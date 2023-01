Beste gratis antivirus van 2023

(opens in new tab)

Betalen voor een premium antivirus betekent dat je meer functies krijgt zoals spamfilters, ouderlijk toezicht, systeem scans en geavanceerde firewalls. Dit maakt ze geschikter voor gebruikers die vol vermogen zoeken en een beetje extra beveiliging nodig hebben. Het is ook handig voor iedereen die wil dat hun systeem zo soepel mogelijk loopt.

Het betekent ook dat je vervelende pop-ups uit de weg gaat die je proberen te verleiden om te upgraden naar de volledige versie. En, zoals je hierboven al ontdekte, zullen ze je geen rib uit je lijf kosten.

In werkelijkheid kun je tegenwoordig gratis bescherming van topkwaliteit krijgen, met zo ongeveer elke leverancier die een gratis antivirus aanbiedt. Door dit te doen, krijgen ontwikkelaars meer toegang tot apparaten van wie ze gegevens kunnen verzamelen, en daarom hun kennis en beveiligingsplatformen kunnen verbeteren. Het is niet in hun belang om de hoeveelheid bescherming die de gratis versie biedt te verminderen.

Windows is van ver gekomen als we het hebben over beveiliging, maar het is nog steeds eerlijk om te zeggen dat Windows 10's ingebouwde oplossing, Windows Defender, de laatste gratis antivirus is die je kunt vertrouwen om je systeem schoon te houden.

Avira Free Antivirus is de beste gratis antivirus-software van vandaag

Avira Free Antivirus blijft een geweldige gratis antivirusprogramma.

1. Avira Free Antivirus De beste gratis antivirus Besturingssysteem: Windows, Mac, Android, iOS | Opvallende functies: Virusdetectie, phishing-bescherming, ingebouwde VPN, systeemoptimalisatietools Kleine invloed op de prestatie van het systeem Geweldige detectiescores Lange lijst aan features Veel pop-ups tijdens gebruik

Avira Free Antivirus voor Windows blijft hoog scoren op het strenge testprogramma van de AV-Test. Het vernietigt 99,7 procent van de geteste dreigingen en het vergt over het algemeen niet veel van je hardware.

Avira Free Antivirus (opens in new tab) heeft een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke interface, met een herontwerp en gooit minimale vals-positieven. De introductie van een gratis beveiligingssuite om optioneel ernaast te laten draaien, met ransomware en phishing-bescherming, maakt de deal nog aantrekkelijker.

In feite ziet de lijst met functies er uit als een volledig betaald premium pakket. Het voegt identiteitsbescherming toe, een password manager, anti-scam bescherming om phishing-pogingen te voorkomen, en zelfs een pc-cleaner om je systeem spic en span te houden.

Als er één ding is dat we zouden veranderen, dan is het de hoeveelheid pop-ups en advertenties. Dat weerhoudt ons er echter niet van om Avira Free Antivirus op de eerste plaats te zetten.

Lees hier de volledige review: Avira Free Antivirus

2. Bitdefender Antivirus Free Edition Uitstekende gratis antivirus Besturingssysteem: Windows, Mac, Android | Opvallende functies: Phishing-bescherming, gedragsanalyse, automatisch scannen Snel scannen Uitstekende virusdetectie Ervaren gebruikers willen wellicht meer controle Scans kunnen niet ingepland worden

Bitdefender Antivirus Free Edition (opens in new tab) bestaat in wezen uit het AV-gedeelte van het volledige product, met duidelijke, lichte en goed geconstrueerde scanmechanismen. Deze zijn universeel sneller dan het gemiddelde van de industrie en ongeëvenaarde virusdefinities betekenen dat Bitdefender terug aan de top is.

De gratis versie dringt aan om hem te laten draaien op autopilot-modus en het mes snijdt aan twee kanten. Dit maakt het proces van virusmanagement makkelijk, maar neemt dit wel uit handen van de gebruiker. Hoewel we geneigd zijn om dit te vertrouwen, zijn er in het verleden situaties geweest waarin automatische systemen licht corrupt werden. Denk bijvoorbeeld aan het incident een aantal jaar geleden toen Panda Antivirus zichzelf identificeerde als een virus en een groot aantal Windows-systemen deed crashen.

De testen van AV-Test hebben echter wel een aantal fouten in de behandeling van zero-day bedreigingen aan het licht gebracht. Voor slechts een kleine prijs kan je met de betalende versie aan de slag, waarmee je ook een van de beste producten in huis haalt.

Lees hier onze volledige review: Bitdefender Antivirus Free Edition

Na de overname van AVG, profiteert Avast nu van een veel grotere gebruikersbasis, waarin alle details van nieuwe veiligheidsbedreigingen worden gerapporteerd.

