AOC C27G2ZE review

AOC levert met de C27G2ZE een betaalbare gaming monitor, en eentje die jouw bankrekening niet teveel zal belasten. Dankzij de 240Hz beeldverversing en het uitstekende contrast blijven al jouw beelden vloeiend en helder. Hij is duidelijk enkel gemaakt voor de gaming niche, maar daar blinkt hij dan ook in uit.

AOC levert met de C27G2ZE een betaalbare gaming monitor, en eentje die jouw bankrekening niet teveel zal belasten. Dankzij de 240Hz beeldverversing en het uitstekende contrast blijven al jouw beelden vloeiend en helder. Hij is duidelijk enkel gemaakt voor de gaming niche, maar daar blinkt hij dan ook in uit.

In het kort

De wereld van gaming monitoren kent een aanzienlijk aanbod, en vaak komen deze monitoren ook met een flinke prijs. Voor de beste prestaties heb je steeds een goede beeldverversing, snelle reactietijd en mooie kleuren nodig, en dat is niet altijd goedkoop.

Gelukkig begint daar stilaan verandering in te komen, en daar mogen we monitorenfabrikant AOC deels mee voor bedanken. Zij staan bekend voor hun breed scala aan gaming monitoren, met toestellen in elke prijsklasse en voor elk type gebruiker.

Met zijn recente G2-reeks wil AOC de betaalbaarheid van de originele G-serie verder zetten, en dit bij toestellen die een kleine upgrade hebben gekregen. Een van deze toestellen is de AOC C27G2ZE. Deze monitor ruilt een hoge resolutie in voor een mooie ververssnelheid, waardoor het erin slaagt om dit laatste tegen een lagere prijs te leveren. Hiermee wordt een beeldverversing van 240Hz toegankelijk voor alledaagse gamers die geen fortuinen klaar hebben zitten voor de beste gaming monitoren, maar die wel van vloeiende intense actie willen genieten op hun scherm.

De C27G2ZE is verder een vrij standaard gaming monitor zonder al teveel franjes, net zijn soortgenoten van AOC. Ben je op zoek naar deze extraatjes? Dan zal deze monitor je misschien wat kaal aanvoelen. Zoek je gewoon eentje waar je meteen mee in de actie kan springen zonder teveel gedoe? Dan is deze monitor misschien wel iets voor jou.

(Image credit: AOC)

Prijs en beschikbaarheid

De AOC C27G2ZE is sinds juni van 2020 beschikbaar en komt met een adviesprijs van 319 euro. Daarmee valt hij iets duurder uit dan andere vergelijkbare monitoren binnen dezelfde reeks, waaronder de AOC C27G2AE met een prijs van 269 euro. Je krijgt er echter wel wat betere specs voor in de plaats. Je zal hem inmiddels waarschijnlijk ook tegen een iets lagere prijs op de kop kunnen tikken.

(Image credit: AOC)

Ontwerp

De AOC C27G2ZE komt met dezelfde uitstraling als de andere monitoren in de G2-reeks. Het slanke en hoekige ontwerp van zowel het scherm als de voet geven je onmiddellijk de indruk dat ze speciaal gericht zijn op gamers. De monitor kent een matzwarte afwerking met enkele metaalrode accenten die mooi verwerkt zijn. De voet heeft vooraan twee lange poten, en achteraan twee kleintje.

Het scherm heeft enkel onderaan een dikkere bezel, waar ook de verscheidene drukknoppen voor de bediening in verwerkt zijn. De overige randen zijn vrij dun, waardoor hij geschikt is om er meerdere van naast elkaar te plaatsen voor zo weinig mogelijk intrusie van de rand.

Zoals de naam al aangeeft, komt de C27G2ZE met een 27 inch VA-paneel. De afmetingen bedragen 52,9 x 61,2 x 22,7 centimeter, en diagonaal meet het scherm 68,58 cm. Dit is tevens voorzien van een 1500R-kromming, waardoor je echt het minste last hebt om alles snel te zien. De maximale helderheid bedraagt 300 nits, wat niet echt aan de hoge kant is. Ruimtes met teveel licht zullen je scherm mogelijk al snel overstemmen.

De monitor komt met een resolutie van 1.920 x 1.080p, wat ook niet gigantisch veel is. Als je zo realistisch mogelijke beelden zoekt, dan is 4K iets meer voor jou. Daar betaal je dan ook wel meer voor, inclusief voor de benodigde GPU, en in de meeste gevallen is 1.080p wel genoeg. Het sterke 3.000:1-contrast helpt wel mee om je beelden zeer levendig aan te laten voelen.

Een van de grote verkoopargumenten van de C27G2ZE is de 240Hz beeldverversing. Dit laat al jouw acties enorm vloeiend aanvoelen, en dat merk je dan ook meteen tijdens het spelen van shooters, zoals Apex Legends, Battlefield V en Halo Infinite. De meeste standaard monitoren komen met ongeveer 60Hz, en bij gaming monitoren wordt dit dan doorgaans opgetrokken naar 120Hz. Een verdubbeling hiervan is dus een grote luxe. Je bewegingen ondervinden een minimale vervaging, waardoor je des te meer controle hebt over elke actie. De 1ms input-lag is een extra bewijs dat deze monitor gemaakt werd met topprestaties voor gamers als focus.

Een van de minpuntjes bij deze monitor is de mogelijkheid om hem in de hoogte te verstellen. Hij komt wel met een -5/23 tilt-optie, maar op gebied van ergonomie moet je niet meer verwachten. Dit is duidelijk een van de punten waar AOC op heeft bespaard om de kosten van de monitor zo laag mogelijk te houden. Dat is zeker iets dat we appreciëren, maar elk beetje extra comfort op dit vlak verwelkomen we met open armen.

