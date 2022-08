Fulham – Liverpool: Slik ser du Premier League-kampen, uansett hvor du befinner deg

Nyopprykkede Fulham møter Liverpool i en brutal test i dag. Klarer de å holde tritt mot rødtrøyene bør resten av Premier League-sesongen 2022/23 være barnemat. Det skal vanskelig gjøres å organisere en kaldere velkomst for nykommerne. Jürgen Klopp og hans menn endte opp kun to poeng bak førsteplass Manchester City i fjorårets sesong, og har god kjennskap til hvor små marginer det kan være snakk om i den engelske toppligaen. Her vil det vises ingen nåde mot Silvas mannskap. Les videre for mer informasjon om hvordan du ser Fulham – Liverpool og Premier League på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.

Fulham vs. Liverpool Dato: Lørdag 6. august Avspark: 13:30 Arena: Craven Cottage, London Norske TV-kanaler: Viasport Premier League, Viasport Premier League 1, Viasport Premier League 2, Viasport Premier League 3, Viasat Ultra HD, Viasat 4 Strøm på nett: Viaplay (opens in new tab) Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt (opens in new tab)

Fulhams meritter i Premier League de siste årene har ikke vært mye å skryte av. De har klippekort på opp- og nedrykk mellom de to ligaene. Nok en gang må de sette sin lit til stjernespiller Aleksandar Mitrović. Den solide serberen er et aldri så lite fenomen i Championship, men har tradisjonelt slitt mot hardere motstand i Premier League – og siden plan A alltid fungerer i Championship har de egentlig ingen plan B klar.



Rent bortsett fra Mitrović, så var det Fábio Carvalho som sto for de fleste nettkjenningene for Fulham forrige sesong, og nå spiller han for Liverpool. Rødtrøyene har også signert Darwin Núñez som en erstatning for Sadio Mané, men de største forventningene i åpningskampen ligger plantet pent og pyntelig på Mohamed Salah, som vanlig.



Den egyptiske vingen ble den første spilleren som scoret i fem strake kamper etter seriestart i fjor, og har gode muligheter til å klå åttemålsrekorden som deles av Alan Shearer, Frank Lampard og Wayne Rooney. Følg med videre for mer informasjon om hvordan du ser Fulham – Liverpool og Premier League på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.

Slik ser du Premier League-fotball hvis du befinner deg i utlandet

Nå som reiserestriksjonene fires på over store deler av verden er det ikke umulig at du i løpet av Premier League 2022/23-sesongen kommer til å befinne deg utenlands, hvilket i praksis betyr at det kan bli vanskelig å få tilgang til engelsk fotball slik du er vant med hjemme. Ingen grunn til panikk! Selv om geoblokkering fører til at du ikke kan nyte norske Premier League-strømmer utenfor EU/EØS, så finnes det en løsning.



De digitale grensene kan forseres hvis man bruker en VPN-tjeneste – dette er supersmart programvare som lar deg bestemme hvor enheten du bruker til strømming skal befinne seg i verden, i alle fall sett utenfra. Dette lar deg reise verden rundt, samtidig som du får tilgang til norske sendinger – og det er slett ikke vanskelig å bruke en VPN-tjeneste.

Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se Premier League, uansett hvor du befinner deg i verden.

(opens in new tab) ExpressVPN – skaff deg vår testvinner (opens in new tab)



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis (opens in new tab). Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager (opens in new tab)

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske Premier League-sendingene fra utlandet.

Slik strømmer du de norske Premier League-sendingene

I mange land kan det være krevende å sette seg inn i hvem som har rettighetene til å sende sportsbegivenheter, og deriblant Premier League. Det er ikke like komplisert i Norge, men i år er det faktisk noen forandringer. I 2021/2022 var det TV2 som hadde senderettighetene til Premier League-kampene, men i 2022/2023 er det Viaplay Group (tidligere NENT) som tar over stafettpinnen. Skal man strømme Premier League på nett er det derfor Viaplay (opens in new tab) og pakken Viaplay Total (opens in new tab) man må skaffe seg for å få tilgang.