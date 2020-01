De nieuwe HP Envy x360 13 weet de essentie van een 2-in-1 laptop te combineren met een betaalbare prijs. Je krijgt geen topklasse prestaties en als je dagelijks foto’s wil bewerken, is deze laptop rechtuit een slechte keuze, maar op alle andere vlakken is hij zeker de moeite waard.

Spec sheet Dit is de configuratie van de HP Envy x360 13 (2019) die we getest hebben: CPU: 2.1GHz AMD Ryzen 5 3500U (quad-core, 6MB cache, tot 3.7GHz met Boost)

Graphics: AMD Vega 8

RAM: 8GB DDR4

Display: 13,3 inch, 1.920 x 1.080, IPS touchscreen

Opslag: 512GB NVMe SSD

Aansluitingen: 1x USB-C, 2x USB-A 3.1, MicroSD

Als je op zoek gaat naar een 2-in-1 laptop (ook wel hybridelaptop genoemd), dan zijn er twee merken die meteen in het oog springen: HP en Lenovo. HP maakt al een tijdje hun x360-laptops, terwijl Lenovo bekendstaat om de Yoga-laptop.

Voor deze review zijn we aan de slag gegaan met de HP Envy x360, een van de goedkopere 2-in-1 laptops op de markt. Weet hij ondanks zijn iets lagere prijs toch te presteren? Wij zochten het uit.

(Image credit: Future)

Design en display

Voor we de prestaties gaan bespreken, nemen we eerst een kijkje naar het design. De HP Envy x360 laptops bestaan in twee formaten: 13 inch en 15 inch. Voor deze review hebben wij de HP Envy x360 van 13 inch onder de loep genomen. Meteen valt op dat de laptop erg dun is en dat hij gemaakt is uit een soort van bronzig aluminium. Dit voelt erg stevig en kwalitatief aan, waardoor je niet zou vermoeden dat hij eigenlijk relatief goedkoop is.

Wat betreft de aansluitingen hebben we gemengde gevoelens. Je krijgt twee traditionele USB-A-poorten (3.1) en een enkele USB-C-poort (3.1). Opladen gebeurt via een aparte aansluiting en dus niet via USB-C, hoewel die optie hier zeker nuttig was geweest voor nog meer mogelijkheden. Als je dus een tweede display zou willen aansluiten, dan heb je hiervoor een tussenstuk nodig ofwel een USB-C naar HDMI-kabel, waardoor die ene USB-C-poort meteen wegvalt. Een tweede USB-C-aansluiting was hier zeker welkom geweest. Tot slot krijg je ook nog een microSD-kaartlezer en audiopoort.

Dunne schermranden links en rechts (Image credit: Future)

HP heeft hier optimaal de ruimte benut voor het toetsenbord. Het (verlichte) toetsenbord zit hier iets lager in de behuizing en zowel aan de linker- als rechterkant is er weinig ruimte over. Het geheel is hierdoor verrassend groot en je krijgt voldoende feedback van de toetsen, wat zorgt voor een aangename ervaring over de gehele lijn.

Bovenaan het toetsenbord zit nog een speakergrille, waardoor er onderaan nog maar weinig plaats overblijft voor het touchpad. Naar onze mening was dit iets te klein en langwerpig. Een groter touchpad is dus zeker welkom in de volgende generatie van de HP Envy x360. Naast het touchpad zit nog een accurate vingerafdrukscanner waardoor we altijd snel konden inloggen door middel van Windows Hello.

Audio mede mogelijk gemaakt door Bang & Olufsen (Image credit: Future)

Het touchscreen maakt hier slechts voor de helft optimaal gebruik van de ruimte. Links en rechts zijn de schermranden erg dun, maar vooral onderaan is er een dikke schermrand met daarin nog een keer het HP-logo. Dit Full HD-touchscreen wordt beschermd door Gorilla Glass waardoor er niet snel krassen of barsten zullen verschijnen.

Het nadeel hiervan is dat het invallend licht redelijk gereflecteerd wordt, wat niet altijd even aangenaam is. De kleuren op het display zelf zijn wel enorm levendig en natuurlijk. HP heeft ten slotte nog een stylus die je kan gebruiken bij de Envy x360, maar die wordt niet standaard meegeleverd en zat ook niet in ons reviewpakket.