3. Avast Free Antivirus Een flink verbeterde gratis antivirus Besturingssysteem: Windows, Mac, Android | Opvallende functies: Virusdetectie, gaming-modus, password manager, malware-scanner Vertraagt je computer niet Zeer goede virusbescherming Irritante privacy-instellingen Bevat links naar betaalde onderdelen

De nieuwste editie Avast Free Antivirus (opens in new tab) beschikt over een automatische gaming-modus die pop-ups kan dempen en het laden van het systeem vermindert zodra je een game opstart die veel vraagt van de processor. De interface heeft daarnaast een mooie herziening gekregen. Er is ook een password manager aanwezig, wat een onmiskenbaar goede toevoeging is aan je beveiligingsportfolio.

De software scoort goed op AV-test. De malware-benchmark en blijft zich netjes verzetten tegen zero-day-aanvallen. Het uitgebreide detectienetwerk helpt blijkbaar goed. Minder indrukwekkend is het ietwat negatieve effect dat Avast heeft op het opstarten van software en het storende pop-upgedrag.

Lees hier de volledige review: Avast Free Antivirus

Sophos Home levert een professionele antivirus voor thuisgebruikers.

4. Sophos Home De perfecte keuze voor een huis vol met pc's Besturingssysteem: Windows, Mac | Opvallende functies: Virusdetectie, phishing-bescherming, ouderlijk toezicht, beschermt tot tien pc's Eenvoudig en niet opdringerig Goede cloud-gebaseerde bediening van beschermde apparaten Je kunt geen scans inplannen Beperkte bediening voor geavanceerde gebruikers

Sophos Home (opens in new tab) noemt zichzelf "beveiliging op bedrijfsniveau" en doet net wat meer dan de meeste gratis antivirus programma's. Het is bovendien erg geschikt voor families.

Je krijgt de standaard virusbescherming en een anti-malware-bescherming, samen met browser-tools zoals anti-phising en content control. Gecombineerd met een centraal management dat tot wel tien pc's kan beheren, betekent dit dat je effectief de browseropties van je kinderen kunt aanpassen.

Hoewel AV-Test niet formeel de eigenschappen van Sophos heeft beoordeeld, biedt AV-Comparatives een goede beoordeling van zijn mogelijkheden.

Hoewel Sophos Home altijd al desktopmeldingen toonde, was er geen premium versie van de software om een upgrade te stimuleren. Daar is vorig jaar verandering in gekomen met de lancering van Sophos Home Premium.

Lees hier de volledige review: Sophos Home

Antivirus FAQ

Heb ik antivirus nodig in 2023? In het kort? Ja, absoluut. Doorgaans wordt er gezegd dat je enkel moet oppassen waar je surft, wat je downloadt en waar je op klikt. Dat klopt gedeeltelijk, maar we zouden dit niet riskeren. Zelfs bekende websites lopen bijvoorbeeld soms het risico om malware in hun advertenties te krijgen, dus het maakt niet uit hoe voorzichtig en bekend met IT je bent. Een extra laagje bescherming kan nooit kwaad.

Hoe kies ik de beste gratis antivirus? Om een goed beeld te krijgen van wat je allemaal kan kiezen en waar je op moet letten kan je dit artikel raadplegen, wat door onze expertise is samengesteld. Het wordt bovendien steeds van updates voorzien, wat ook geldt voor de reviews van de producten in deze lijst. Je moet natuurlijk rekening houden met je eigen noden als gebruiker. Onze eerste keuze is misschien niet de beste oplossing voor jouw situatie als je bijvoorbeeld met een krap budget moet werken, of als je slechts één pc wilt beschermen. Misschien heb je echter een groot gezin met veel toestellen, en dan moet je een pakket hebben dat dit dekt. Onze aanbevelingen hier vormen een goede richtlijn, maar je mag hier zeker van afwijken voor jouw eigen noden.

(Image credit: Shutterstock)

Hoe werkt een gratis antivirus? Een antivirus doet dienst als waakhond op jouw toestel. Hij bewaakt je volledige systeem en gaat op zoek naar indringers. Je krijgt dus real-time bescherming tegen virussen of andere dreigingen waar de software korte metten mee maakt. Ze worden belet van je systeem te infecteren en zo meer schade aan te richten. Naast de automatische bescherming kan je ook manuele virusscans uitvoeren als je dat nodig acht. Een antivirus gebruikt 'virusdefinities' om indringers te pakken. Dat zijn eigenlijk de 'vingerafdrukken' van malware, en als er iets verdacht met deze vingerafdruk op jouw systeem terecht komt, dan wordt dit onderdeel in quarantaine geplaatst. Een antivirus gebruikt ook 'heuristics' die op zoek gaan naar bestanden of processen die een verdacht gedrag tonen. Hiermee kan de app nieuw ontwikkelde malware opsporen die nog niet door de definities wordt herkend.