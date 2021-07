OnePlus Nord 2: Slik ser du lanseringen av den nye midtsjiktstelefonen fra OnePlus

Nå er det bare skarve timer igjen til OnePlus Nord 2 blir lansert – på tide å finne frem popkorn-bøtta og sette seg godt til rette! Oppfølgeren til OnePlus Nord fra 2020 er nå på vei til å dukke opp nesten et år etter originalen.



Evenementet finner sted klokken 16:00 (norsk tid).



Vi vet allerede en hel del om telefonen, og mye av denne informasjonen har allerede blitt bekreftet fra offisielt hold – vi vet for eksempel at prosessoren er av typen MediaTek Dimensity 1200-AI, at hovedkameraet er på 50 MP og at ladingen yter en effekt på 65 watt. Designet på telefonene er også kjent, men det er likevel en hel del vi ikke vet, som vi nå gleder oss til å finne ut.



En av aspektene ved OnePlus Nord 2 det knytter seg mest spenning til er prisen. Nøyaktig hvilket markedssegment selskapet prøver å entre er per nå vanskelig å angi helt nøyaktig, og vi vet derfor ikke hvilke telefoner modellen vil konkurrere direkte med. Vi håper dette blir avslørt under lanseringsarrangementet.



Hvordan ser du OnePlus Nord 2-lanseringen? Det er ikke spesielt vanskelig.

Slik ser du OnePlus Nord 2-lanseringen

Den enkleste måten å få med seg OnePlus Nord 2-lanseringen på er via YouTube. Videorubrikken ovenfor viser kanalen som kommer til å kringkaste evenementet klokken 16:00.



Her vil vi forhåpentligvis bli servert absolutt alle detaljer rundt OnePlus Nord 2, men det er verdt å nevne at dette ikke er en global lansering. Enkelte land, som USA og Australia, vil etter all sannsynlighet ikke få telefonen. Selskapet lanserte ikke forgjengeren, OnePlus Nord, i USA, og det skal vanskelig gjøres å skaffe seg en OnePlus-telefon om man befinner seg i Australia.