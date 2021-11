Slik kan du redusere klimaavtrykket under Black Friday 2021

Black Friday vil trolig sette nye rekorder i år – og derav også et større klimaavtrykk. Vi vet at det skjer endringer i klimaet vårt, men det er mange ting du som enkeltperson kan gjøre for å redusere klimaavtrykket.

Hvis du ønsker å shoppe med litt grønnere samvittighet, har vi samlet opp noen gode råd til deg her. Og det handler først og fremst om planlegging.

(Image credit: Mroach/flickr)

1. Handle i norske nettbutikker for å redusere klimaavtrykket

Det produseres ikke elektronikk i Norge, så når du kjøper noe nytt vil det dessverre alltid være et miljøavtrykk etter produktet ditt. Men dette avtrykket kan du redusere ved å handle i norske nettbutikker i stedet for engelske, amerikanske eller andre utenlandske butikker.

De norske transportselskapene er ganske klimabevisste, så de gjør alt de kan for å bringe pakkene fram til deg så grønne som mulig. Noen fraktselskaper har også pakkealternativer for klimanøytrale pakker. Dette er alltid en tjeneste som er verdt å vurdere for å spare det verdifulle miljøet vårt.

(Image credit: Future)

2. Hvor skal pakkene dine leveres?

Reisen som pakken din tar fra nettbutikkens lager til deg, er belastende for klimaet vårt. Så ta alltid en vurdering på om du kan gjøre denne avstanden kortere. Istedenfor å ta bilen ut av garasjen for å hente en liten pakke, så kan du heller ta sykkelen til postkontoret. Du kan også avtale med en bekjent om at de kan hente den på veien hjem fra jobb. På den måten vil du skåne miljøet for minst én tur frem og tilbake.

(Image credit: LG)

3. Trenger du egentlig noe nytt?

Trenger du egentlig en ny laptop eller ny TV-skjerm? Kan noe av det du allerede har vare noen år til? Har du sjekket om det du ønsker kan kjøpes brukt?

Hvis du kjøper bruktvarer av privatpersoner, må du være forsiktig så du ikke kjøper varer som er stjålet. Be alltid om å få se en kvittering.

(Image credit: Shutterstock)

4. Reparer før du erstatter

Kanskje du er vant til å bytte ut ødelagt elektronikk med noe nytt. Men kanskje det kan fikses. En sprukket skjerm på en iPhone kan byttes ut og ulike deler på telefonen din kan byttes ut.

Hvis du ikke klarer å fikse det selv, kan det være at det ikke lønner seg når du ser på det med økonomiske briller. Men av hensyn til klimaet er det imidlertid langt bedre.

(Image credit: Shutterstock)

5. Planlegg før den store dagen

Lag deg en handleliste og en plan før Black Friday. Da er det mindre risiko for at du blir grepet av stemningen og lar deg rive med når salget endelig starter. Og dermed kan du ende opp med å kjøpe noe du ikke har bruk for. Om du bestemmer deg før den store dagen, at du ikke skal handle noe, så beskytter du både lommeboken og miljøet.

(Image credit: ready made / Pexels)

6. Kast elektronikk på en forsvarlig måte

Stadig flere mobilselskaper og forhandlere tilbyr rabatt på ny smarttelefon hvis man leverer inn den gamle. Beløpet avhenger selvfølgelig på modellen og hva slags stand den er i. Uansett hva man får igjen er dette en god idé. Din gamle mobiltelefon blir ofte reparert og kan kan andre få glede av den – man tar vare på naturen ved både ikke å kaste elektronikken feil, og andre trenger kanskje ikke å kjøpe noe helt nytt (nye produkter produserer mye CO2.)



Generelt er det også lurt å sette seg inn i hvordan man skal sortere søppel når man kaster det, og det gjelder særskilt elektronikk. En hel rekke av eksempelvis metallene i slike produkter kan brukes på nytt, selv om selve enheten er ødelagt.

(Image credit: Pixabay)

7. Kjøp brukt

Det er flere steder på nettet hvor du kan kjøpe brukt elektronikk. Og om du velger å kjøpe produktet brukt kan du være sikker på at du har gjort et langt mer klimavennlig kjøp enn om du hadde kjøpt produktet nytt.

I Norge har vi følgende steder du kan kjøpe produktene brukt:

Enkelte frakttyper er mer klimavennlige enn andre

Helt til slutt er det verdt å nevne at en rekke transportfirmaer prøver å minske belastningen på miljøet. PostNord har for eksempel redusert sitt klimaavtrykk med 40 % sammenlignet med 2009. Fraktgiganten har som mål å redusere sine CO2-utslipp til 0 % innen 2030.



«Vi har ikke noen konkret plan for hvordan vi skal nå målet. Men, vi vet at det krever både systematisk arbeide og innovasjon [...]. Vi vet også at vi ikke kan nå målet på egen hånd, så vi skal samarbeide med leverandører, kunder og forbrukere.» sier bæredyktighetssjef i PostNord, Sofia Leffler Moberg i en pressemelding.

Andre bidragsytere på artikkelen: John Fredrik Kristiansen og Geir Tandberg Steigan