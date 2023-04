Recensione Jasper AI

Perché puoi fidarti di TechRadar I nostri esperti revisori trascorrono ore a testare e confrontare prodotti e servizi in modo che tu possa scegliere il meglio per te. Scopri di più su come testiamo .

Chi scrive sa bene cosa si intende per "blocco dello scrittore". Parliamo di quel momento in cui si è stanchi o saturi e le idee tardano ad arrivare. Avete presente quando alle scuole superiori vi trovavate a fissare il foglio bianco in attesa di un'illuminazione che vi permettesse di iniziare a scrivere? Ecco, parliamo esattamente di questo.

Con l'arrivo sul mercato dei nuovi assistenti per la scrittura AI, il concetto di blocco dello scrittore potrebbe diventare un lontano ricordo. Jasper AI appartiene a questa categoria di software ed è pensato per aiutarvi nella scrittura producendo in modo rapido e preciso contenuti che possono servirvi da base di partenza e, in alcuni casi, sono già un buon punto d'arrivo.

Jasper, precedentemente noto come Jarvis, aiuta gli scrittori a velocizzare il processo di scrittura di testi più o meno complessi. La maggior parte dei risultati necessita ancora dell'intervento di un redattore umano, ma l'assistente AI può accelerare notevolmente il processo di creazione dei contenuti.

Piani e prezzi

Si possono creare contenuti gratuitamente fino a un limite di 10.000 parole. Superato questo limite, è necessario scegliere un piano a pagamento.

Ci sono due due piani abbonamento. Il piano Starter costa un minimo di 26$ (circa 25€) al mese per un massimo di 20.000 parole e raggiunge cifre ben più alte se si aumenta il tetto massimo di caratteri mensili (fino a superare i 300€ al mese). Con questo piano avrete a disposizione un editor personalizzato che assomiglia a Google Docs, un buon numero di modelli di scrittura predefiniti e il supporto via chat del team Jasper. È prevista una prova gratuita di 5 giorni che si ottiene fornendo i dati della carta di credito per il piano Starter.

È possibile annullare la prova durante il periodo di 5 giorni o prima di raggiungere le 10.000 parole "gratuite" che si ottengono per testare la piattaforma.

Lo step successivo è il piano Boss, che include un maggior numero di funzioni come la modalità SEO, il check per il plagio, la funzione Jasper ART (per generare immagini) e molte altre funzioni avanzate assenti nel piano base. Anche in questo caso il prezzo (di base già più alto del piano Starter), cresce in base al numero di parole mensili selezionato.

Infine c'è il piano Business personalizzato, per il quale è necessario contattare l'ufficio vendite e concordare i dettagli. Questa opzione offre tutto ciò che è presente nel piano Boss, aggiunge un account manager, sessioni di onboarding e di formazione e un servizio di assistenza premium.

Funzioni

La piattaforma si avvale di algoritmi di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per analizzare i dati provenienti da fonti di tutto il web. In questo modo è in grado di generare contenuti pertinenti in base ai dati inseriti (parole chiave, argomenti, ecc.). Jasper può aiutarvi a creare un'ampia gamma di formati di contenuti, che vanno dai post per i blog ai contenuti per i social media, alle e-mail e molto altro ancora.



È presente una funzione "tono" che consente di scegliere un tono corrispondente al testo se ci si rivolge a una persona specifica. Inoltre, l'assistente può aiutarvi a migliorare i vostri contenuti attraverso consigli mirati per l'ottimizzazione, ad esempio in ottica SEO. Tutto questo avviene attraverso i numerosi modelli che la piattaforma offre.

Se avete fretta e dovete redarre un contenuto, Jasper è uno strumento potentissimo che offre contenuti completi in pochi secondi partendo dai vostri input.

Selezionando il piano "Boss", che consente di scrivere 5 volte più velocemente, potrete inserire semplici istruzioni che Jasper immagazzinerà per produrre contenuti in tempi strettissimi. Con questa modalità è possibile scrivere un libro completo in pochi minuti.

