. Det er ikke like komplisert i Norge, men i år er det faktisk noen forandringer. I 2021/2022 var det TV2 som hadde senderettighetene til Premier League-kampene, men i 2022/2023 er det Viaplay Group (tidligere NENT) som tar over stafettpinnen. Skal man strømme Premier League på nett er det derfor Viaplay (opens in new tab) og pakken Viaplay Total (opens in new tab) man må skaffe seg for å få tilgang.