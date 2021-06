Slik ser du Microsofts Windows 11-lansering live

Microsoft arrangerer et lanseringsevenement for Windows 11, oppfølgeren til dagens Windows 10, som er krumtappen i millioner av PC-er verden over – slik ser du arrangementet.



Evenementet skal finne sted den 24. juni, klokken 17:00, norsk tid.

I forkant av det vi regner med er dagens annonsering, har Microsoft hausset opp noe de kaller «neste generasjon Windows». Siden selskapets operativsystem er såpass utbredt, så er det definitivt verdt å få med seg det Microsoft har å si, for dette er, etter all sannsynlighet, operativsystemet du kommer til å bruke i årene som kommer, særlig om du kjøper deg en ny laptop eller stasjonær PC.

Les videre, under viser vi deg hvordan du ser Windows 11-lanseringen, uansett hvor du befinner deg i verden.

Slik ser du Windows 11-lanseringen live

Windows 11-lanseringen finner sted den 24. juni, klokken 17:00, norsk tid.



Du kan se evenementet på Microsofts Event-side, som altså kommer til å fungere som vert – hvis du, som oss, er av den glemsomme sorten, sett på en alarm. Dette vil du ikke gå glipp av. Hvis du har problemer med strømmen, så kan du følge med på Twitter.

Vi regner med at Microsoft også kommer til å laste opp evenementet på Windows-kanalen på YouTube i etterkant, om du ikke har tid til å se på den akkurat nå.

Hva blir presentert i Microsofts Windows 11-evenement?

Windows 11 er en av de minst hemmelige hemmelighetene i verden akkurat nå, siden x nå tydeligvis gir haugevis med folk en forhåndstitt på det vi regner med Microsoft kommer til å annonsere.

Det må sies at Microsoft per nå ikke offisielt har uttalt seg om lekkasjen, ei heller har selskapet faktisk brukt navnet «Windows 11» i offisiell kommunikasjon. Arrangementet som finner sted i dag heter for eksempel simpelthen «Microsoft Windows Event».

Vi er likevel ganske sikre på at Microsoft kommer til å annonsere et nytt operativsystem senere i dag, og at det kommer til å hete Windows 11. Selv om Microsoft ikke offisielt har snakket om Windows 11, så har selskapet gitt ut en rekke teasere – arrangementet starter for eksempel klokken 11:00 (lokal tid), hvilket er et unormalt tidspunkt for et lanseringsevenement.



Microsoft har også lagt ut en video med oppstartslyder sakket ned med 4 000 %, og totallengden på videoen var, ja, du gjettet det, 11 minutter.

Operativsystemet som forvillet seg ut på nett forrige uke er også spekket med referanser til Windows 11, og det samme er Microsofts egen dokumentasjon på nett (dette kan ha vært en glipp.)



Det er derfor vi er nesten helt sikre på at det er Windows 11 som kommer til å bli annonsert under dagens arrangement. Microsoft kommer antageligvis til å gi oss et kort innblikk i det nye operativsystemet, bekrefte navnet og plukke ut noen godbiter vi kan glede oss til.

Vi tror likevel ikke at Windows 11 kommer til å bli lansert med det aller første. Gitt at testversjonen som kom på avveie ikke latet til å være i nærheten av ferdig, så er nok den offisielle lanseringen noen måneder frem i tid – kanskje i oktober, måneden nye Windows-versjoner tradisjonelt blir lansert.

Det kan dog hende at vi kommer til å få informasjon om hvorvidt Windows 11 kommer til å bli en gratis oppgradering, samt hvilke versjoner av OS-et Microsoft planlegger, og kanskje hva slags maskinvare en trenger for å kjøre det.