Jasper AI Boss Mode (Image credit: Jasper AI )

Con il piano Boss si può anche accedere a dei template creati dal team Jasper, come "Scrivi contenuti su (parola chiave)", ma si ha anche la possibilità di crearne di proprie, per automatizzare la scrittura.

Interfaccia

Jasper offre una piattaforma altamente personalizzabile con un'interfaccia facile da usare anche per gli utenti meno esperti. Tutti gli strumenti necessari sono a portata di clic. Il fatto che la maggior parte delle funzionalità di generazione di contenuti della piattaforma sia compresa in dei modelli facili da raggiungere rende lo strumento facile da usare e super intuitivo. Tuttavia, per ottenere i contenuti giusti è necessario capire lo strumento AI analizza le informazioni. Qui entra in gioco la curva di apprendimento di cui abbiamo parlato.

Per gli utenti che non hanno esperienza con gli assistenti di scrittura AI, la parte di generazione dei contenuti potrebbe richiedere un po' di tempo, ma una volta padroneggiata, può contribuire ampiamente ad aumentare la produzione e la qualità dei contenuti generati.

Supporto

Il team di supporto di Jasper AI risponde entro 1-2 giorni lavorativi se decidete di contattarlo via e-mail. Tuttavia, per evitare i tempi di attesa, il team di Jasper ha creato una libreria di tutorial e guide che possono aiutarvi a risolvere quasi tutti i problemi che incontrate in maniera totalmente autonoma.

Se siete alla ricerca di un supporto più pratico, esiste una pagina dedicata su Facebook sulla quale potete chiedere ad altri utenti o agli amministratori di intervenire per aiutarvi a risolvere un problema specifico.

Sicurezza

Jasper AI è uno strumento Web con requisiti di gestione del controllo degli accessi, del cloud hosting e della conservazione dei dati. L'assistente di scrittura allineato con i principi dei servizi fiduciari dell'AICPA e garantisce la protezione dei dati dei clienti. Esistono attestazioni indipendenti, conformità alla sicurezza e test di penetrazione periodici per garantire la solidità della piattaforma.



Nel complesso, la sicurezza è di alto livello rispetto ad altre piattaforme di IA.

Alternative

Se si cerca qualche alternativa con caratteristiche simili ci si può rivolgere a Writesonic (Si apre in una nuova scheda) AI. Entrambi gli assisenti offrono numerosi modelli per la creazione di contenuti in pochi clic. Allo stesso modo, entrambi richiedono un intervento da parte dell'utente o perlomeno un check finale. Writesonic offre un piano gratuito migliore ed è più economico di Jasper; tuttavia, entrambe le opzioni sono complessivamente costose.

Snazzy AI (Si apre in una nuova scheda)è un altro assistente simile a Jasper AI. Anche in questo caso, l'assistente si basa su modelli predefiniti per offrire una navigazione e una creazione di contenuti semplificata. Anche Snazzy dispone di un piano aziendale che può competere con Jasper in termini di qualità dei contenuti, approccio progettuale user friendly e numero di modelli. Per quanto riguarda i prezzi, è più economico di Jasper e offre un piano gratuito più facile da usare.

Verdetto

Jasper è un assistente di scrittura AI di ottimo livello contraddistinto da un costo elevato. Sebbene sia in grado di accelerare il processo di creazione dei contenuti grazie ai suoi numerosi strumenti avanzati, è necessario considerarlo come un assistente e nulla più. Per ora, in questo campo l'AI non è in grado di sostituire in toto l'uomo. Tutti i contenuti creati necessitano di revisione, alcuni più di altri, ma questo dipende spesso dalla precisione dei comandi che vengono forniti in fase di stesura.

La curva di apprendimento più ripida lo rende impegnativo per i principianti, ma con il tempo è possibile apprendere i comandi e tirare fuori il meglio dalle funzioni di scrittura specifiche. I video di supporto completi possono aiutare in questo senso. Per un'automazione completa della creazione e della pubblicazione di contenuti, dovremo aspettare che la tecnologia AI si evolva ulteriormente, ma Jasper AI è già un ottimo punto di partenza.