The Gathering 2023 (Åpnes i ny fane) nærmer seg! 5.-9. april i Vikingskipet på Hamar er datoen for årets største gamingevent. Tusenvis av gamere samler seg for heftige runder med spill, vise frem det kuleste utstyret og få mange nye venner.

En gamer med respekt for seg selv har allerede utstyr av høy klasse, men dersom du vil skinne litt ekstra har vi laget denne oversikten over noen av de råeste gamingproduktene hos Greencom (Åpnes i ny fane) og Kjell & Co (Åpnes i ny fane).

The Gathering: Finn gamingproduktene du trenger

Gamingskjermer

Alle trenger en god gamingskjerm for å få det beste ut av spillopplevelsen. Vi har testet skjermer i mange år og har kåret våre favoritter: Beste gamingskjerm (Åpnes i ny fane).

Eller sjekk ut utvalget av dataskjermer fra Greencom (Åpnes i ny fane) og Kjell & Co (Åpnes i ny fane)

(Åpnes i ny fane) Asus TUF Gaming VG24VQR 165 Hz Buet gamingmonitor 23,6" (Åpnes i ny fane) Ultrarask (165 Hz) med bare 1 ms. responstid

Støtte for AMD FreeSync og ELMB Sync

Buet display med 1080p-oppløsning Pris: 2 390,- hos Kjell & Co (Åpnes i ny fane) Gratis frakt!

(Åpnes i ny fane) Asus VA27EHE Full HD-monitor 27" IPS (Åpnes i ny fane) IPS-panel med 75 Hz Adaptive-Sync

Skånsom for øynene

Ergonomisk med justerbart stativ Pris: 2 190,- hos Kjell & Co (Åpnes i ny fane) Gratis frakt!

Gamingtastatur

Raske spill krever raske tastatur. Sjekk ut vår kåring av beste gamingtastatur (Åpnes i ny fane).

Se også disse tastaturene fra Greencom (Åpnes i ny fane) og Kjell & Co. (Åpnes i ny fane)

(Åpnes i ny fane) Spar 400 kr CRYO 4-IN-1 MIRAGE GAMING BUNDLE (Åpnes i ny fane) Cryo Mirage Gaming Tastatur, Cryo Aether Headset, Cryo Rush ultralett RGB-mus og Cryo XXL musematte. Pris: 1 599,- 1 199,- hos Greencom (Åpnes i ny fane)

(Åpnes i ny fane) Spar 200 kr Logitech G 213 Prodigy Gaming-tastatur (Åpnes i ny fane) Tåler væske (opptil 60 ml)

Justerbar RGB-belysning

Egne multimedieknapper Pris: 649,- 449,- hos Kjell & Co (Åpnes i ny fane) Gratis frakt!

(Åpnes i ny fane) CORSAIR 4-IN-1 GAMING BUNDLE (Åpnes i ny fane) K55 RGB Pro Tastatur, HS50 Pro Headset, Harpoon RGB Pro Mus, MM100 Musematte Pris: 2 199,- hos Greencom (Åpnes i ny fane)

Gaming mus

En god gamingmus er kanskje det viktigste tilbehøret for en seriøs spiller. Vi har kåret beste gamingmus (Åpnes i ny fane), men det er også andre spennende modeller hos Greencom (Åpnes i ny fane) og Kjell & Co (Åpnes i ny fane).

(Åpnes i ny fane) ASUS ROG GLADIUS II CORE (Åpnes i ny fane) Lettvekts gamingmus med god ergonomi og 6200 DPI sensor. Pris: 1 499,- hos Greencom (Åpnes i ny fane)

(Åpnes i ny fane) Asus TUF Gaming M5 Gaming-mus (Åpnes i ny fane) Justerbar oppløsning på opptil 6200 DPI

For både høyre- og venstrehendte

RGB-belysning Pris: 379,- hos Kjell & Co (Åpnes i ny fane)

Gaming headset

Med tusenvis av andre gamere rundt deg, trenger du et godt gaming-headset for å fokusere på spillingen. Vi har kåret beste gaming-headset (Åpnes i ny fane), men du finner også andre gode modeller hos Greencom (Åpnes i ny fane) og Kjell & Co (Åpnes i ny fane).

(Åpnes i ny fane) ASUS ROG THETA 7.1 (Åpnes i ny fane) 7.1 surround gaming headset med 8 drivere og kraftig bass. Pris: 2 499,- hos Greencom (Åpnes i ny fane)

(Åpnes i ny fane) Steelseries Arctis 5 Gaming-headset (Åpnes i ny fane) RGB-belysning

Støydempende mikrofon

Kompatibelt med Playstation 4 og Xbox One Pris: 1 049,- Gratis frakt!

(Åpnes i ny fane) Razer Kraken Green Gaming-headset (Åpnes i ny fane) Store 50 mm-elementer

Lukkede øreklokker

Kompatibelt med Playstation 4 og Xbox One Pris: 849,- hos Kjell & Co (Åpnes i ny fane) Gratis frakt!

