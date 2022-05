Slik ser du Eurovision 2022: datoer, låter, odds, vinnere – se arrangementet, uansett hvor du befinner deg

Elsk eller hat det, Eurovision Song Contest ligner ingenting annet. Det internasjonale Melodi Grand Prix er et musikalsk karneval med merksnodige artister fra inn- og utland som vil få deg til å hyle av glede og gjemme deg bak putene i gremmelse. Det hele sparkes i gang den 10. mai i Torino. Følg vår guide i det følgende, der vi forklarer alt du trenger å vite om Eurovision 2022 – alt fra hvordan du ser evenementet på nett, når Eurovision foregår, favoritter, sanger og hvilke land som er med – og det beste med det hele: det er gratis!

Eurovision 2022 Semifinale 1: Tirsdag 10. mai Semifinale 2: Torsdag 12. mai Finale: Lørdag 14. mai Starttidspunkt (samtlige dager): 21:00 Arena: Palasport Olimpico, Torino, Italia Slik strømmer du i Norge: NRK TV Se uansett hvor du befinner deg: Test ExpressVPN 100% risikofritt

De italienske rockerne Måneskin gjorde et uutslettelig inntrykk under fjorårets arrangement, og gjorde at vi i Norden i det minste kunne trøste oss med at en artist med danske aner endte opp på topp. Italienerne støvsugde verden for poeng med sin energiske fremføring av «Zitti e buoni», og endte opp 17 plasser over TIX.



Nordiske storheter er på ingen måte mangelvare under Eurovision 2022, heller ikke av typen som spiller på nostalgi, for i år kommer vi til å bli videre kjent med The Rasmus – ja, de rent faktiske Rasmusene bak «In the Shadows» – spillende og syngende for Finland med sin «Jezebel».

Årets snakkis, som oser Eurovision, er likevel utvilsomt «Give That Wolf a Banana», en irriterende fengende electropop-hit om en ulv ved navn Keith... eller Jim. Vi snakker selvfølgelig om Subwoolfer, duoen som gjemmer seg bak gule masker og tettsittende dresser, og som i dagene fremover kommer til å danse og synge seg så langt som overhodet mulig. Vi håper i det minste de bleknebbede skrubbene kan gi Ukraina en fair fight.

Slik ser du Eurovision på nett, helt gratis

Som vanlig er det NRK som sender Eurovision 2022. Har du ikke muligheten til å se arrangementet på TV, så er det mulig å strømme via NRK TV-appen i hele EU/EØS. Starttiden for evenementene i dagene som kommer er klokken 21:00. Det gjelder både semifinalene og selve finalen på lørdag. Fire episoder med oppvarming og presentasjon av alle artistene og låtene ligger også tilgjengelig for strømming under tittelen «Adresse Torino». Strøm hele Eurovision 2022 gratis på NRK TV. Befinner du deg utenfor Europa når Eurovision 2022 sendes? Null stress, du kan likevel ta i bruk NRKs gratissendinger. Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se Eurovision på NRK TV om du er i utlandet.

Slik ser du Eurovision 2022 hvis du befinner deg i utlandet

Geoblokkering kan surne enhver Eurovision-kveld, for det er ikke alltid så lett å kople seg på strømmetjenester når man er på reise. Eurovision sendes også på TV over store deler av verden, så det er mulig du klarer å finne en lokal kneipe med tilgang, men det enkleste er selvsagt å strømme selv.

De digitale grensene kan likevel forseres hvis man bruker en VPN-tjeneste – dette er supersmart programvare som lar deg bestemme hvor enheten du bruker til strømming skal befinne seg i verden, i alle fall sett utenfra. Dette lar deg reise verden rundt, samtidig som du får tilgang til norske sendinger – og det er slett ikke vanskelig å bruke en VPN-tjeneste.

Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se Eurovision 2022, uansett hvor du befinner deg i verden.

