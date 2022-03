Beste TV-serier for barn: gøyal underholdning for barn i alle aldre

Nysgjerrig på hva en kan foreslå til minstemann? Eller kanskje du, kjære leser, har tatt fatt på tenårene, og er ute etter noe kult å strømme? Det finnes enorme mengder barneserier på norske strømmetjenester akkurat nå, både fra inn- og utland, og det blir stadig flere – mange er til og med gøy for de voksne. Når hjemmeleksene er gjort kan denne listen være fin å ha som inspirasjon til litt TV-kos i stua.

Antallet strømmetjenester på det norske markedet hjelper godt på tilbudet, mange har egne barnesider og barneprofiler for å gjøre det enklere for de minste å navigere seg frem til riktig innhold.

I det følgende vil du finne noen av de beste barneprogrammene for både store og små barn, fra førskolealder til tenåringer, og innholdet er variert. Visst må man ha underholdning, men det skader ikke med litt kunnskapsorienterte serier heller – og vi gir deg selvsagt også full oversikt over hvilke strømmetjenester som tilbyr innholdet.



Vi begynner med de gjeveste programmene for de aller minste, og beveger oss opp mot 7+, 10+ og eldre etter hvert.

(Image credit: Apple)

Helpsters

Finnes hos: Apple TV+

Aldersgruppe: 3-5

For smårollinger opp til fem kan vi anbefale denne TV-serien fra skaperne av «Sesame Street». Her går det fortsatt i dukker, og et menneske eller to, som må klare seg gjennom stort og smått i det daglige. Hovedpersonene i serien er bestyrere av en butikk som har som oppgave å hjelpe andre, og når noen kommer med problemer gjør alle sitt beste for at det skal gå bra til slutt. Det er en tvers gjennom hyggelig stemning, og moralen i historien er både søt og viktig: En bør prøve å hjelpe hverandre når man kan.

(Image credit: Spin Master Entertainment)

Paw Patrol

Finnes hos: Viaplay, Paramount+, NRK og Strim

Aldersgruppe: 3+

Denne TV-serien fra Canada ble plutselig et globalt fenomen og svært populært blant de yngre. Kanskje siden hovedkarakterene er kule, søte og tøffe redningshunder som jobber for å holde Adventure-bukta trygg?

(Image credit: Disney)

Mikkes klubbhus

Finnes hos: Disney+

Aldersgruppe: 2-5

Dette er en interaktiv TV-serie med Disneys lengstlevende maskot i hovedollen: Mikke Mus. Programmet har et kunnskapsfokus og lærer de minste å løse enkle mattenøtter, perfekt for alle som har et behov for stimuli mellom timene på førskole og barneskole – og når Mikke Mus, Minni Mus, Langbein og Donald Duck er lærerne kan selv de tørreste mattestykker virke artige.

(Image credit: PBS)

Her bor Daniel Tiger

Finnes hos: NRK TV, Netflix

Aldersgruppe: 2-4

Denne animerte serien for førskolebarn, som opprinnelig var å finne på PBS i USA, springer ut av «Mister Rogers' Neighborhood» fra 60- og 70-tallet, men denne gangen er det en 4 år gammel tiger som er programleder. Programmet har blant annet sanger i hver episode, som gjerne har et fokus på læring, så dette kan være god underholdning for de minste.



Musikken i serien oppfordrer smårollingene til å synge med, noe som kan være verdt å ha i mente for alle foreldre av sangfugler.

(Image credit: Astley BaKer Davies)

Peppa gris

Finnes hos: HBO Max

Aldersgruppe: 3-5

Denne sjarmerende animasjonsserien følger en familie griser i sine svært så menneskelignende liv – men litt av hvert kan skje når naboene er både skilpadder, papegøyer og kaniner.



«Peppa gris» har oppnådd legendestatus innen barneprogrammer, og fenomenet har spredd seg til alt fra godteri til fornøyelsesparker, men TV-serien i seg selv er en rolig animert serie med fine tegninger og passende innhold for de aller minste.

(Image credit: Astley Baker Davies)

Ben og Hollys lille kongerike

Finnes hos: Netflix, Amazon Prime Video

Aldersgruppe: 3-5

Denne sjarmerende britiske serien, fra skaperne av «Peppa gris», ble først sendt på Nickelodeon i sin tid, men endte etter hvert opp på Netflix i 2020. Nå er den å finne også på Amazon Prime Video. De fleste episodene finnes på begge tjenestene, men det er ikke fullstendig overlapp.



