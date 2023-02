Cowboy 3 review

Cowboy heeft rekening gehouden met vrijwel alles wat je nodig hebt in een elektrische fiets en heeft een elektrische fiets gecreëerd, die echt een genot is om op te fietsen. De fiets rijdt enorm soepel dankzij de riem (in plaats van een ketting) en het gebrek aan versnellingen. De fiets en de bijbehorende app zijn allebei voorzien van veel handige functies om je fietstochten gemakkelijker en veiliger te maken. Het enige dat een beetje jammer is, is dat er maar één maat is voor het frame.

De Cowboy 3 (opens in new tab) is een enorm indrukwekkende hybride e-bike, waarmee je moeiteloos door de stad kan rijden. Hij beschikt over een krachtige motor, gebruikt een carbon riem in plaats van een ketting en heeft geen versnellingen. Dit alles zorgt ervoor dat hij enorm soepel fietst.

De Cowboy 3 is erg gemakkelijk in te stellen en te onderhouden. Er is een handige quick start-gids om je te helpen bij het instellen en de inbussleutels die je nodig hebt voor het verstellen van de hoogte van het zadel en de positie van het stuur worden ook meegeleverd. Als er iets mis is met je fiets, hoef je ook niet naar een willekeurige fietsenmaker te gaan (die misschien toch niet bekend zijn met het Cowboy-design), want Cowboy biedt zijn eigen service aan voor reparaties en onderhoudsbeurten.

Cowboy zegt dat ze hebben geprobeerd om rekening te houden met vrijwel alles wat de gebruikers nodig hebben en we denken dat ze daar zeker in zijn geslaagd. Zo start de fiets snel op als je bij een stoplicht staat, herstelt hij snel weer na kleine ongelukken bij een lage snelheid en is hij (ook onder slechte weersomstandigheden) heel goed zichtbaar. De spatborden zijn ook opnieuw ontworpen om effectiever te werken bij de hobbels op een geplaveide weg of oneffenheden op de weg.

Het grootste minpunt is dat er bij de Cowboy 3 maar één maat is voor het frame. De hoogte van de fiets is ontworpen voor de gemiddelde man. Hij is nog steeds wel geschikt voor verschillende lengtes, maar zal misschien wel al snel te groot zijn voor de gemiddelde vrouw. Dat probleem is echter wel verholpen met de introductie van een tweede model voor de Cowboy 4.

Design

Sommige e-bikes zien er meer uit als een traditionele fiets, maar de Cowboy 3 is duidelijk trots om een elektrische fiets te zijn. De motor bij het achterwiel is klein en valt niet echt op, maar de grote batterij achterop de stang onder het zadel en de ingebouwde lampen laten meteen zien dat het hier om een e-bike gaat.

De fiets heeft een stijlvol, modern design. Er zijn nergens opzichtige logo's of afbeeldingen te vinden, maar de Cowboy 3 valt wel op. We merkten vooral dat andere mensen onder de indruk waren van de carbon riem. Deze vervangt de traditionele gesmeerde ketting en zorgt ervoor dat je hem minder intensief hoeft te onderhouden en dat je niet zo snel olie op je kleren krijgt. Zonder ketting en versnellingen heb je dus ook geen last van doortrappen tijden het schakelen of gewoon tijdens het fietsen zelf.

De Cowboy 3 weegt in zijn standaardconfiguratie 16,9 kg (met de batterij van 2,4 kg inbegrepen). Dit maakt hem een van de lichtere e-bikes die je kan kopen. De optionele spatborden maken de fiets 1 kg zwaarder, maar het is zeker aan te raden om deze toe te voegen als je van plan bent met deze fiets naar je werk te gaan. Let wel op dat hij door de locatie van de batterij en de motor zwaarder is aan de achterkant dan aan de voorkant. Als je hem dus bijvoorbeeld een trap op wil tillen, dan is het handig om hem meer aan de achterkant te ondersteunen.