ExpressVPN – skaff deg vår testvinner



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis. Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager

Slik bruker du en VPN for å se Eurovision 2022

Det er såre enkelt å bruke en VPN-tjeneste for å få tilgang til NRK TV når du befinner deg i utlandet. Det hele gjøres på følgende vis:

1. Last ned og installer VPN-programvaren – vår testvinner er ExpressVPN

2. Kople deg til en passende server – åpne VPN-applikasjonen, velg så en geografisk lokasjon du vil kople deg til (Norge, i dette tilfellet.)

3. Gå inn på strømmetjenesten og bruk enheten som vanlig – gå inn på NRK TV og bruk appen slik som du ville ha gjort det hjemme i stua.

Tidligere vinnere av Eurovision Song Contest

The Rasmus fra Finland skal bryne seg på Subwoolfer og Norge under Eurovision 2022. (Image credit: Eurovision / EBU / ANDRES PUTTING)

1956 – Sveits – «Refrain» med Lys Assia

1957 – Nederland – «Net als toen» med Corry Brokken

1958 – Frankrike – «Dors, mon amour» med André Claveau

1959 – Nederland – «Een beetje» med Teddy Scholten

1960 – Frankrike – «Tom Pillibi» med Jacqueline Boyer

1961 – Luxemburg – «Nous les amoureux» med Jean-Claude Pascal

1962 – Frankrike – «Un premier amour» med Isabelle Aubret

1963 – Danmark – «Dansevise» med Grethe och Jørgen Ingmann

1964 – Italia – «Non ho l'età» med Gigliola Cinquetti

1965 – Luxemburg – «Poupée de cire, poupée de son» med France Gall

1966 – Østerrike – «Merci, Chérie» med Udo Jürgens

1967 – Storbritannia – «Puppet on a String» med Sandie Shaw

1968 – Spania – «La, la, la» med Massiel

1969 – Spania, Storbritannia, Nederland og Frankrike – «Vivo cantando» med Salomé; «Boom Bang-a-Bang» med Lulu; «De troubadour» med Lenny Kuhr; «Un jour, un enfant» med Frida Boccara

1970 – Irland – «All Kinds of Everything» med Dana

1971 – Monaco – «Un banc, un arbre, une rue» med Séverine

1972 – Luxemburg – «Après toi» med Vicky Leandros

1973 – Luxemburg – «Tu te reconnaîtras» med Anne-Marie David

1974 – Sverige – «Waterloo» med ABBA

1975 – Nederland – «Ding-a-dong» med Teach-In

1976 – Storbritannia – «Save Your Kisses for Me» med Brotherhood of Man

1977 – Frankrike – «L'oiseau et l'enfant» med Marie Myriam

1978 – Israel – «A-Ba-Ni-Bi» med Izhar Cohen and the Alphabeta

1979 – Israel – «Hallelujah» med Milk and Honey

1980 – Irland – «What's Another Year» med Johnny Logan

1981 – Storbritannia – «Making Your Mind Up» med Bucks Fizz

1982 – Vest-Tyskland – «Ein bißchen Frieden» med Nicole

1983 – Luxemburg – «Si la vie est cadeau» med Corinne Hermès

1984 – Sverige – «Diggi-Loo Diggi-Ley» med Herreys

1985 – Norge – «La det swinge» med Bobbysocks!