Her befinner vi oss i en verden med feer og alver (for ikke å snakke om en borgermester basert på Boris Johnson), så forviklingene som må løses stelles ofte i stand av magiske feilsteg.

(Image credit: Disney)

Gravity Falls

Finnes hos: Disney+

Aldersgruppe: 7+

«Gravity Falls» er en av de mest kritikerroste animerte seriene i senere tid, og stammer fra Disney XD-tjenesten i USA, men her i Norge lå den lenge ute på Netflix. Nå ligger serien imidlertid ute på Disney+.



Serien er laget av Alex Hirsch, og følger et par tvillinger ute etter å undersøke de overnaturlige hendelsene som foregår i Gravity Falls, Oregon, med god hjelp av grandonkel Grunkle Stan. Gjør deg klar for tøys, tull, varme og fantastisk animasjon. Det er bare å sette på, om du ikke allerede har sett den. Artig for både store og små.

(Image credit: Netflix)

Voltron: Legendary Defender

Finnes på: Netflix

Aldersgruppe: 7+

Hvis du vokste opp på 80-tallet er det en viss sannsynlighet for at du husker Voltron, den gigantiske menneskestyrte roboten på tur i verdensrommet. Denne klassiske animasjonsserien ble startet på nytt av Netflix i 2016 og handler om et knippe romfarere som finner en rekke enorme roboter, som kan settes sammen til en enda større robot (over 100 meter høy) – og hva annet kan en gjøre med et slikt leketøy enn å reise rundt i galaksen og bekjempe andre roboter og andre skurker? Kan være svært gøy å få med seg om man vokste opp i Gundam/Transformers-æraen på 80-tallet, og du skal ikke se bort i fra at nye seere vil storkose seg også.

(Image credit: Netflix)

Steven Universe

Finnes hos: HBO Max

Aldersgruppe: 10+

«Steven Universe» er halvt menneske, halvt utenomjordisk, og har fått i oppgave å redde verden sammen med sine overnaturlige venner Granat, Ametyst og Perle.



Her får man en god blanding med superkrefter, store monstre og hverdagslige problemer sammenblandet til en historie som faktisk kan være ganske så rørende til tider – bakgrunnshistorien til Krystallsteinene (de ovennevnte vennene) er også svært fascinerende. Verdt å få med seg.

(Image credit: Netflix)

Spirit: Riding Free

Finnes hos: Netflix

Aldersgruppe: 7+

Denne TV-serien, basert på den Oscar-nominerte filmen «Spirit – Hingsten fra Cimarron», følger en 12 år gammel jente som blir venn med en villhest ved navn Spirit. Hvordan skal det gå når Spirit blir fanget av slemme cowboyer, og blir tatt fra familien sin på steppene?

(Image credit: Cartoon Network)

Adventure Time

Finnes hos: HBO Max, Strim

Age rating: PG

«Adventure Time» er en kultserie like morsom for små og store. I den merkelige magiske fantasiverdenen skapt av Pendleton Ward – der man finner vampyrer, enhjørning-prinsesser og en hund som kan forvandle seg til det meste – er hver dag et eventyr for Jake, som alltid har en lur idé om hva som bør gjøres.



Episodene varer bare i ti minutter hver, og alle ablegøyene går unna i en rasende fart, ofte med mye på spill. Det kan være snakk om hovedpersoner som må lære seg å bo sammen med andre i et trehus eller en kamp med en is-trollmann. Litt av hvert å finne på sammen med Jake og hunden Finn, altså.

(Image credit: Disney Plus)

X-Men

Finnes hos: Disney+

Aldersgruppe: 13+

Et av de kuleste resultatene av Disney-oppkjøpet av Fox var – rent bortsett fra «The Simpsons» – at denne X-Men-serien fra Marvel plutselig eksisterte på Disney+.



Her finner man X-Men-storheter som Rogue, Wolverine (Jerven), Beast, Magneto og Jean Grey i full mundur, så om man er fan av tegneserier og ønsker å gi poden et lite introduksjonskurs, så kan dette være en god start. Særlig for tenåringer som kanskje snart er moden for dagens bråte X-Men-filmer (vi synes faktisk animasjonsserien er hakket bedre.)