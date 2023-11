In het verleden waren externe SSD's aanzienlijk kleiner dan HDD's, maar met de T5 Evo biedt Samsung meer opslag dan je ooit nodig zal hebben. Daarnaast maakt hij gebruik van USB 3.2 en konden we in onze testen 100 GB aan bestanden in iets meer dan 5 minuten zowel lezen van als schrijven naar de SSD. Aan de software valt nog wat te verbeteren, aangezien Samsung Magician niet altijd deed wat we wilden.

Samsung heeft dit jaar de nodige aandacht gegeven aan zijn aanbod externe opslagproducten. De Samsung T9 externe SSD is amper twee maanden oud en krijgt nu gezelschap van de Samsung T5 Evo externe SSD. Deze nieuwe SSD maakt gebruik van USB 3.2 Gen 1 in plaats van de nieuwste USB 3.2 Gen 2x2 en is daardoor iets trager dan de T9. Anderzijds is hij beschikbaar met maximaal 8 TB opslag, terwijl de T9 stopt bij 4 TB. Ook zijn prijs ligt aanzienlijk lager.

Wij konden de Samsung T5 Evo al voor de lancering uitproberen en hieronder lees je onze ervaringen.

Samsung T5 Evo externe SSD review: prijs en beschikbaarheid

Drie opslagvarianten: 2 TB, 4 TB en 8 TB

Beschikbaar vanaf december 2023

Prijzen nog niet beschikbaar

Samsung heeft wat ons betreft de juiste keuze gemaakt door de T5 Evo uit te rusten met USB 3.2 Gen 1. De maximale snelheid van deze aansluiting ligt dan wel lager dan bij Gen 2x2, maar de kans is groter dat je een laptop, pc of smartphone hebt met Gen 1. De meeste mensen hebben daarom niet veel aan Gen 2x2 op dit moment.

Prijzen zijn op het moment van schrijven nog niet bekend. Samsung heeft aangegeven dat de T5 Evo vanaf december 2023 in de winkel ligt en pas dan kunnen ze meer zeggen over de adviesprijzen in euro.

Prijs-kwaliteit score: TBA

Samsung T5 Evo externe SSD: specs

Swipe to scroll horizontally Samsung T9 Specs Capaciteit: 2 TB, 4 TB, 8 TB Afmetingen: 95 x 40 x 17 mm Gewicht: 108 g Lees- en schrijfsnelheid: Tot 460 MB/s Interface: USB 3.2 Gen 1 Databescherming: XTS-AES 256-bit hardware-encryptie IP-score: Geen Valbestendigheid: Tot 2 m Werkingstemperatuur: 0 tot 60 °C Werkt met: Windows, iOS, Android, Linux, Chrome, Thin Clients, Embedded Systems Garantie: 3 jaar

Samsung T5 Evo externe SSD review: design

Rubberen coating

Alleen USB-C

Verrassend klein voor 8 TB

Kleine SSD's van 2 TB zien we wel vaker, maar het is zeldzaam om 8 TB opslag in je broekzak mee te dragen alsof het niets is. De Samsung T5 Evo meet 40 x 95 x 17 mm en is hiermee zelfs iets kleiner dan de T9. Met een gewicht van 102 gram konden we ook helemaal niet klagen. Wanneer je een hele dag gaat filmen in 4K met je smartphone, is dit bijvoorbeeld een handige manier om meer op te nemen zonder dat je bestanden naar de cloud moet uploaden.

De buitenkant van de Samsung T5 Evo externe SSD wordt beschermd door een rubberen coating en hij zou een val van twee meter hoogte moeten overleven. Er zijn zeker stevigere externe SSD's te vinden, maar die zijn vaak groter. We hebben zelf trouwens geen droptest uitgevoerd, maar moeten wel vermelden dat Samsung hun testen uitvoert met een stalen plaat als oppervlak. Als je SSD bijvoorbeeld van een grotere hoogte valt op gras of zandgrond, kan hij die val alsnog overleven.

Er zit daarnaast een metalen haak aan het uiteinde van de T5 Evo en het nut hiervan zagen we persoonlijk niet. Dit is een kleine externe SSD, maar hij is niet zo klein en licht dat je hem aan je sleutelhanger kan hangen. Je zou hem eventueel met een karabijnhaak kunnen vastmaken aan je broeksriem, hoewel we dat al vrij vergezocht vinden.

Tot slot maakt de Samsung T5 Evo uitsluitend gebruik van een USB-C-aansluiting. In de doos vind je slechts één USB-C-naar-USB-C-kabel, die gelukkig wel de maximale lees- en schrijfsnelheden ondersteunt. Dat kan een probleem zijn voor gebruikers met oudere SSD's of HDD's die reeds een hele collectie USB-A-kabels hebben.

