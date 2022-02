Samsung Galaxy S22 ufficiale, prenotalo ora approfittando dell’imperdibile promozione di lancio

Samsung ha finalmente presentato ufficialmente gli smartphone della famiglia Samsung Galaxy S22. Si tratta di tre modelli: Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra.

Samsung Galaxy S22 Ultra è il più potente e il più performante, a cominciare dallo schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,8”, con frequenza da 120Hz e luminosità massima fino a 1.750 nit. In poche parole, uno schermo straordinario, con le migliori prestazioni della serie Galaxy .

Il che è tutto dire, visto che gli smartphone precedenti hanno comunque pannelli fantastici. Le specifiche dello schermo sono le stesse anche per gli altri due modelli, fatta eccezione per le dimensioni: 6,1” per Galaxy S22 e 6,6” per Galaxy S22+.

Ricevi Samsung Galaxy Buds Pro Scopri i nuovi Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra sullo store ufficiale Samsung . E chi acquista uno di questi smartphone, tra il 9 febbraio e il 10 marzo e lo registra su Samsung Members, riceverà un paio di Samsung Galaxy Buds Pro in omaggio.

Altra punta di diamante nella serie di smartphone Samsung Galaxy S22 è, ancora una volta, la fotocamera. Scopri le performance di alto livello di Samsung Galaxy S22 Ultra, dotato di quadrupla fotocamera e AF Laser. Si tratta di sensori più grandi rispetto alla generazione precedente, un dettaglio che da solo basterebbe ad assicurare fotografie di qualità ancora superiore.

Scopri anche le infinite funzioni che ti consentiranno di ottenere scatti vividi e luminosi in ogni condizione di luce e riprese straordinarie. Dalla Nightography, alla tecnologia Adaptive Pixel, passando per l’Auto Framing.

Cambia con Galaxy acquistando su Samsung Shop Online S22 family Se avete già uno smartphone potete prendere i nuovi Galaxy S22 sul Samsung Store , e restituendo il vecchio modello avrete 100€ di sconto immediato e fino a 750€ di valutazione del dispositivo usato. Se avete un tablet Samsung usato, potete cambiarlo con Samsung Galaxy Tab S8 . Scopri senza impegno quanto può valere il tuo dispositivo su https://www.samsung.com/it/offer/cambia-con-galaxy/

Galaxy S22 Ultra ha un sensore principale con pixel da 2.4um, una misura davvero enorme che consente di catturare moltissima luce. L’azienda sudcoreana ha sviluppato anche lo speciale Super Clear Glass, per ottenere scatti più luminosi senza riflessi o abbagli.

Galaxy S22 Ultra è dotato di una quadrupla fotocamera: fotocamera principale da 108MP, fotocamera ultra-grandangolare da 12MP, due teleobiettivi da 10MP, ben due zoom ottici, uno 3x e un altro 10x e infine lo space zoom 100x.

Galaxy S22 e Galaxy S22 Plus dispongono, invece, di una tripla fotocamera: fotocamera principale da 50MP, fotocamera ultra-grandangolare da 12MP e teleobiettivo da 10MP.

Scopri l’eleganza e la produttività di Galaxy S22 Ultra, il primo smartphone della serie S con S pen integrata, facile da trasportare e comoda da usare. Con una ricarica ultra-rapida da 45 watt, poi, l’autonomia non sarà mai un problema.

Galaxy Tab S8

Non ci sono solo i nuovi, incredibili smartphone, ma anche il nuovo Samsung Galaxy Tab S8 . Un nuovo modello del popolare tablet Samsung che riscrive le regole del gioco per questa categoria di dispositivi.

Acquista Galaxy Tab S8 e ricevi la sua Book Cover Keyboard Per chi acquista Galaxy Tab S8 su Samsung Store entro il 24 febbraio 2022, e si registra su Samsung Members entro il 17 marzo 2022, Samsung offre in omaggio l’esclusiva Book Cover Keyboard, per proteggere il tablet ed espanderne ulteriormente le funzionalità.

Il nuovo Samsung Galaxy Tab S8 è un tablet di fascia alta, disponibile in tre diverse varianti. I prezzi ufficiali vanno da 799 a 1699 euro. Le diverse varianti si differenziano per dimensioni dello schermo, presenza di connettività 5G, quantità di memoria disponibile.

Tutti hanno uno schermo AMOLED di ultima generazione, e questo significa uno tra i migliori display in circolazione, se non il migliore in assoluto.

Notevole la versione Ultra che, con uno schermo da 14,6 pollici, si preannuncia come un dispositivo pronto a sostituire il vostro computer portatile. E pare che Samsung abbia messo nel mirino i migliori portatili in circolazione.

(Image credit: Future)

Operazione a premio promossa da Samsung Electronics Italia S.p.A. riservata ai consumatori ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, residenti nella UE, che acquisteranno uno smartphone a marchio Samsung Galaxy S22 Ultra (codice modello SM-S908B), S22+ (codice modello SM-S906B), S22 (codice modello SM-S901B). Periodo di acquisto: dal 09 febbraio 2022 al 10 marzo 2022 inclusi. Registrazione dell’acquisto entro il 21 aprile 2022 su https://members.samsung.it/promozioni/galaxys22pro . Punti vendita aderenti: punti vendita in Italia che esporranno il materiale promo pubblicitario relativo all’Operazione e gli E-Store elencati nell’Allegato A del Regolamento. Premio: Samsung Galaxy Buds Pro (codice prodotto: SM-R190N). Il Premio verrà consegnato gratuitamente, entro 180 giorni dalla data di spedizione dell’e-mail di validazione, presso l’indirizzo indicato al momento della registrazione dell’acquisto. Regolamento completo su www.samsung.it/promozioni .

(Image credit: Future)