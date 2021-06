MotoGP TT Assen 2021: Slik ser du det nederlandske TT Grand Prix-stevnet, uansett hvor du befinner deg

Kongen er tilbake. 581 dager siden forrige gang han befant seg på toppen vant Marc Marquez sitt ellevte løp på rad i Sachsenring, og med det gjorde den tidligere verdensmesteren en av mest imponerende comebackene i historien, etter å ha vært ute nesten et år på grunn av en skade. Alt ligger med andre ord til rette for et spennende løp på TT Assen. Rytterne får et etterlengtet gjensyn med den ikoniske banen, etter at fjorårets løp ble avlyst. Les videre for å finne ut hvordan du ser Nederland TT Grand Prix på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.

MotoGP TT Assen 2021 Dato: Søndag, 27. juni Starttidspunkt: 14:00 Bane: TT Circuit Assen, Assen, Nederland Norsk strømmetjeneste: Viaplay Offisiell strømmetjeneste: MotoGP Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofritt

Vi hadde aldri sett for oss at Marquez ville klare å klatre helt tilbake til topps på så kort tid, men dette har på ingen måte vært en vanlig sesong. De foregående fire løpene ble vunnet av fire forskjellige produsenter – hvilket aldri før har skjedd i MotoGP.



Kan heltedådene til Marquez inspirere Valentino Rossi? Doktoren har ennå til gode å komme i mål høyere opp på listen enn tiendeplass i årets sesong, men han har en fenomenal fartstid på TT Assen, og har vunnet løpet 10 ganger tidligere, hvis man regner med alle klassene.



Maverick Vinales fikk lov til å klatre aller høyest på podiet forrige gang MotoGP-sirkuset var i Assen, og det er vanskelig å tenke seg annet enn at han denne gangen vil gjøre alt i sin makt for å gjenta bragden.



Lagkamerat Fabio Quartararo topper fortsatt rankingen, og vil være desperat etter å komme seg tilbake på podiet nå som rytterne skal konkurrere på den mest prestisjefylte arenaen i verden. Nedenfor viser vi deg hvordan du kan se Nederland TT Grand Prix på nett, uansett hvor du befinner deg.

Slik ser du MotoGP 2021 om du er utenlands

Om du skulle finne på å være utenlands når MotoGP-sesongen pågår er sannsynligheten stor for at du ikke får samme innhold som du gjør når du er hjemme. Viaplay blokkerer tilgang til alle som forsøker å få tilgang til sendingene utenfor landegrensene. Dette er en form for geoblokkering, med andre ord sperring av tilgang om man er utenfor de digitale grensene til et område.



Heldigvis så finnes det en løsning, nemlig VPN-tjenester. Dette er kjekk programvare som lar deg omgå de digitale grensene og derfor kan få tilgang til MotoGP-sendingene selv når du befinner deg utenlands. Dette er lovlig, rimelig og svært enkelt i bruk.

Så ser du MotoGP i Norge

Viaplay sender hele MotoGP-sesongen, både på nett og på Viasport 3 (gjerne vi Allente).



Tjenesten har ingen bindingstid, og om du ønsker å få tilgang til sportsinnholdet på nett kan du tegne et abonnement på Viaplay Total til 329 kroner i måneden – gjør man det får man også tilgang til filmer og serier. Det finnes ingen egen pakke for kun sport.



Hvis du befinner deg utenlands og vil se de samme MotoGP-sendingene som du har hjemme i stua, så kan du omgå geoblokkeringene ved å abonnere på en VPN-tjeneste.

Hvis du overhodet ikke er interessert i det øvrige innholdet Viaplay tilbyr kan du heller skaffe deg et abonnement direkte fra MotoGPs hjemmesider. Her får man valget mellom enten et månedlig abonnement eller et sesongkort som varer ut året. Prisene ligger på €29,99 (omlag 300 kroner) for månedsabonnement eller €105,99 (omlag 1060 kroner) for hele sesongen.