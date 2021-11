Min handleliste til Black Friday 2021! Produkter, budsjett og merkevarer

I år faller Black Friday på 26. november, og hos TechRadar er vi som vanlig veldig spente. For deg kan det være lurt å forberede deg til verdens største handledag med en handleliste til Black Friday slik at du unngår å bruke pengene dine på noe du absolutt ikke har bruk for. Det kan også være lurt å planlegge innkjøpene dine slik at du kan få med deg de aller beste tilbudene.



Vi sitter klare til å oppdatere deg med de beste tilbudene. Alle Black Friday tilbud blir lagt ut på vår Black Friday-side. Der vil du kunne finne de aller beste tilbudene fra de ulike norske nettbutikkene.

Men allerede nå er det noen ting du kan begynne å tenke på for å planlegge den digitale handleturen din. For eksempel kan du lage en handleliste til Black Friday med en oversikt over hvilke produkter du faktisk ønsker å handle, og du kan bestemme deg for hvor stort budsjett du vil tildele tilbudene på Black Friday.



Skal du for eksempel kjøpe en ny mobiltelefon til datteren din? Eller ønsker sønnen din seg en Nintendo Switch til jul? Gå gjennom ønskelistene til familien din. Hva ønsker de seg? Og er det noe du burde planlegge å kjøpe på Black Friday? Ta deg tid til å tenke over hvorfor du trenger produktene, og hva du skal bruke dem til. Planlegger du eksempelvis et kjøp av en ny laptop? Hva er det viktigste for deg? Er det batterilevetiden, lagringsplassen, prosessoren eller en stor skjerm? Skal den gis til et barn eller barnebarn, eller trenger du noe du skal bruke til studier eller arbeid?

Ta deg god tid til planleggingen, for Black Friday varer bare i 24 timer. En av de beste måtene å forberede seg til dagen er derfor å lage din egen handleliste sammen med budsjettet ditt. Det har jeg gjort.

Min handleliste til Black Friday 2021

Min handleliste til årets Black Friday kun at noen få produkter, men det er fordi produktene koster litt. Jeg skal gå for en iPhone og en PS5, selv om det kanskje blir vanskelig å finne. Jeg vil også se om jeg kan få en skikkelig god pris på en Nintendo Switch til et familiemedlem.

Mitt Black Friday 2021 budsjett:

Antall produkter: 2(3)

Budsjett: Ca. 10 000 kroner

Nedenfor går jeg gjennom for å vise hvordan jeg planlegger før dagen kommer. Jeg ser på hvilke merker og nettbutikker jeg vil kikke på, og hvor stort budsjett jeg vil tildele hver av produktene. Kanskje jeg kan hjelpe deg med å planlegge handlingen din for Black Friday? Det er hvertfall lurt å sjekke ut prisen før du handler, så jo bedre du har planlagt i forkant, desto bedre er det.

En iPhone

Black Friday 2021 (Image credit: TechRadar)

Behov: En Iphone

En Iphone Bruksområder: Daglig bruk, surfing på nett, telefonsamtaler og sosiale medier

Daglig bruk, surfing på nett, telefonsamtaler og sosiale medier Produsent: Antageligvis Apple, men en eldre toppmodell

Antageligvis Apple, men en eldre toppmodell Butikk: Elkjøp, Komplett, Proshop, Dustin, NetOnNet, eller andre

Elkjøp, Komplett, Proshop, Dustin, NetOnNet, eller andre Budsjett: Ca. 5 000 kroner

Jeg bruker fortsatt en mobil fra 2018, så jeg trenger en ny smarttelefon. Jeg elsker iPhone fra Apple, så det blir spennende å se om jeg klarer å finne en iPhone 11 til en god penge.

Selvfølgelig er ikke iPhone 11 den beste modellen fra Apple, men den har skikkelig bra kamerafunksjoner. Den har sensorer på baksiden som gjør at man kan ta bilder i vidvinkel, og sensorene er på hele 12 MP. Det imponerte meg. I tillegg har den en nattmodus som gir klare bilder selv om de er tatt sent om kvelden.

Det kan jo også hende jeg går for en Apple iPhone SE (2020), men det skal litt mer til. Den har jo en litt mer gammeldags skjermteknologi, og mye av designet er påvirket av at den er en vanntett modell.

Vil du kjøpe en ny smarttelefon på Black Friday?

Det kommer garantert til å være mange tilbud på andre smarttelefoner, spesielt hvis du foretrekker Android. Utvalget av iPhones er litt mindre, men de vil være der. Hvis du er veldig heldig kan du gjøre et godt kjøp på den splitter nye modellen iPhone 13. Det er imidlertid større sannsynlighet for at du finner en iPhone 12 til en god pris.