1986 – Belgia – «J'aime la vie» med Sandra Kim

1987 – Irland – «Hold Me Now» med Johnny Logan

1988 – Sveits – «Ne partez pas sans moi» med Céline Dion

1989 – Jugoslavia – «Rock Me» med Riva

1990 – Italia – «Insieme: 1992» med Toto Cutugno

1991 – Sverige – «Fångad av en stormvind» med Carola

1992 – Irland – «Why Me» med Linda Martin

1993 – Irland – «In Your Eyes» med Niamh Kavanagh

1994 – Irland – «Rock 'n' Roll Kids» med Paul Harrington och Charlie McGettigan

1995 – Norge – «Nocturne» med Secret Garden

1996 – Irland – «The Voice» med Eimear Quinn

1997 – Storbritannia – «Love Shine a Light» med Katrina and the Waves

1998 – Israel – «Diva» med Dana International

1999 – Sverige – «Take Me to Your Heaven» med Charlotte Nilsson

2000 – Danmark – «Fly on the Wings of Love» med Olsen Brothers

2001 – Estland – «Everybody» med Tanel Padar, Dave Benton och 2XL

2002 – Latvia – «I Wanna» med Marie N

2003 – Tyrkia- «Everyway That I Can» med Sertab Erener

2004 – Ukraina – «Wild Dances» med Ruslana

2005 – Hellas – «My Number One» med Helena Paparizou

2006 – Finland – «Hard Rock Hallelujah» med Lordi

2007 – Serbia – «Molitva» med Marija Šerifović

2008 – Russland – «Believe» med Dima Bilan

2009 – Norge – «Fairytale» med Alexander Rybak

2010 – Tyskland – «Satellite» med Lena Meyer-Landrut

2011 – Aserbajdsjan – «Running Scared» med Ell and Nikki

2012 – Sverige – «Euphoria» med Loreen

2013 – Danmark – «Only Teardrops» med Emmelie de Forest

2014 – Østerrike – «Rise Like a Phoenix» med Conchita Wurst

2015 – Sverige – «Heroes» med Måns Zelmerlöw

2016 – Ukraina – «1944» med Jamala

2017 – Portugal – «Amar pelos dois» med Salvador Sobral

2018 – Israel – «Toy» med Netta

2019 – Nederland – «Arcade» med Duncan Laurence

2021 – Italia – «Zitti e buoni» med Måneskin

Låter i Eurovision 2022

Citi Zēni Fra Latvia synger om å spise salat (en caprese, etter antrekket å dømme.) (Image credit: Eurovision / EBU / CORINNE CUMMING)

Rent bortsett fra Italia, Frankrike, Tyskland, Spania og Storbritannia, så vet vi ikke hvem som kommer til å være med i finalen før semifinalene er unnagjort.



Dette er listen over land og artister som tar del i årets Eurovision-show:

Italia – Mahmood and Blanco, «Brividi»

Frankrike – Alvan and Ahez, «Fulenn»

Tyskland – Malik Harris, «Rockstars»

Spania – Chanel, «SloMo»

Storbritannia – Sam Ryder, «Space Man»

Albania – Ronela Hajati, «Sekret»

Latvia – Citi Zēni, «Eat Your Salad»

Litauen – Monika Liu, «Sentimentai»

Sveits – Marius Bear, «Boys Do Cry»

Slovenia – LPS, «Disko»

Ukraina – Kalush Orchestra, «Stefania»

Bulgaria – Intelligent Music Project, «Intention»

Nederland – S10, «De diepte»

Moldova – Zdob și Zdub och Advahov Brothers, «Trenulețul»

Portugal – Maro, «Saudade, saudade»

Krotia – Mia Dimšić, «Guilty Pleasure»

Danmark – Reddi, «The Show»

Østerrike – Lumix feat. Pia Maria, «Halo»

Island – Systur, «Með hækkandi sól»

Hellas – Amanda Georgiadi Tenfjord, «Die Together»

Norge – Subwoolfer, «Give That Wolf a Banana»

Armenia – Rosa Linn, «Snap»

Finland – The Rasmus, «Jezebel»

Israel – Michael Ben David, «I.M»

Serbia – Konstrakta, «In corpore sano»

Aserbajdsjan – Nadir Rustamli, «Fade to Black»

Georgia – Circus Mircus, «Lock Me In»

Malta – Emma Muscat, «I Am What I Am»

San Marino – Achille Lauro, «Stripper»

Australia – Sheldon Riley, «Not the Same»

Kypros – Andromache, «Ela»

Irland – Brooke, «That's Rich»

Nord-Makedonia – Andrea, «Circles»

Estland – Stefan, «Hope»

Romania – WRS, «Llámame»

Polen – Ochman, «River»

Montenegro – Vladana, «Breathe»

