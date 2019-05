Le migliori stampanti del 2019: stampanti inkjet, colore, mono e laser

Benvenuti alla nostra lista delle migliori stampanti del 2019. Se state cercando una nuova stampante da tenere a casa o in ufficio (o entrambi), siete nel posto giusto, perché abbiamo un elenco delle migliori stampanti in circolazione.

Dalle stampanti all-in-one che possono fare da scanner e da fotocopiatrice, oltre che da stampanti, alle stampanti fotografiche , capaci di produrre stampe come quelle di un vero laboratorio. Abbiamo compilato la lista con le migliori stampanti del 2019, così potrete sprecare meno tempo cercandone una e passare più tempo portando a termine il lavoro.

Le migliori stampanti sono di ogni forma e dimensione oggigiorno, quindi c’è una vasta scelta quando se ne vuole scegliere una nuova. Siamo qui per aiutarvi.

Abbiamo deciso di evitare il gergo specializzato per rendere ancora più facile la scelta di una nuova stampante. Abbiamo anche organizzato la lista in due grandi sezioni, con le migliori stampanti inkjet e le migliori stampanti laser; abbiamo anche incluso stampanti standard e modelli più complessi. Qualsiasi sia il tipo di stampante che state cercando, lo troverete proprio qui, e il nostro esclusivo comparatore di prezzi vi aiuterà a trovare le migliori stampanti al miglior prezzo.

1. Xerox WorkCentre 6515

Stampa e copie laser avanzate, a un prezzo alto

Velocità: 28ppm | Carta: fino al formato A4 | Capacità: 300 fogli | Peso: 30.7kg

Controlli via touchscreen intuitivi

Molte funzioni aggiuntive

Non la più veloce

Capacità limitata

Per gli standard Xerox questa è una macchina modesta, ma ha specifiche e opzioni adatte alla maggior parte delle piccole e medie imprese. La velocità di stampa è solo media, ma la qualità - tanto a colori quanto in B/N - è impressionante. Lo stesso vale per l’intuitiva interfaccia via touchscreen, che offre un facile accesso alle molte funzioni disponibili, come la scansione fronte/retro e una grande varietà di opzioni di sicurezza. Dà più l’impressione di essere un prodotto di fascia alta, e gode di un solido supporto e di aggiornamenti modulari.

2. Brother MFC-J5330DW

Una multifunzione versatile che stampa anche in A3

Velocità: 22ppm | Carta: fino al formato A3 | Capacità: 300 fogli | Peso: 16.9kg

Stampa A3 in formato compatto

Colori vividi

La stampa di alcune foto è molto lenta

Non siamo riusciti ad aggiornare il firmware via Wi-Fi

Considerato che può stampare in formato A3, questa multifunzione è molto compatta e troverà facilmente spazio sopra una scrivania insieme al PC. Produce stampe chiare in B/N, e le foto a colori sono vibranti se si usa carta fotografica. Il touchscreen è piuttosto piccolo e non è certo la multifunzione più veloce in circolazione, ma ha il giusto equilibrio tra qualità, prestazioni e opzioni.

3. Epson Expression Photo XP-960

Sei inchiostri per stampe fotografiche in grande formato

Velocità: 8.5ppm | Carta: fino al formato A3 | Capacità: 100 fogli | Peso: 8.7kg

Stampa fotografica di qualità

Formato A3

Stampa lenta

Niente alimentazione automatica o Fax

Questa multifunzione compatta, dalla forma allungata, sorprende per la sua capacità di stampare in formato A3. Senza occupare troppo spazio a casa o in ufficio, può stampare documenti di qualità superba e fare scansioni ad alta risoluzione. Manca un vassoio di alimentazione automatica o la funzione fax, ma il sistema a sei inchiostri di Epson compensa più che bene tale lacuna, e permette di stampare fotografie dai colori molto accurati su carta fotografica.

