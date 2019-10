Pokémon Go online battles mogelijk vanaf 2020

Het is alweer drie jaar geleden dat de halve wereld massaal aan de slag ging met Pokémon Go. Het razend populaire spelletje was door Niantic gereedgemaakt voor de mobiele platformen Android en iOS.

Het spelletje liet zowel oude veteranen als nieuwe spelers kennismaken met augmented reality; het vangen van Pokémon ging alleen als je door de echte wereld liep. Een absolute hit was geboren.

Buiten het vangen van Pokémon en het uitdagen van gymleiders was er op dat moment nog vrij weinig te doen. Inmiddels zijn de mogelijkheden wat uitgebreid, maar de echte speler-tegen-spelermodus was er nog niet.

Niantic maakt vandaag dan eindelijk bekend dat Go Battle League in 2020 wordt toegevoegd aan de game. Deze modus stelt trainers in staat om online tegen andere spelers te strijden.

Het begin van het einde voor Pokémon Go?

Pokémon Go gevechten

Hoe de Pokémon Go online battles precies in zijn werk gaan, daar laat de ontwikkelaar zich nog niet heel erg over uit. Voor nu is enkel bekend dat spelers rondlopen door de echte wereld, om zo toegang te krijgen tot een battle met online spelers.

Er wordt voor deze gevechten een matchsysteem gebruikt, waardoor spelers kunnen stijgen en dalen qua ranking aan de hand van deze gevechten. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat je gelinkt wordt aan spelers met een vergelijkbare sterkte.

Hoewel een exacte datum niet wordt gemeld, durven we wel te stellen dat men met begin 2020 wel doelt op het eerste kwartaal van volgend jaar. Via een video van Niantic krijgen we binnenkort meer info over de feature, zo belooft de fabrikant.

Are you a #GOBattle champion among your group of friends, Trainer? How about compared to the rest of the world? 🤔🌎🏆 The time to prove yourself is coming. 🏆GO Battle LeagueComing soon in early 2020https://t.co/SBCWnDAvak pic.twitter.com/YYfJKC1vgBOctober 21, 2019

Het is op dit moment al mogelijk om via Pokémon Go Trainer Battles tegen andere spelers te strijden. Deze feature is eerder dit jaar wereldwijd uitgerold.

In Trainer Battles kun je enkel tegen spelers strijden die zich in de buurt bevinden, of tegen je vrienden. Je vrienden moeten dan ook écht in je Pokémon Go vriendenlijst staan.