Het ontwerp zorgt ervoor dat je redelijk rechtop zit op de fiets en daardoor heb je een goed zicht op weg. Het is wel echt jammer dat er maar één maat is voor het frame. Cowboy zegt dat de fiets geschikt is voor mensen tussen de 1,70 en 1,95 meter, dus dat zal prima zijn voor de gemiddelde man, maar dat maakt hem minder geschikt voor de gemiddelde vrouw.

De banden zijn verbeterd ten opzichte van de Cowboy 2. Ze zijn nu lekbestendig en voorzien van hydraulische schijfremmen voor meer dan genoeg remkracht. Dat laatste is natuurlijk ook essentieel voor een fiets die zo snel kan gaan.

Hoewel het geen vervanging is voor een stevig slot, beschikt de Cowboy 3 ook over een anti-diefstalsysteem. Dit systeem waarschuwt je wanneer de fiets in beweging is als je zelf niet binnen Bluetooth-bereik bent. Dit systeem geeft ook de locatie van je e-bike door en dat is erg handig als je de politie wil inschakelen om je fiets terug te vinden.

We vinden het ook geruststellend dat de batterij alleen kan worden verwijderd met een fysieke sleutel. Je koppelt hem vrij gemakkelijk los wanneer hij ontgrendeld is, maar hij blijft normaal gesproken stevig op zijn plek zitten. Dieven focussen zich vaak op batterijen uit elektrische fietsen om deze snel door te kunnen verkopen (want dat is gemakkelijker dan een hele fiets stelen), dus een goed vergrendelsysteem (of nog beter, het verwijderen van je batterij) maakt het iets moeilijker voor dieven.

Een verwijderbare batterij is ook veel handiger voor het opladen, dan wanneer je de hele fiets naast een stopcontact moet zetten. Je kan de batterij gewoon met je meenemen en bijvoorbeeld onder je bureau opladen.

De Cowboy heeft een ingebouwd voor- en achterlicht. Deze lampen gaan automatisch aan wanneer je de fiets van het slot afhaalt en je kan ze met een knop in de app ook aan- en uitzetten. We raden je echter wel aan om de verlichting gewoon altijd aan te laten, zodat je beter te zien bent. De fiets is namelijk helemaal mat zwart en hij is extreem stil, dus met de lampen val je in ieder geval nog een beetje op in het verkeer.

Prestaties

De motor van de Cowboy 3 begint te werken op het moment dat je in beweging komt. Je kan dus veel sneller vertrekken uit stilstand dan met een traditionele fiets. De motor gaat sneller van start dan de meeste andere e-bikes die we hebben getest en dat maakt deze e-bike extra geschikt voor stadsverkeer, waarbij je veel moet stoppen tussendoor. Je bent lekker snel weg bij een stoplicht en als je stilstaat op een helling kost het ook niet veel moeite om weer op gang te komen.

Vergeleken met de Cowboy 2 heeft deze fiets een aantal handige upgrades gekregen, waaronder een nieuw transmissiesysteem (met een nieuwe topsnelheid van 27 tot 28 km per uur), een stijlvoller ontwerp en een minder opvallende accu. Hij maakt ook minder geluid dan zijn voorganger.

De Cowboy 3 is echt een van de stilste elektrische fietsen die we tot nu toe hebben getest. De motor maakt vrijwel geen geluid, zelfs als hij maximaal wordt gebruikt en je hebt ook geen last van het geluid van een ketting of het wisselen van versnelling. Op een vlakke weg hoor je eigenlijk alleen de lekbestendige banden over de weg rijden.

Cowboy geeft aan dat de fiets een bereik heeft tot 70 km. Dat is vrij indrukwekkend, maar aangezien er geen verschillende modi zijn voor de hoeveelheid ondersteuning, zal je de motor uit moeten zetten en op eigen kracht moeten fietsen als die afstand iets wil vergroten.