På Android-siden av prislappen har Samsung nylig lansert sitt fantastiske utvalg av sammenleggbare mobiler med Flip 3 som vår absolutte favoritttelefon. Det er dermed en stor sannsynlighet for at du kan finne noen gode tilbud på den elegante Samsung Galaxy S21. Det er riktignok ikke en flaggskipmodell, men den har vært på markedet siden januar 2021, så den er ikke helt ny lenger.

PS5

Black Friday 2021 (Image credit: Future)

Behov: En PS5

En PS5 Bruksområder: Hovedsakelig gaming

Hovedsakelig gaming Produsent: Sony

Sony Butikk: Elkjøp, NetOnNet, Komplett

Elkjøp, NetOnNet, Komplett Budsjett: Ca. 4 500 kroner

Gode råd for å oppdage svindel-butikker på nettet Sjekk siden "Om oss"

Hvis siden "Om oss" ikke eksisterer eller har mange rare språkfeil, er det sannsynligvis en svindelbutikk.

Veldig billige merkevarer

De fleste svindelbutikker reklamerer med at du sparer stort på kjente merkevarer. Men husk at når noe høres for godt ut til å være sant, så er det nok også det.

Språk- og grammatikkfeil

Størstedelen av juksebutikkene får oversatt all tekst av en maskin. Derfor er svindel-butikker fullt av språkfeil og grove grammatiske tabber.

Rare nettadresser

Sjekk alltid om nettadressen matcher det som selges i nettbutikken. Mange svindelbutikker har overtatt en gammen nettadresse som overhodet ikke har noe til felles med varene som selges der.

Kilde: E-merket

Allerede i fjor var den banebrytende PS5 et svært ettertraktet produkt på Black Friday. Men chip-krisen og korona gjorde det nesten umulig å få fingrene i PS5. Det er fortsatt mulig å finne den, men du kan mest sannsynlig komme til å måtte betale mer Sonys egen veiledende pris. I hvert fall når det kommer til den vanlige modellen. Denne har et par flere alternativer enn PS5 Digital Edition.

Men den er som nevnt vanskelig å få kloa i. Det er imidlertid en mulighet for at enkelte forhandlere har holdt av et par stykker for å hanke inn noen kunder og fange oppmerksomheten på Black Friday. Så det lønner seg definitivt å følge med.

Vi følger selvfølgelig veldig godt med på de ulike tilbudene, og så snart butikkene begynner å legge ut tilbud vil vi fortløpende oppdatere vår Black Friday-artikkel med de aktuelle prisene. Så vi vil definitivt annonsere dersom det dukker opp noen PS5-pakker til en god pris med spill og kanskje tilbehør. Ellers vil du også finne gode deals på både tilbehør og spill.

Vil du gjøre et kupp på konsoll?

Du bør sannsynligvis ikke ha for høye forventninger til prisene på PS5 eller konkurrenten Xbox Series på Black Friday. På den annen side kan du forvente at den eldre generasjonen av de to konsollene faller drastisk i pris.

Selv om de to nye konsollene kanskje ikke kommer på tilbud, vil det garantert være annet tilbehør som kontrollere og kameraer som vil få redusert pris. Prisen på utvalgte spill vil sannsynligvis også bli redusert. Bare husk å tenke litt frem i tid: Hvis du planlegger å kjøpe en konsoll, uten diskstasjon, kan du ikke bruke de fysiske spillene.

Nintendo Switch

Black Friday 2021 (Image credit: Nintendo)

Behov: Nintento Switch

Nintento Switch Bruksområder: Gaming og glede

Gaming og glede Butikk: CDON, Elkjøp, GameZone, Komplett, Proshop

CDON, Elkjøp, GameZone, Komplett, Proshop Budsjett: Ca. 3000 kroner

Selv om jeg ser at budsjettet mitt allerede har nådd bristepunktet, så ønsker jeg å følge med på prisene for Nintendo Switch. Om jeg ønsker den rimelige varianten, kan jeg jo gå for Nintendo Switch Lite-modellen som går for rundt 2 500 kroner akkurat nå. Og da går jeg jo ikke mye over budsjettet.

Vil du se hvilke modeller som kommer på tilbud?

Det har allerede dukket opp noen gode tilbud på Nintendo Switch, og disse har vi samlet i en helt egen artikkel dedikert til spillkonsollen.

Andre ting verdt å tenke på:

Ønsker du å kjøpe noen spill til Nintendo Switch, eller trenger du også selve konsollen? På Black Friday kan du også forvente at det vil dukke opp noen gode pakkepriser på de ulike modellene. Og da gjerne i en spesialutgave. Skriv ned hvilke spill du ønsker deg, så kan det hende at du får med de på kjøpet om du også skal kjøpe en Nintendo Switch på Black Friday.