Belgia – Jérémie Makiese, «Miss You»

Sverige – Cornelia Jakobs, «Hold Me Closer»

Tsjekkia – We Are Domi, «Lights Off»

Oddsen i Eurovision 2022

Ukrania er storfavoritter i årets Eurovision Song Contest, av opplagte grunner. (Image credit: Eurovision / EBU / ANDRES PUTTING)

Siden det er snakk om Eurovision, så må vi være så ærlige å si at det ikke alltid kun er kvaliteten på sangene og artistene som spiller inn når stemmene skal avgis. Det ville vært et beint frem sjokkerende utfall om Eurovision Song Contest-seieren i år ikke går til Kalush Orchestra fra Ukraina.



Det skal også sies at hip-hop-gruppen ikke er helt uten erfaring. Kalush Orchestra har faktisk tidligere Eurovision-erfaring ved at Ihor Didenchuk opptrådte under fjorårets arrangement som medlem av elektrofolk-bandet Go_A, som i finalen kom på femte med låten «SHUM» (som for øvrig, uten tvil, var den beste låten i fjor.)

Subwoolfer og Norge ligger også ganske så godt an, selv om vinnersjansene ikke later til å være mer en én skarve prosent. «Give That Wolf a Banana» ligger foreløpig på en åttendeplass, mens Cornelia Jakobs fra Sverige ligger på femte (åtte prosent vinnersjanse) med sin Hold Me Closer.

Hvordan fungerer stemmegivningen i Eurovision?

Det noe forvirrende stemmesystemet i Eurovision-konkurransen har eksistert siden 1975, men fikk endelig en overhaling i 2016. Nå utgjør publikumsstemmene 50 % av den totale poengsummen, mens den andre halvdelen bestemmes av en profesjonell jury sittende i hvert enkelt av landene som er med i konkurransen.



Når stemmeurnene stenges vil en nasjonal talsperson fra hvert land presentere poengene fra juryen, mens resultatene fra folkeavstemningen blir presentert av vertene.

Hvordan stemmer man under Eurovision 2022?

Stemmemetoder kan variere fra land til land, men den enkleste måten å stemme på i de fleste tilfeller er nok via Eurovision-appen, som kan lastes ned gratis, og støtter de fleste plattformer.

Det er også mulig å stemme via telefon og SMS. Telefonnummeret man kan bruke hvis man vil ringe inn er 829 69 6. Hvis man vil bruke SMS sender man deltakernummer til 26400.



Husk at du må vente med å avgi stemme til stemmeurnene åpnes etter at siste artist har vært på scenen og fremført sin sang – og du har bare 15 minutter på deg.



Av opplagte grunner er det ikke lov til å stemme på sitt eget land.

Slik ser det ut når showet går som det skal. (Image credit: Eurovision)

Et tilbakeblikk: Hvilke Eurovision-artister stikker seg ut?

En åpenbar favoritt er selvsagt Sverige og ABBA med «Waterloo». Söta bror er umulig å unngå i Eurovision, og suksessen er selvsagt et sårt punkt for alle nordmenn som vet at svenskene har vunnet konkurransen dobbelt så mange ganger (6) som Norge (3). For ikke å snakke om at vi har endt opp helt sist hele elleve ganger, mer enn noe annet land.



Vi kan likevel smykke oss med en seier helt uten paljetter, vrikking på rumper og pumpende bass med Secret Garden og «Nocturne», om det er noen trøst.



Finske Lordi, som kanskje har en av de beste Eurovision-sangtitlene noensinne i «Hard Rock Hallelujah» må selvsagt også nevnes. Det må også «Amar Pelos Dois» av Portugals egne Salvador Sobral, en vinner som helt fint kunne stå på egne bein utenfor sirkuset. Italia og Gigliola Cinquetti-sangen «Non Ho L'età» vil heller ikke glemmes med det første.



Og vi tuller ikke når vi sier at Ukraniske Go_A burde ha vunnet i fjor. «SHUM» var en banger!