4. Canon Pixma TR8550

Funzioni professionali e stampe di qualità per questa MF compatta

Velocità: 15ppm | Carta: fino al formato A4 | Capacità: 100 fogli | Peso: 8kg

Touchscreen molto grande

Belle stampe fotografiche a 5 inchiostri

Cartucce costose

Manca una porta USB frontale

Canon è riuscita a condensare tutte le funzioni che potrebbero servire a una piccola azienda in una multifunzione (MF) che potrebbe stare in uno sgabuzzino. Il sistema a 5 inchiostri permette di stampare foto di grande qualità e il grande touchscreen la rende particolarmente facile da usare. La velocità di stampa non è molto alta, persino per una inkjet, ma in compenso ci sono funzioni come la connettività Bluetooth e Wi-Fi, e un comodo lettore di schede SD sulla parte frontale.

5. HP LaserJet Pro MFP M227fdw

Stampa laser e fotocopie di prima qualità

Velocità: 28ppm | Carta: fino al formato A4 | Capacità: 300 fogli | Peso: 16.9kg

Alta qualità di stampa

Molto veloce

Costosa

Ingombrante

Se avete lo spazio necessario, questa multifunzione si rivelerà utile per le piccole imprese, grazie alla buona qualità delle stampe, al suo vassoio di alimentazione automatica (35 fogli) e alle funzioni da fotocopiatrice. È una macchina B/N, non la più veloce in circolazione ma più veloce di qualsiasi inkjet, con un’interessante gamma di opzioni e buone prestazioni in generale.

6. Kyocera Ecosys P6230cdn

Grande velocità, grande capacità e grande qualità di stampa

Velocità: 30ppm | Carta: fino al formato A4 | Capacità: 500 fogli | Peso: 28.3kg

Grande cassetto per i fogli

Alta velocità di stampa

Display piccolo

Manca il Wi-Fi integrato

Potrebbe sembrare un cesto portapane sovradimensionato, ma in verità è una stampante laser affidabile ed efficiente. Potete mettere fino a 500 fogli nell’apposito cassetto e, grazie ai toner Kyocera ad alta capacità, il costo per pagina è molto interessante. L’interfaccia è poco organizzata e difficile da vedere, ma stampa bene e silenziosamente.

7. Oki C542dn

Una stampante laser sicura e affidabile per un ufficio indaffarato

Velocità: 30ppm | Carta: fino al formato A4 | Capacità: 300 fogli | Peso: 24kg

Veloce stampa duplex

Display da 7 pollici

Costosa

Wi-Fi opzionale

Questa pesante stampante laser si distingue per un touchscreen da 7 pollici che rende molto facile gestire le attività stando in piedi davanti alla macchina. Stampa velocemente in fronte/retro, tanto a colori quanto in B/N, mentre il toner ad alta capacità assicura un basso costo per pagina. Il Wi-Fi non è integrato, ma per un ufficio dove si possono usare i cavi questa macchina sarà molto utile.

8. Epson EcoTank ET-7750

Cartucce ricaricabili per una stampa nitida e conveniente

Velocità: 13ppm | Carta: fino al formato A3 | Capacità: 100 fogli | Peso: 10.5kg

Foto in A3 con colori vividi

Basso costo per pagina

Costosa

Niente alimentazione automatica, NFC e fax

La seconda generazione di Epson EcoTank migliora il sistema di cartucce ricaricabili, e include ora questa versatile multifunzione. La qualità fotografica è eccellente, e la possibilità di stampare in formato A3 da un notevole valore aggiunto. Manca un touchscreen e la velocità di stampa è bassa, ma la qualità delle pagine vale l’attesa. Se il prezzo vi sembra proibitivo, è perché nella confezione sono inclusi due set di bottiglie d’inchiostro per le ricariche, sufficienti per 3.600 fotografie.

9. Lexmark MB2236adw

Stampa laser alla massima potenza

Velocità: 23ppm | Carta: fino al formato A4 | Capacità: 251 fogli | Peso: 26.8kg

Molto sicura

Colori precisi

Non molto veloce

Il Wi-Fi è un extra

Potrebbe sembrare un po’ troppo pesante, ma questa stampante all-in-one formato A4 da una buona impressione di solidità, e offre molte funzioni per lo spazio che occupa. Fa scansioni fronte/retro dal vassoio di alimentazione automatica, e la copiatura automatica funziona perfettamente, con una qualità di stampa eccellente tanto a colori quanto in B/N. La velocità di stampa non è molto alta, ma le molte opzioni di sicurezza e un’interfaccia semplice bilanciano le cose più che bene.