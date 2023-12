Eindejaarsdeals bij MSI: drie uitstekende laptops onder 1000 euro

Sinterklaas is terug naar Spanje en Mariah Carey heeft het kerstseizoen al geruime tijd ingezongen, dus we naderen weer het einde van het jaar. Dat betekent natuurlijk ook dat er weer mooie producten in de aanbieding zijn tijdens de eindejaarssale van MSI. Voor het gemak hebben we de drie beste deals uitgekozen om die hier toe te lichten. Het betreft drie laptops die niet de bank zullen breken, al helemaal niet met deze de korting.

Er zijn een aantal zaken belangrijk bij het uitkiezen van de ideale laptop. Je wilt een scherm dat heldere, levendige beelden weergeeft dat je ogen niet belast bij langdurig gebruik. Voor de gamers onder ons is het daarnaast noodzakelijk om een hoog refresh rate te hebben. Dit zorgt voor vloeiende beelden waardoor je voordelig uit bent in interacties met je tegenstanders.

Er gaat natuurlijk iets meer inzitten in het uitkiezen van jouw ideale laptop, maar daarom hebben wij deze laptops onder de loep genomen. Qua kwaliteit hoef je je geen zorgen te maken, want MSI is al jaren een toonaangevend merk als het aankomt op hardware.

De beste eindejaarsdeals bij MSI

(Image credit: MSI)

MSI GF63 Thin 11UC-453NL Prima voor casual gamers Specificaties Processor: Intel Core i5-11400H Grafische kaart: GeForce RTX 3050 RAM: 16GB DDR4 Opslag: 512GB SSD Schermgrootte: 15,6 inch Resolutie: 1.920 x 1.080 pixels Refresh rate: 144Hz De beste deals van vandaag Koop de GF63 Thin voor €699 (i.p.v. €849) Redenen om te kopen + Sterke prestaties voor de prijs + Licht genoeg voor onderweg + 144Hz refresh rate

Niet iedereen kan de perfecte gaminglaptop betalen en daarom is er de MSI GF63 Thin, een van de beste goedkope gaminglaptops op de markt. Met een Intel Core i5-processor, de Nvidia RTX 3050 grafische kaart, 512 GB opslag en de juiste instellingen kan je gemakkelijk de zwaarste games spelen op het 15,6 inch-display. Dit display is ook meteen de reden waarom esporters en serieuze gamers zich in deze laptop kunnen vinden. Dankzij het 144Hz refresh rate zie je tegenstanders die een reguliere monitor gebruiken eerder en met een resolutie van 1.920 x 1.080 zijn de beelden ook lekker scherp.

Ondanks het feit dat de MSI GF63 Thin een gaming laptop is, heeft hij een verrassend compact en dun ontwerp. De laptop is namelijk 21,7 mm dun en weegt 1,86 kg. Vooral dat laatste is indrukwekkend, aangezien sommige gewone laptops zonder losse GPU al meer wegen dan dat. Dunnere laptops hebben vaak minder aansluitingen, maar ook dat is geen probleem bij de GF63 Thin. Hij is uitgerust met een HDMI-poort zodat je hem makkelijk met een externe monitor kan verbinden, een ethernetpoort voor de meest stabiele internetverbinding en maar liefst drie USB-A-poorten en een USB-C-poort voor al je accessoires.

Wat misschien nog wel belangrijker is: de laptop voelt hartstikke stevig aan en het budgetprijskaartje valt dan ook helemaal niet op. De zwarte behuizing en de rode highlights zien er mooi uit en deze laptop is dan ook een verrijking voor elke gamer.

(Image credit: MSI)

MSI Modern 15 B12M-414NL Snel en zakelijk Specificaties Processor: Intel Core i5-1235U Grafische kaart: Intel Iris Xe Graphics RAM: 8GB DDR4 Opslag: 512GB SSD Schermgrootte: 15,6 inch Resolutie: 1.920 x 1.080 pixels Refresh rate: 60Hz De beste deals van vandaag Koop de Modern 15 voor €499 (i.p.v. €649) Redenen om te kopen + Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding + Makkelijk mee te nemen + Strak design

De MSI Modern 15 B12M-030NL is een krachtige en mobiele laptop, ideaal voor gebruikers die zowel prestaties als draagbaarheid belangrijk vinden. Het hart van de laptop is een 12e generatie Intel i5-1235U processor, ondersteund door een Intel Iris Xe grafische kaart. Deze combinatie zorgt voor soepel multitasken en is ideaal voor diverse workloads. Het toestel beschikt over 8 GB RAM en een 512 GB SSD voor snelle toegang tot bestanden en een efficiënte opslag.

Het design van de laptop is zowel functioneel als stijlvol, met een dun en strak chassis en gladde afwerking. Het verbeterde touchpad en ergonomisch ontworpen toetsenbord verhogen het gebruiksgemak en comfort tijdens het typen. Met een gewicht van slechts 1,7 kg en een ultradun ontwerp is de laptop uitermate geschikt om mee te nemen.

De batterijduur tot 9 uur en de meerdere aansluitingen benadrukken de functionaliteit van de laptop in verschillende situaties. Kortom, de MSI Modern 15 B12M-030NL biedt een perfecte balans tussen prestaties, design en mobiliteit, waardoor het een uitstekende keuze is voor professionals en studenten die een betrouwbare laptop nodig hebben voor dagelijks gebruik.

(Image credit: MSI)

MSI Cyborg 15 A12VE-400NL Snel, krachtig en goedkoop, de ultieme combi Specificaties Processor: Intel Core i5-12450H Grafische kaart: GeForce RTX 4050 RAM: 16GB DDR5 Opslag: 512GB SSD Schermgrootte: 15,6 inch Resolutie: 1.920 x 1.080 pixels Refresh rate: 144Hz De beste deals van vandaag Koop de Cyborg 15 voor €899 (i.p.v. €1.199) Redenen om te kopen + Sterke processor + 144Hz refresh rate + Uniek design

De MSI Cyborg 15 is een betaalbare, lichtgewicht gaminglaptop die opvalt door zijn sterke prestaties en unieke design. Aangedreven door een 12e generatie Intel CPU en een NVIDIA GeForce RTX 4050 grafische kaart, biedt deze laptop voldoende kracht voor de meeste moderne games. Hiermee kan je makkelijk gamen in Full HD met 144 fps en dat is geen toeval, want het 15,6 inch-display heeft resolutie van 1.920 x 1.080 pixels en 144 Hz refresh rate. Deze focus op de essentials maakt het een aantrekkelijke optie voor gamers die een goedkope gaming laptop zoeken.

Hoewel de Cyborg 15 een laag prijskaartje heeft (zeker met deze korting), zou je dat niet zeggen op basis van het ontwerp. Met een transparante onderkant en een design dat rechtstreeks uit Cyberpunk 2077 kon komen, is dit echt een ideale laptop voor gamers. Het design is zelfs functioneel, aangezien de letters "MSI TRUE GAMING" onderaan een rooster vormen waardoor hitte efficiënt wordt afgevoerd. De lichtblauwe achtergrondverlichting van het toetsenbord heeft verder drie niveaus en de transparante WASD-toetsen zijn een leuke touch die elke gamer wel kan appreciëren.

Of je nu een casual gamer bent die rustig Genshin Impact speelt of een pro die geen enkel schot wil missen in Call of Duty, je zal gegarandeerd jaren plezier hebben van de MSI Cyborg 15.