Bijbehorende app

Voordat je de Cowboy 3 gebruikt, kan je het beste eerst een telefoonhouder aanschaffen voor op het stuur. Je telefoon zal namelijk dienen als een handige fietscomputer door middel van de Cowboy-app.

De app is vrij gebruiksvriendelijk en biedt een aantal simpele instellingen en een gesproken navigatiesysteem. Je kan in- en uitzoomen op de kaart, aantikken waar je heen wil en dan bepaalt de app wat de optimale route is. Het is wel jammer dat je geen bestemming in kan voeren aan de hand van een postcode, maar dat is hierbij het enige kleine minpunt waar we over kunnen klagen, want de kaarten zijn wel helemaal gratis te gebruiken in tegenstelling tot sommige opties van andere merken.

Wanneer je de Cowboy-app hebt geïnstalleerd (beschikbaar voor Android en iOS), kan je een account maken en de app verbinden met je e-bike via een QR-code. Je kan de fiets ontgrendelen als je in de buurt bent door een knop op het scherm een paar seconden ingedrukt te houden. Het is echter ook mogelijk om de e-bike automatisch te laten ontgrendelen wanneer je binnen Bluetooth-bereik bent.

De fiets kan nog steeds bewegen als hij "vergrendeld" is, maar dan werkt de motor alleen niet. Je zal dus nog steeds een stevig slot nodig hebben en je moet uitkijken waar je de fiets neerzet. De Cowboy 3 is namelijk een mooie elektrische fiets en dat trekt ook de (verkeerde soort) aandacht.

De fiets beschikt ook over sensors om te detecteren wanneer je in een ongeluk terechtkomt. De sensors merken het wanneer je uit het niets stopt, nog wel kracht uitoefent op de trappers. Wanneer dit gebeurt, beginnen de lampen op de fiets te pulseren en de app zal je dan vragen om te bevestigen of alles oké is. Als je dat niet snel bevestigt, dan stuurt de e-bike een bericht, inclusief je locatie aan de hand van de gps, naar je contactpersoon voor noodgevallen.

Tijdens het testen is een van onze collega's ook een keer gevallen met de fiets, maar toen hadden we nog geen contactpersoon voor noodgevallen ingesteld, dus konden we die functie niet testen. We kunnen in ieder geval wel bevestigen dat de fiets nog prima werkte na die val, terwijl bij een andere fiets waarschijnlijk in ieder geval de ketting los zou zijn gekomen.

Koop hem als...

Je vaak door de stad (naar je werk) fietst

De Cowboy 3 is ideaal voor het fietsen door de stad, dankzij zijn lichtgewicht ontwerp, snelle opstartmogelijkheid (voor bij stoplichten) en handige toevoegingen zoals de ingebouwde lampen en de spatborden.

Je geen fan bent van het onderhoud bij een normale fiets

Het instellen van de fiets is heel gemakkelijk en dankzij het gebrek aan een ketting, versnellingen én aanwezigheid van lekbestendige banden is er maar weinig om je zorgen om te maken. Als je wel tegen een probleem aanloopt, dan biedt Cowboy gelukkig zijn eigen reparatieservice aan.

Je veel heuvels tegenkomt onderweg naar je werk

De krachtige motor van de Cowboy 3 zorgt ervoor dat heuvels vrijwel geen probleem meer zijn. Je hoeft je maar een klein beetje extra in te spannen om een stuk gemakkelijker vooruit te komen.

Koop hem niet als...

Je graag zelf aan je fiets sleutelt

De Cowboy 3 is ontworpen om zo min mogelijk onderhoud nodig te hebben. Dat is prima voor mensen die gewoon altijd snel op weg willen kunnen, maar als je zelf graag aan je fiets sleutelt of hem zelf graag een onderhoudsbeurt geeft, dan is dit waarschijnlijk niet de beste keuze.

Je kleiner bent dan 1,70 meter

De Cowboy 3 heeft maar één maat voor het frame (medium/large) en dat meteen ook het grootste minpunt.