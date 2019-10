De Surface Pro X is een indrukwekkend uitziende Windows-tablet - misschien wel de beste in zijn soort. Maar hoewel we Microsoft's geloof in zijn nieuwe ARM-processor wel waarderen, moeten we nog een op een ARM-gebaseerd Windows apparaat zien presteren naar de verwachtingen van zijn prijs. We zijn onder de indruk, maar wel voorzichtig optimistisch.

De volgende evolutie van Microsoft's professionele tablets is hier. De Surface Pro X is het eerste apparaat van het bedrijf met een op maat gemaakte processor (CPU) binnenin en een pen die je weg kunt stoppen en automatisch oplaadt.

Over het geheel is het een logische stap vooruit voor het apparaat in zijn zevende iteratie, helemaal wat betreft het ontwerp. Deze versie van de tablet is dunner en lichter dan ooit tevoren. Maar, dit is ook onbekend terrein voor het platform, dat nu draait op en ARM-gebaseerde Qualcomm Snapdragon CPU, genaamd de Microsoft SQ1 is.

De Surface Pro X ziet er fantastisch uit en voelt ook zo, en de prijs lijkt niet onrealistisch hoog te zijn, maar laten we zeggen dat we voorzichtig optimistisch zijn over zijn prestaties.

Prijs en verkrijgbaarheid

De Surface Pro X verschijnt vermoedelijk in het voorjaar van 2020 bij ons in de schappen en is dan ook online verkrijgbaar. De basisprijs voor de VS ligt op 999 dollar. Lokale prijzen voor de Benelux zijn op dit moment nog niet bekend.

Dit is, hoe dan ook, een premium product in hart en nieren, maar je krijgt tenminste de styluspen en het toetsenbord erbij voor die prijs.

Als we de vergelijkbare prijzige 2-in-1 tablets in gedachten houden, dan krijg je voor die prijs 8GB RAM en een vervangbare SSD van 128GB. Dat is zo ongeveer wat een MacBook Air vandaag de dag levert voor een startprijs.

Ontwerp

De Surface Pro X neemt het Surface Pro ontwerp over en klemt zich daaraan vast in termen van slankheid en gewicht. De tablet meet namelijk 287 x 208 x 7,3mm en weegt 774 gram.

Het apparaat voelt ongelooflijk licht aan en past in bijna iedere tas. De Surface Pro X klemt zich ook vast aan de afgeronde hoeken van de tablets, wat zorgt voor een veel rondere look en feel.

Het is een prettige verandering, en maakt dat de Surface Pro veel meer aanvoelt als onze iPhone XR dan een Windows-tablet.

Er is maar een kleur voor de Surface Pro X: mat zwart aluminium behuizing en een zwarte Alcantara Type Cover. Dat zorgt voor een stijlvol debuut.

Wat betreft de type-ervaring, vonden wij hem heel prettig, hoewel het toetsenbord wat meer feedback geeft dan de vorige generatie Surface Pro-tablets. We waarderen dat het ergonomisch oogpunt nog steeds een optie is met de Surface Pen die is bevestigd in de Type Cover, net onder het scherm.

De Surface Pen is trouwens wat platter dan voorheen - om de nieuwe opslag en oplaadfuncties te huisvesten - maar voelt net zo fijn aan. Alle gebruikelijke drukgevoeligheid is aanwezig, en de palm rejection is goed.

Wat betreft het scherm, krijg je een 13-inch PixelSense touchscreen met een 2,880 x 1,920 resolutie (267 pixels per inch) en een 3:2 aspect ratio. Het is een prachtig paneel met een uitstekende kleurenweergave. Het is ook vrij helder met 450 nits.

Alles bij elkaar is het een grote Windows-tablet die we onszelf wel zien gebruiken als een traditionele tablet, dankzij zijn profiel en gewicht. En niet te vergeten dat uitstekende scherm.

Prestaties

De Surface Pro X is een apparaat dat een blik op de toekomst geeft. Hij gebruikt een geheel nieuwe CPU die we eigenlijk nog nooit hebben gezien, dus het is moeilijk om een idee te krijgen van hoe hij zich staande houdt met concurrerende chips van Intel en AMD. Helaas kregen we geen kans om hem door onze benchmark test te halen.

Maar, de tablet beschikt over 16GB RAM, en Microsoft beweert dat deze aangepaste ARM-processor - samen ontwikkeld met Qualcomm - PC-klasse prestaties belooft, samen met 'de allerbeste' grafische prestaties. Alles klinkt fantastisch, maar we hebben nog geen op ARM-gebaseerde Windows 10-apparaat gezien dat Intel of AMD-machines echt uitdaagt. We kunnen dus niet wachten om hem uitgebreid te testen.

De ARM-processor biedt native LTE-ondersteuning, dus het is mogelijk om overal verbonden te zijn. Dit betekent dat je niet hoeft te stoppen met werken of gamen, waar je ook naartoe gaat. Maar er zitten twee kanten aan. Omdat hij deze chip gebruikt in plaats van een Intel Ice Lake-processor, ondersteunt hij geen WiFi 6, maar alleen Wifi 5. Realistisch gezien betekent dit waarschijnlijk weinig voor gebruikers die hem dagelijks gebruiken, maar het gebrek aan toekomstbestendigheid is wat teleurstellend voor een apparaat dat is aangekondigd als de toekomst van de Microsoft Surface Pro-lijn.

Microsoft heeft ook de allereerste AI-motor in een Windows PC-processor. De toepassingen zijn grotendeels onbekend op dit moment, maar een functie die we hebben gezien is het bewerken van een live video tijdens webcam telefoongesprekken, zodat het lijkt alsof je altijd recht in de lens kijkt.

Ook is het belangrijk om te vermelden dat de USB-C poorten op het apparaat geen Thunderbolt 3 zijn, maar waarschijnlijk USB 3.1 - wat nogal teleurstellend is. We verwelkomden de veelzijdigheid die USB-C bracht naar de Surface Pro, maar we wilden ook de ongeëvenaarde datatransfersnelheden en ondersteuning voor hi-res beeldschermen. Het microSD-kaartslot is ook weg, waarschijnlijk vanwege het kleinere formaat.

Microsoft claimt dat de Surface Pro X het 13 uur volhoudt op een batterijlading, maar dat lijkt ons een beetje laag voor een ARM-apparaat. Een van de grootste voordelen van deze soort processor is zijn efficiëntie, maar de Microsoft SQ1-chip is net zo krachtig. We zullen dit dan ook testen om te kijken hoe lang hij het daadwerkelijk volhoudt, maar je zal op zijn minst gerustgesteld zijn door het feit dat hij snelladen ondersteunt. Dus binnen een uur kun je de batterij al opladen tot 80%.

Voorlopig oordeel

De Surface Pro X is een indrukwekkend uitziende Windows tablet. Het is de eerste in zijn soort die we onszelf zeker zien gebruiken als traditionele tablet, dankzij zijn verkleinde afmetingen.

Ondanks het slimme hardware-ontwerp en het briljante scherm, zijn we nogal op onze hoede voor de ARM-processor binnenin. Hoewel hij ontwikkeld is door Microsoft, hebben ARM CPU's in Windows-apparaten een vreselijke reputatie op prestatievlak.

Hoe dan ook, als dit het nieuwe vlaggenschip is van de Surface Pro-familie, dan heeft Microsoft veel vertrouwen in dit nieuwe processorplatform. We zijn dus benieuwd hoe de Surface Pro X zal presteren tijdens onze volledige review.