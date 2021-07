Djokovic vs Berrettini: Slik ser du herrefinalen i Wimbledon 2021, uansett hvor du befinner deg

Det er er en historisk begivenhet som er innenfor Novak Djokovics rekkevidde i dag: Slovakeren har mulighet til å vinne sin 20. Grand Slam-tittel – noe som i så fall være en bragd, gitt at han da ligger likt med Roger Federer og Rafael Nadals rekord.



I denne artikkelen viser vi deg hvordan du ser herresingle-finalen i Wimbledon-turneringen 2021 mellom Novak Djokovic og Matteo Berrettini på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.

Djokovic vs Berrettini, Wimbledon 2021 Dato: Søndag den 11. juli Matchstart: 15:00 (studiosendingen starter 14:30) Bane: Centre Court, All England Club, Wimbledon Norsk TV-kanal: Eurosport Norge Norsk strømmetjeneste: Discovery+ Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofritt

Mellom den forsvarende mester Novak Djokovic og hans rekord står 25 år gamle Matteo Berrettini.



Han er den første italieneren som noensinne har nådd en finale i herresingle i All England Club. Berrettini har kun tapt tre sett på vei til dagens match, og kapret finaleplassen med en 6-3 6-0 6-7 (3-7) 6-4-seier over polske Hubert Hurkacz fredag.



Djokovic nærmer seg nå sitt sjette Wimbledon-trofé, det tredje på rad, etter å ha klart å bekjempe den unge kanadieren Denis Shapovalov i en match som gikk i 34-åringens favør etter en hard 7-6 (7-3) 7-5 7-5-seier.



De to finalistene har møtt hverandre tidligere ved to anledninger, og resultatet har vært seier til Djokovic begge gangene. Sist gang de to møttes var i kvartfinalen i French Open, forrige måned, der serberen sikret seg seieren via fire sett på sin vei mot seier i årets Roland Garros.



Finn ut hvordan du ser den spennende tennisfinalen mellom Djokovic og Berrettini i Wimbledon 2021 med våre guide nedenfor.

Slik ser du Wimbledon 2021-finalen i Norge

Det er Discovery Norway som har senderettighetene til Wimbledon i Norge.



Hovedkanal for sendingene er Eurosport Norge.



Hvis du heller vil strømme Wimbledon, så er det Discovery+ som gjelder. For å få tilgang til sport og spill vil man abonnere på «Sport»-pakken. Denne koster 179 kroner i måneden.



Om du ikke befinner deg innenfor EU når Wimbledon foregår, så kan du ta i bruk en VPN-tjeneste og kople seg til en server i Norge, slik at du får tilgang til de norske sendingene.

Slik ser du Wimbledon 2021-finalen hvis du befinner deg utenfor Norge

Wimbledon er et globalt arrangement, og det er sannsynlig at man kan finne en TV som viser turneringen på lokale buler og hoteller der du befinner deg, men om du befinner deg utenfor EU og vil se de norske sendingene under mesterskapet så er en VPN-tjeneste den beste løsningen. Ved å bruke en VPN-tjeneste kan du omgå de regionale geoblokkeringene som settes opp av de ulike strømmetjenestene, og du kan ta del av den norske dekningen via Discovery Norge, uansett hvor du befinner deg i verden.



Rent bortsett fra å gi deg muligheten til å se norsk strømmeinnhold, så hjelper VPN-tjenester deg med å sikre deg når du er på nett. Med en VPN får du beskyttelse mot eventuelle ytre angrep og nysgjerrige øyne som ønsker å få tilgang til dine data. Det er helt lovlig å benytte seg av VPN-tjenester, og det er en rimelig måte å senke skuldrene på når man surfer på nett. Ta gjerne en titt på vår liste over de beste VPN-tjenestene på markedet, hvis du ønsker mer informasjon.

