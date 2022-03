Uno dei migliori portatili al mondo arriva con un omaggio da oltre 200 euro

Di recente Samsung ha aggiornato la sua proposta in ambito laptop con il Samsung Galaxy Book2, declinato in due varianti: Samsung Galaxy Book2 Pro e Samsung Galaxy Book2 Pro.

Galaxy Book2 ti regala le Galaxy Buds Pro Samsung offre Galaxy Buds Pro in omaggio a chi compra un Galaxy Book2 Pro, eBook2 Pro 360 dal 18 marzo 2022 al 31 marzo 2022 inclusi. Per avere l’omaggio sarà sufficiente registrare il nuovo dispositivo entro il 1 maggio 2022. Ordina subito il tuo nuovo Samsung Galaxy Book2

Grazie all’eccellente promozione di lancio, Samsung Galaxy Book2 Pro al momento si può prenotare, e avere in omaggio gli auricolari true wireless Samsung Galaxy Buds Pro . Si tratta di auricolari di ottima qualità, l’ideale da abbinare a un computer portatile come questo: permetteranno di fare videochiamate con la massima comodità, e la riduzione del rumore attiva permette di parlare comodamente anche in ambienti rumorosi. E, naturalmente, sono fantastici per ascoltare musica o guardarsi un film sul fantastico schermo di questo computer. È anche un omaggio di valore, visto che il prezzo di listino è pari a €229.

I nuovi Samsung Galaxy Book2 sono equipaggiati con i nuovi processori Intel Core Alder Lake di dodicesima generazione e godono di certificazione Intel EVO. Un’etichetta che assicura il rispetto di standard molto elevati sulla durata della batteria, qualità delle videochiamate, prestazioni audio e molto altro.

(Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy Book2 Pro è, in altre parole, un computer portatile di nuova concezione. È progettato per lavorare davvero in mobilità, con un computer leggero, dalla tastiera comoda, e con alte prestazioni. Un vero compagno di viaggio, che ci può seguire per tutta la giornata.

Galaxy Book2 Pro 360 sarà disponibile in due misure, da 13,3” e 15,6”. Il modello più piccolo è davvero leggerissimo, solo 1,04 Kg, mentre quello da 15,6” arriva a pesare 1,4Kg, che resta un peso contenuto per un computer di queste dimensioni.

All’interno i processori Intel di ultima generazione garantiscono prestazioni elevate, e potrete averlo con 16 di RAM e fino a 1TB di spazio per l’archiviazione, basato su memoria SSD ultraveloce. Il sistema operativo è Windows 11, e si potrà scegliere tra due colori.

Nella confezione c’è anche il pennino digitale S Pen, accessorio perfetto per sfruttare al massimo le caratteristiche di questo Galaxy Book2 Pro 360, e del suo touchscreen Super AMOLED.

Se non vi interessa il design 2-in-1 del Galaxy Book2 Pro 360, si può optare per il Galaxy Book2 Pro, un laptop dal design tradizionale. A parte il touchscreen e il design, tutte le specifiche restano di altissimo livello: processori Intel di ultima generazione, RAM DDR5, SSD NVMe ad alte prestazioni. Volendo lo si può avere anche con scheda grafica discreta. Lo schermo è sempre un Super AMOLED.

Galaxy Book2 ti regala le Galaxy Buds Pro Ricevi Galaxy Buds Pro con Galaxy Book2 Pro e Pro 360, dal 18 marzo 2022 al 31 marzo 2022 inclusi. Per riceverle sarà sufficiente registrare il nuovo dispositivo entro il 1 maggio 2022. Ordina subito il tuo nuovo Samsung Galaxy Book2

Anche nel caso del Galaxy Book2 Pro, abbiamo una versione da 13,3” e un’altra da 15,6”. Galaxy Book2 Pro è un campione indiscusso di portabilità, grazie a un peso incredibilmente basso: 0,87 Kg oppure 1,11/1,17 Kg, per le due versioni.

Samsung, poi, ha sviluppato strumenti specifici per aumentare la produttività in abbinamento ad altri dispositivi. Per esempio, si possono usare il touchpad e la tastiere del Galaxy Book2 Pro anche per controllare un Samsung Galaxy Tab S8 . Un’opzione che permette di passare velocemente da un dispositivo all’altro. E, trattandosi di un prodotto Samsung, è possibile integrare Galaxy Book2 Pro nella casa digitale grazie all’integrazione con Samsung SmartThings.

Un occhio di riguardo anche per la sicurezza. Samsung ha infatti integrato (per la prima volta su un prodotto consumer) i parametri secured-core di Microsoft. Si tratta di requisiti di sicurezza creati per il mondo industriale, ed è un piacere ritrovarli anche su un prodotto consumer come Galaxy Book2 Pro.

Note