Design score: 4 / 5

Samsung T5 Evo externe SSD review: software

Samsung Magician 8.0 werkte niet volledig

Magician-app op Android heeft weinig meerwaarde

Geen live back-up

In september heeft Samsung de nieuwste versie van zijn SSD-software onthuld, Magician 8.0. Het combineert alle Samsung-softwaretools, waaronder datamigratiesoftware, PSSD-software en kaartverificatie, in één tool. Bovendien werkt het op Windows, Mac en Android. Een live back-up die nieuwe bestanden automatisch uit specifieke mappen kan halen, is er helaas niet.

Dit klinkt allemaal erg fijn en het was nog fijner geweest als onze T5 Evo daadwerkelijk de juiste firmware had. Zowel Secure Erase en PSID Revert als Data Migration en Performance Optimization waren volgens Magician 8.0 niet beschikbaar. De onderdelen van het programma die wel werkten, waren verre van baanbrekend. Je kan benchmarktesten uitvoeren om de lees- en schrijfsnelheden te testen, een hele historiek van uitgevoerde opdrachten raadplegen en diagnostics uitvoeren.



Op Android is Magician minder indrukwekkend. Daar kan je alleen de hoeveelheid beschikbare opslag en actuele temperatuur van de T5 Evo bekijken. Je zal Magician op je telefoon vooral gebruiken om de SSD te ontgrendelen als je een wachtwoord hebt ingesteld. Firmware-updates kunnen ten slotte alleen via de desktopversie gedownload worden en een iOS-versie van de app is er helemaal niet.

Software score: 2 / 5

Samsung T5 Evo externe SSD review: prestaties

USB 3.2 Gen 1 met geadverteerde lees- en schrijfsnelheid van 460 MB/s

Snelheden rond 350 MB/s in onze testen

Trager dan T9

In tegenstelling tot de T9 heeft de T5 Evo een aansluiting die je vaker zal terugvinden, met name USB 3.2 Gen 1. Onze laptop maakt gebruik van USB 3.2 Gen 2 en wij konden daarom de optimale snelheid behalen. Als je een oudere laptop of pc hebt, controleer dan goed welk type aansluiting je hebt, aangezien dit de prestaties beïnvloedt. Het heeft namelijk geen zin om extra te betalen voor een nieuwe SSD met USB 3.2 Gen 1 als je geen apparaat met deze aansluiting hebt.

We hebben verschillende performance benchmarks in Magician 8.0 gedraaid en hier haalden we telkens ongeveer de maximale snelheid van 460 MB/s (zowel lees- als schrijfsnelheid). In de praktijk zal je die snelheid wellicht niet halen. We hebben bestanden vanaf verschillende laptops naar de T5 Evo overgezet en haalden hier telkens maximale snelheden van 350 MB/s.

In een van onze praktijktesten hebben we twee reeksen bestanden van onze laptop naar de Samsung T5 Evo externe SSD overgezet en omgekeerd. Bij de eerste reeks van 35 GB duurde de overdracht in beide richtingen ongeveer 2 minuten en 40 seconden, waarbij de snelheid lager was aan het begin en einde. Daarna volgde een reeks van 120 GB waarvoor in beide richting 6 minuten en 30 seconden nodig waren. In verhouding was de reeks van 120 GB iets sneller omdat die op hetzelfde punt aan het begin en einde trager werd overgezet. Tijdens dit hele proces is de temperatuur nooit hoger geworden dan 35 graden, wat binnen de verwachtingen valt.

De beveiliging van de Samsung T5 Evo werkte tot slot uitstekend. We hadden eerst op onze laptop een wachtwoord ingesteld en toen we daarna de SSD met een andere laptop, tablet en smartphone verbonden, gaf hij alleen de uitvoerbare bestanden weer om de bijbehorende software te installeren. Je moet dus hoe dan ook eerst het wachtwoord ingeven om je bestanden te kunnen zien en vervolgens overzetten.

Prestaties score: 4 / 5

Moet je de Samsung T5 Evo externe SSD kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Design Een van de kleinste SSD's met 8 TB opslag die je kan vinden. Een reguliere USB-A-poort naast de USB-C-poort was nog beter geweest. 4 / 5 Software Niet alle features van Samsung Magician werkten tijdens onze test vanwege pre-release firmware. De Android-app doet sowieso niet veel. 2 / 5 Prestaties USB 3.2 Gen 1 is niet meer de snelste standaard, maar presteert alsnog snel genoeg voor casual gebruik. 4 / 5

Koop hem als...

Je snelste aansluiting USB 3.2 Gen 1 is USB 3.2 Gen 1 is niet meer de snelste standaard, maar wel een van de meest voorkomende. Het heeft geen zin om duurdere SSD's met USB 3.2 Gen 2x2 te kopen als je die aansluiting niet hebt.

Je heel veel opslag wil Als je slechts 2 TB opslag nodig hebt, zijn er externe SSD's die gelijkaardige prestaties in een kleiner en/of goedkoper pakketje bieden. De voordelen van de T5 Evo zijn het grootst bij de versies met 4 TB en 8 TB opslag.

Koop hem niet als...

Je geen USB 3.2 Gen 1 hebt Als je een oudere pc of laptop zonder USB 3.2 Gen 1 hebt, zal je de topsnelheden van de T5 Evo niet halen.