(Image credit: AOC)

Functies

De monitor komt met met AMD Freesync Premium-ondersteuning. Dit is een vorm van variabele beeldverversing, waardoor jouw monitor zelf gaat kijken naar wat de benodigde frame rate is. Deze wordt dan automatisch aangepast. Zo voorkom je dus dat jouw monitor op volle toeren draait om een beeldverversing van 240Hz te geven als je slechts online een artikeltje aan het lezen bent.

Daar komen nog zes verschillende Game-modi bij. Deze instellingen hebben alles in huis om je bij je verschillende game-genres te helpen. Zo zijn er presets voor FPS, racing en RTS-games. Je hebt ook de mogelijkheid om hier zelf enkele presets aan toe te voegen die volledig op jouw eisen en situatie zijn afgesteld.

Om de volledige controle te krijgen over alle instellingen van jouw monitor kan je ook AOC G-Menu installeren op je desktop. Dit programma van AOC geeft je een handig overzicht van alle aanpassingen die je kan maken, zodat je zonder zorgen tussen games door kan overschakelen.

(Image credit: AOC)

Connectiviteit

De monitor is achteraan voorzien van twee HMDI 2.0-poorten en een DisplayPort 1.2-poort. Daarnaast kan je er ook nog een 3,5mm koptelefoonaansluiting en stroomtoevoer terugvinden. De monitor wordt tevens geleverd met een HDMI- en DisplayPort-kabel in de doos, waardoor je steeds voorzien bent van alles om er meteen mee aan de slag te gaan.

Gezien de toename van koptelefoons met USB-A-verbindingen zouden we het persoonlijk wel interessant hebben gevonden om hier minstens een poort van terug te vinden op de monitor. Ook hier is het echter hetzelfde verhaaltje. Dit drukt de kosten, waardoor gamers met een beperkt budget ermee aan de slag kunnen.

Gebruikers die trouwens op zoek zijn naar iets van audiobeleving met deze monitor zullen daar zelf in moeten voorzien. De AOC C27G2ZE komt immers zonder ingebouwde speakers. Als je weet dat je hier occasioneel gebruik van maakt, dan is het belangrijk om hiervan op de hoogte te zijn.

Prestaties

De AOC C27G2ZE is gemaakt voor gamers, en dat zien we ook meteen in de prestaties van de monitor terug. Een van de zaken die je meteen opvalt bij het opstarten van een game is hoe vlot de beelden zijn. De 240Hz aan ververssnelheid laat zich duidelijk gelden, waardoor de actie op je scherm zeer vlot aanvoelt. Tijdens het spelen van een snellere shooter zoals bijvoorbeeld Apex Legends zag alles er enorm goed uit en wisten we steeds goed wat er op ons scherm gebeurde. Zelfs bij het kiezen van een van de meer op snelheid gerichte personages konden we makkelijk de overhand houden bij intense situaties.

Hier moet je natuurlijk ook beroep voor doen op de snelle responstijd, en met 1ms is dat zeker niet slecht. Je kan de responstijd een boost geven door over te schakelen naar de AOC Low Input Lag-modus. Hier merkten we tijdens het spelen om eerlijk te zijn weinig van, maar dat is mogelijk omdat je al met een korte tijd werkt. Zodra je de indrukwekkende beeldverversing en lagere responstijd tijdens je gamesessies gewend bent, wordt het moeilijk om terug te schakelen naar een monitor die minder aanbiedt.

Dankzij het VA-paneel met een mooie 3.000:1-contrastratio wordt alles duidelijk, scherp en opvallend weergegeven. Hij is hiermee geschikt voor een waaier aan verschillende taken, maar toch ligt de focus op gaming. Hij heeft voldoende kleuren voor grafisch werk, maar vanwege de nadruk op de beeldverversing betaal je ook voor deze functie. Er zijn betere monitoren op de markt die grafici en creatievelingen beter zullen aanspreken. Ook voor alledaags bureauwerk kan je hem gebruiken, maar hier ontbreekt hij bijvoorbeeld de nodige veelzijdigheid aan poorten om hier echt interessant voor te zien. De AOC C27G2ZE houdt het op gaming, en als jij je verwachtingen ook daar legt, dan zal je zeker niet teleurgesteld worden.

(Image credit: AOC)

Moet ik de AOC C27G2ZE kopen?

Koop hem als...

Je op zoek bent naar een stevige beeldverversing Met 240Hz beeldverversing haal je een monitor in huis die de meest vloeiende beelden weer zal geven. Dat is ideaal als je graag snelle en actievolle games speelt.

Je mooie beelden wilt Het VA-paneel geeft met zijn 3.000:1-contrastratio scherpe beelden waardoor je de lagere resolutie makkelijk vergeeft.

Je een beperkt budget hebt om uit te geven Omdat de monitor erin slaat het bescheiden te houden, krijg je bij de AOC C27G2ZE veel waar voor je geld. Hiermee is hij geschikt voor iedereen die een strakke

Koop hem niet als...

Je een ergonomisch verstelbare monitor zoekt. De AOC C27G2ZE is niet in de hoogte verstelbaar en ook maar beperkt kantelbaar. Daardoor is het een statische monitor die niet iedereen zal plezieren.

Je graag speakers bij je monitor hebt Deze monitor is niet voorzien van speakers, waardoor gamers die hier toch graag op vertrouwen op zoeken moeten naar iets anders voor hun audio.