Musematter for gaming

Godt underlag gir raskere bevegelser og bedre kontroll på spillingen. Sjekk ut gaming-musemattene hos Greencom (Åpnes i ny fane) og Kjell & Co (Åpnes i ny fane).

(Åpnes i ny fane) ASUS ROG SCABBARD II XXL (Åpnes i ny fane) XXL musematte med beskyttende overflate mot vann- og oljesøl. Støvavvisende og antiskli. Pris: 599,- hos Greencom (Åpnes i ny fane)

(Åpnes i ny fane) Elgato Green Screen Musmatte (Åpnes i ny fane) Green screen for ditt gaming-setup

I perfekt chromagrønn farge

XL - 940x400 mm Pris: 329,- hos Kjell & Co (Åpnes i ny fane)

(Åpnes i ny fane) Spar 120 kr Asus ROG Sheath Musmatte (Åpnes i ny fane) Green screen for ditt gaming-setup

I perfekt chromagrønn farge

XL - 940x400 mm Pris: 399,- 279,- hos Kjell & Co (Åpnes i ny fane)

Gamingstoler

Man skal sitte godt når man gamer. Sjekk ut utvalget av gamingstoler hos Greencom (Åpnes i ny fane).

(Åpnes i ny fane) ASUS ROG DESTRIER ERGO GAMINGSTOL (SL400) (Åpnes i ny fane) Futuristisk gamingstol for god sittestilling. Justerbart sete, justerbare armstøtter og akustisk panel rundt hodestøtten for mindre forstyrrelser. Pris: 8 499,- hos Greencom (Åpnes i ny fane) GRATIS FRAKT OG RETUR

(Åpnes i ny fane) ASUS ROG CHARIOT SL300C RGB GAMINGSTOL (Åpnes i ny fane) Ergonomisk gamingstol. Pris: 6 999,- hos Greencom (Åpnes i ny fane) GRATIS FRAKT OG RETUR

(Åpnes i ny fane) ASUS ROG CHARIOT CORE SL300 GAMINGSTOL (Åpnes i ny fane) Ergonomisk gamingstol. Pris: 5 899,- hos Greencom (Åpnes i ny fane) GRATIS FRAKT OG RETUR

SSD

Når respons er viktig, må du ha SSD. Vi har kåret beste SSDer (Åpnes i ny fane), og vi finner flere av testvinnerne hos Kjell & Co (Åpnes i ny fane).

Harddisker

Vi har kåret beste harddisker (Åpnes i ny fane), og testvinnerne finner du hos Kjell & Co (Åpnes i ny fane).

Kjøling

De mest krevende spillene krever masse energi. Kjøl ned komponentene dine med kjølesystemer fra Greencom (Åpnes i ny fane).

(Åpnes i ny fane) Spar 400 kr GREENCOM FUSION PRO X50 ARGB CPU KJØLER (Åpnes i ny fane) Greencom High-End viftekjølere er utviklet og spesialbygd for å levere maksimal ytelse med minimalt støy. Utstyrt med noen helt unike kjølingsmetoder så byr de på maksimal ytelse og sinnsyk kjøling, men fortsatt med minimalt støy. Pris: 449,- hos Greencom (Åpnes i ny fane)

(Åpnes i ny fane) GREENCOM HYDRA ELITE X360 VANNKJØLER (Åpnes i ny fane) Greencom High-End vannkjølere er utviklet og spesialbygd for å levere maksimal ytelse med minimalt støy. Utstyrt med noen helt unike kjølingsmetoder så byr de på maksimal ytelse og sinnsyk kjøling, men fortsatt med minimalt støy. Pris: 1 999,- hos Greencom (Åpnes i ny fane)

(Åpnes i ny fane) GREENCOM FROSTFIRE XTREME TX360 VANNKJØLER (Åpnes i ny fane) Greencom High-End vannkjølere er utviklet og spesialbygd for å levere maksimal ytelse med minimalt støy. Utstyrt med noen helt unike kjølingsmetoder så byr de på maksimal ytelse og sinnsyk kjøling, men fortsatt med minimalt støy. Pris: 2 499,- hos Greencom (Åpnes i ny fane)

Produktkategorier hos Greencom

Produktkategorier hos Kjell & Co

Beste priser hos Kjell & Company

Dagens beste priser på hodetelefoner og ørepropper

Apple AirPods Pro 2 (Åpnes i ny fane) (Åpnes i ny fane) 2 990 kr (Åpnes i ny fane) Les mer (Åpnes i ny fane)

Dagens beste priser på skjermer

Dagens beste priser på PC-komponenter

Dagens beste priser på PC-tilbehør

Elgato Stream Deck (Åpnes i ny fane) (Åpnes i ny fane) 1 649 kr (Åpnes i ny fane) Les mer (Åpnes i ny fane) Vis flere priser

Dagens beste priser på nettverksutstyr

Asus ZenWiFi AX (XT8) (Åpnes i ny fane) (Åpnes i ny fane) 2 989 kr (Åpnes i ny fane) Les mer (Åpnes i ny fane) Vis flere priser

TP-Link Deco M5 (Åpnes i ny fane) (Åpnes i ny fane) 999 kr (Åpnes i ny fane) Les mer (Åpnes i ny fane)