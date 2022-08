Slik ser du Samsung Galaxy Unpacked: Galaxy Fold 4, Flip 4 og Watch 5 later til å være klare til lansering

En av de største teknologibegivenhetene i 2022 er på trappene: Samsung Galaxy Unpacked 2022 går av stabelen i dag, den 10. august klokken 15:00.



Hvis du er interessert i brettbare telefoner, smartklokker eller ørepropper, så bør du spisse både ører og øyne i dag. Vi forventer at både Samsung Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Watch 5, Galaxy Watch 5 Pro og Galaxy Buds 2 Pro dukker opp under dagens presentasjon.



Det later til å bli en lansering proppfull av nye produkter, og TechRadar kommer til å følge det hele med argusøyne, så heng på i timene før og etter Samsung-showet for mer informasjon om annonseringene.

Slik ser du Samsung Galaxy Unpacked på nett

Mange produsenter strømmer sine lanseringer via YouTube, og enkelte ganger på sine egne hjemmesider, men Samsung går hakket lengre denne gangen.



Selskapet tilbyr Samsung Galaxy Unpacked 2022 på YouTube (opens in new tab), den offisielle Samsung-siden (opens in new tab), Samsungs amerikanske Newsroom (opens in new tab) og (slik det ser ut nå) også på Twitter (opens in new tab). Du vil til og med kunne få med deg showet i The Metaverse, hos Samsung 837X. (opens in new tab)



I skrivende stund er ikke strømmene oppe og gå på noen av sidene, men vi regner med at de går på luften en del timer før evenementet faktisk starter. Vi oppdaterer artikkelen fortløpende med YouTube-strøm så fort den blir tilgjengelig, slik at du kan se det hele uten å forlate siden.

I mellomtiden kan du stikke innom noen av lenkene over, der du har mulighet til å slå på påminnelser, slik at du får et varsel når arrangementet starter.



Uansett hvordan du velger å få med deg lanseringen er det verdt å lese seg opp om disse enhetene, siden lekkasjer vitner om store oppgraderinger kontra forgjengerne. Samsung Galaxy Watch 5 Pro ser for eksempel ut til å bruke et batteri som varer i over tre dager, mens Galaxy Z Fold 4 kan ende opp med fysisk plass til en S Pen. Galaxy Z Flip 4, på sin side, ser ut til å tilby svært god ytelse sammenlignet med prisen.



Det kan med andre ord i år være snakk om mer enn bare små oppgraderinger i år – Samsung ser ut til å ta sikte på å komme seg inn på våre lister over årets beste mobiler og smartklokker.