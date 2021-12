Questa VPN è tra le migliori e costa meno di 3 euro, ma l’offerta sta per scadere

NordVPN è tra le migliori VPN al mondo, e ora potete averla con il 72% di sconto. L’offerta è accessibile a tutti e riguarda l’abbonamento da due anni, che vi costerà €69,99 invece di €254, con un risparmio appunto del 72%.

NordVPN è la scelta ideale per accedere a un intrattenimento di qualità in tutto il mondo. Potrete usarla dall’Italia per vedere il catalogo di piattaforme come Netflix o Prime Video, nella versioni USA, UK, o quella che preferite.

E potrete usare NordVPN dall’estero, per continuare a godere di servizi come SkyGo o DAZN. Senza NordVPN, invece, non sarebbe possibile usare queste piattaforme di streaming fuori dai confini Italiani.

Inoltre con NordVPN è possibile anche accedere ad eventi sportivi, per esempio potete usarla per guardare la Formula 1 in streaming gratis . E vi potrebbe essere utile anche per guardare la serie A in streaming , o i mondiali 2022 in streaming gratis .

Usare NordVPN per la sicurezza online

Ma ovviamente non si tratta solo di intrattenimento. Molti scelgono di usare NordVPN per poter poi accedere ai network P2P in piena sicurezza, ma ancora più importante, NordVPN è lo strumento ideale per collegarsi a reti pubbliche.

Se vi trovate in un bar, in aeroporto o su un treno, c’è sempre una rete Wi-Fi a cui collegarsi. Anzi più di una, solo che spesso e volentieri non sono molto sicure. Con NordVPN il vostro collegamento avrà un livello extra di protezione, grazie a un’ulteriore strato di crittografia, ed eventuali ladri di informazioni non potranno accedere ai vostri dati di navigazione, email, fotografie, conto bancario e così via.